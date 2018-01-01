Конкуренция — двигатель прогресса
О том, чего стало больше у «Больше, чем такси», мы пообщались с операционным директором компании Сергеем Смусевым
О том, чего стало больше у «Больше, чем такси», мы пообщались с операционным директором компании Сергеем Смусевым
О том, чего стало больше у «Больше, чем такси», мы пообщались с операционным директором компании
Сергей Смусев
операционный директор компании Uklon
— Компания Uklon уже больше восьми лет на украинском рынке. Расскажите, пожалуйста, о старте этого успешного проекта?
— Все началось с идеи, которая звучала примерно так: “А ведь онлайн можно заказывать не только пиццу, но и такси”. Эта мысль показалась нам с партнерами вполне рабочей, и мы с энтузиазмом занялись разработкой сервиса в конце 2009 года. Изначально Uklon родился внутри компании, которая занималась автоматизацией работы информационно-диспетчерских служб. Сейчас Uklon независимая компания.
— Нуждался ли новый проект в инвестициях?
— Мы не стали привлекать сторонних инвестиций. С самого начала Uklon развивался только за свой счет.
— А что означает слово Uklon?
— Наше название представляет собой анаграмму, составленную из двух слов — UKraine и ONLine.
— Когда Uklon получил свой первый заказ?
— Работа продвигалась довольно быстро. Буквально через три месяца после постановки задачи мы запустили сервис вызова автомобиля через Интернет, и первый заказ на Uklon.ua был сделан 25 марта 2010 года.
— Вы рекламировали новый сервис на старте?
— Практически нет. Нашими первыми пользователями были друзья и знакомые. Вскоре Uklon стал очень популярен в среде айтишников. Это произошло после того, как мы разместили статью о нашем сайте на “Хабрхабре”. Кроме того, еще до массового распространения смартфонов в Украине мы создали специальное java-приложение для заказа авто с помощью обычного мобильного телефона. А первое приложение Uklon для смартфонов на Android появилось в 2011 году, на iOS — в 2012.
— Какой была ваша рекламная стратегия?
— Несколько лет у нас не было оффлайн-рекламы. Вплоть до 2015 года мы размещали рекламу только через Интернет.
— А что произошло в 2015-м?
— С 2010 по 2015 год Uklon органически рос за счет расширения своей собственной деятельности. В 2015-м Uklon стал независимой компанией. На старте проектом занимались четыре человека, но со временем, когда в 2014 году возникла необходимость в привлечении маркетологов и создании небольшого колл-центра, штат расширился примерно до девяти человек. С этого момента компания стала стремительно расти.
— И чего еще стало больше у “Больше, чем такси”?
— Три года назад мы переехали в новый офис. Наш коллектив состоит из 150 сотрудников. До 2015 года мы работали в партнерстве с ИДС и нас это устраивало. Однако в ходе работы мы стали получать большое количество жалоб по поводу низкого сервиса обслуживания пользователей. Оперативно влиять на ситуацию с партнерским обслуживанием мы не могли, поэтому в декабре 2015-го начали сотрудничать с водителями напрямую. Это был сложный период, но мы его прошли.
— Выходит, сложности помогают вашей компании совершенствоваться?
— Так и есть. К примеру, то, что Uber собирался зайти в Украину в 2015-м, стало отличным стимулом для развития Uklon. И время в этой ситуации работало на нас, ведь заявленный выход на украинский рынок состоялся годом ранее. Эффект от здоровой конкуренции в нашем бизнесе — это улучшение обслуживания пользователей.
Сейчас Uklon независимая компания
В 2017-м мы ввели обязательное страхование жизни пользователей на 50 тысяч гривен. Согласно статистике, с автомобилями Uklon случаются незначительные ДТП. Это свидетельствует о профессионализме наших водителей и безопасной езде пользователей нашего сервиса. Поэтому мы и решили увеличить страховую сумму до 100 тысяч гривен. К слову, мы были первой компанией среди себе подобных в Восточной Европе, которая ввела эту услугу. Как показывает практика, всего около 40% наших клиентов знают о страховке. Совершая заказ на сайте uklon.ua или через наше приложение, пользователь автоматически становится застрахованным во время поездки.
— Ребрендинг компании — тоже часть совершенствования? Как чувствует себя Uklon в новом образе?
— Этой осенью в рамках ребрендинга компания представила новый логотип и фирменный стиль, над которым работала дизайнерская команда украинского образовательного проекта КАМА совместно с дизайнером нашей компании Марией Щербахой. Новый образ состоит из трех ключевых элементов: логотипа в виде медиатора, символизирующего нашу связующую роль между пользователем и водителем, фирменного шрифта и лаконичных иллюстраций, наглядно представляющих дружественную философию компании. В духе нового стиля мы обновили и дизайн мобильного приложения Uklon.
— К чему готовится обновленный Uklon?
— По большому счету, к выходу на мировой рынок. В частности, в первом полугодии 2019 года мы планируем выйти на африканский рынок. И начнем со столицы Кении — города Найроби, который по своей инфраструктуре схож с Киевом.