Конкуренция — двигатель прогресса

О том, чего стало больше у «Больше, чем такси», мы пообщались с операционным директором компании Сергей Смусев

операционный директор компании Uklon — Компания Uklon уже больше восьми лет на украинском рынке. Расскажите, пожалуйста, о старте этого успешного проекта? — Все началось с идеи, которая звучала примерно так: “А ведь онлайн можно заказывать не только пиццу, но и такси”. Эта мысль показалась нам с партнерами вполне рабочей, и мы с энтузиазмом занялись разработкой сервиса в конце 2009 года. Изначально Uklon родился внутри компании, которая занималась автоматизацией работы информационно-диспетчерских служб. Сейчас Uklon независимая компания. — Нуждался ли новый проект в инвестициях? — Мы не стали привлекать сторонних инвестиций. С самого начала Uklon развивался только за свой счет.

— А что означает слово Uklon? — Наше название представляет собой анаграмму, составленную из двух слов — UKraine и ONLine. — Когда Uklon получил свой первый заказ? — Работа продвигалась довольно быстро. Буквально через три месяца после постановки задачи мы запустили сервис вызова автомобиля через Интернет, и первый заказ на Uklon.ua был сделан 25 марта 2010 года. — Вы рекламировали новый сервис на старте? — Практически нет. Нашими первыми пользователями были друзья и знакомые. Вскоре Uklon стал очень популярен в среде айтишников. Это произошло после того, как мы разместили статью о нашем сайте на “Хабрхабре”. Кроме того, еще до массового распространения смартфонов в Украине мы создали специальное java-приложение для заказа авто с помощью обычного мобильного телефона. А первое приложение Uklon для смартфонов на Android появилось в 2011 году, на iOS — в 2012. — Какой была ваша рекламная стратегия? — Несколько лет у нас не было оффлайн-рекламы. Вплоть до 2015 года мы размещали рекламу только через Интернет. — А что произошло в 2015-м? — С 2010 по 2015 год Uklon органически рос за счет расширения своей собственной деятельности. В 2015-м Uklon стал независимой компанией. На старте проектом занимались четыре человека, но со временем, когда в 2014 году возникла необходимость в привлечении маркетологов и создании небольшого колл-центра, штат расширился примерно до девяти человек. С этого момента компания стала стремительно расти.