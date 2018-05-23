Когда тишина заговорила. Как искусство рассказывает о тех, кто не слышит

На сцене Национальной оперы Украины в мае прошел уникальный перформанс. Опера Набукко Джузеппе Верди традиционно открылась увертюрой. А затем поднялся занавес, и на сцену вышел хор, который в течение двух минут исполнял свою партию без звука. Удивленные зрители наблюдали, как артисты хора поют, музыканты исполняют свои партии, но в зале — тишина.
Перформанс в опере был проведен по инициативе организации Відчуй и стал частью всеукраинского проекта Коли тиша заговорила. Одна из главных задач проекта — напомнить украинцам о важности своевременной проверки слуха.
Тему нарушений слуха затрагивают в своем творчестве современные музыканты и художники. В подборке – самые интересные из таких проектов.
Чтобы помочь людям с нарушениями слуха услышать музыку, немецкий оркестр The Jungen Symphoniker из Гамбурга вместе с лондонским дизайнерским агентством разработал Sound Shirt. Это специальная куртка из синтетических волокон с шестнадцатью крошечными датчиками. Рубашка обрабатывает звуки через восемь микрофонов и преобразует их в вибрации. Человек в этой куртке чувствует звуки в виде вибрации. Например, звук скрипки может ощущаться на груди и плече, а звук перкуссии — в нижней части спины.
По словам авторов идеи, для людей с нарушениями слуха взаимодействие со звуком — это не акустический опыт, а физический. Такая рубашка позволяет физически чувствовать музыку. Впрочем в массовое производство Sound Shirt вряд ли будет запущена из-за высокой себестоимости. Производство одного экземпляра оценивается в 20 000 евро (24 000 долларов).
Случается, что перфомансы о нарушениях слуха критикуют сами неслышащие. Так, волну возмущения вызвало выступление Sia на телевизионном шоу Saturday Night Live. Певица исполняла свой хит «Chandelier», а рядом с ней стоял мим, который переводил все на американский жестовый язык.
Сразу после выступления в сети появились возмущенные комментарии людей с нарушениями слуха. Sia обвиняли в том, что перевод мима не имеет смысла для неслышащих, так как он не артикулирует текст. Это обязательное условие для общения с людьми, использующими жестовый язык. Зрителям показалось оскорбительным и то, что «переводчиком» стал мим.
Некоторые музыканты, столкнувшиеся с проблемой потери слуха, рассказывают об этом в песнях или музыкальных клипах. Например, Эд Ширан родился с одной барабанной перепонкой, что не помешало ему стать всемирно известным музыкантом. В 2011 году он пригласил актера Мэтью Моргана сняться в клипе и спеть песню на жестовом языке. Видео стало очень популярным в сети — на YouTube его посмотрело более 50 миллионов человек.
Но это еще не конец истории. В 2015 году Эд Ширан неудачно прыгнул с яхты во время отдыха и порвал единственную барабанную перепонку. После срочной операции слух певца был восстановлен.
Во время учебы в университете художница Жанна Чавес заметила, что теряет слух. Ей было сложно услышать преподавателей, потому она записывала лекции на диктофон и слушала их в тишине. Позже Жанна перестала слышать собеседников в шумной обстановке. По результатам аудиограммы ей рекомендовали носить слуховые аппараты.
После чего она создала серию художественных работ, посвященных проблеме потери слуха. В своих картинах Жанна изобразила супергероев Marvel и принцесс из мультфильмов Disney, которые носят слуховые аппараты. Художница говорит, что таким образом хотела показать, что носить слуховой аппарат не стыдно. Так же как очки помогают людям лучше видеть, слуховой аппарат дает возможность слышать.
Однажды режиссер Девид Терри Файн прочел эссе Рэйчел Колб «Seeing at the Speed of Sound». Это история тотально неслышащей девушки, которая рассказывает о своем опыте общения с помощью чтения по губам. Девид был настолько ошеломлен, что связался с Рейчел и предложил ей снять фильм на основе этой истории. Короткометражный фильм «What It’s Like to Read Lips» вышел спустя два года.
По сюжету, герои фильма рассказывают истории из своей жизни и постепенно звук их голосов начинает искажаться, пока не исчезает полностью. В тот момент, когда звука уже нет, зритель видит только движения губ героя на экране. «Можете ли вы читать по моим губам?», «Можете ли вы читать по ее губам?». Эти вопросы зрителям задает Рэйчел Колб, которая стала главной героиней фильма. Далее она рассказывает свою историю.
Создатели фильма говорят, что их целью было показать, какие невероятные усилия предпринимают неслышащие и слабослышащие люди, чтобы интегрироваться в общество слышащих.
NV.ua — информационный партнер проекта "Коли тиша заговорила"
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