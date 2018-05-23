Когда тишина заговорила. Как искусство рассказывает о тех, кто не слышит

На сцене Национальной оперы Украины в мае прошел уникальный перформанс. Опера Набукко Джузеппе Верди традиционно открылась увертюрой. А затем поднялся занавес, и на сцену вышел хор, который в течение двух минут исполнял свою партию без звука. Удивленные зрители наблюдали, как артисты хора поют, музыканты исполняют свои партии, но в зале — тишина.

Перформанс в опере был проведен по инициативе организации Відчуй и стал частью всеукраинского проекта Коли тиша заговорила. Одна из главных задач проекта — напомнить украинцам о важности своевременной проверки слуха.

Тему нарушений слуха затрагивают в своем творчестве современные музыканты и художники. В подборке – самые интересные из таких проектов.