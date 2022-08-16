Только за первые 10 дней войны россии против Украины в ряды территориальной обороны (ТрО) вступили более 100 тысяч украинцев. Борьба с агрессором приближается к отметке в шесть месяцев, а число желающих с ним бороться не спадает. Впрочем, бойцам ТрО нужен опыт владения оружием. На помощь с противодействием «средневековой орде» приходят современные технологии.

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«Тренировки важны и во время войны, и до нее. Например, я записывался в территориальную оборону еще до начала войны, мои первые учения должны были быть с дня на день. И именно во время войны они были и боевым крещением, и первой тренировкой. Даже сейчас, уже во время активных боевых действий, если есть какое-то свободное время, мы с ребятами тренируемся, чтобы улучшить наши навыки или их обрести», — делится с «Суспільним» боец терробороны «Ворон».

На обучение новобранцев делает ставку и руководство ВСУ: подготовленность и мотивация защитников — ключевые отличия украинских бойцов от мобилизованных на временно захваченных территориях пророссийских комбатантов. В ТрО, по официальным данным, почти девять из десяти солдат не имеют боевого опыта. И сама тренировка должна восполнить этот пробел.

Силы территориальной обороны — явление новое в структуре ВСУ. Они были образованы только 1 января 2022 года на основании Закона Украины «Об основах национального сопротивления». В их составе сейчас насчитывается 32 бригады. В целом у Сил территориальной обороны 12 задач — от боевых действий на передовой и защиты государственной границы до участия в обеспечении мер общественной безопасности и порядка в населенных пунктах.

Роман Афанасьев, директор фонда U-Hero

«Появление и стремительное пополнение рядов ТрО еще раз доказало всем, что украинцы — смелая и сильная нация, которая готова взять в руки оружие и встать на защиту свободы родной страны. Теперь наша задача состоит в том, чтобы обеспечить обучение бойцов эффективному владению оружием и сделать возможное и невозможное, чтобы сохранить их жизнь», — говорит Роман Афанасьев, директор фонда U-Hero.

Благотворительность: от «здесь и сейчас» до «игры в долгую»

В бизнесе инвестиции рассматриваются как краткосрочные и долгосрочные. Если первые приносят эффект практически «здесь и сейчас», вторые — вложения в перспективу. С одной стороны, украинские бойцы на фронте имеют немало неотложных потребностей: от предметов гигиены до дронов и непосредственно оружия. С другой стороны, необходимо инвестировать в развитие обороны страны, а значит, и в подготовку людей, которые это будут делать.

По этому принципу устроен и благотворительный фонд U-Hero, заработавший в начале полномасштабной войны в Украине. Созданный фонд U-Hero работал с закупкой и поставкой разнообразного оборудования — тепловизоров, раций и дронов — для украинских защитников на передовую. Приоритет объясняется просто: к тому времени эти устройства были наиболее необходимы. За время своей деятельности U-Hero вместе с украинцами, которые донейтили, собрали более $700 тыс. на нужды армии.

Больше чем обучение

С течением войны U-Hero сосредоточили усилия на долгосрочных инвестициях в оборону Украины. В частности, на сборе средств, предназначенных для создания интерактивных лазерных комплексов. Именно в этом сейчас насущная проблема, убеждены в фонде.

Что такое лазерный комплекс? Это сочетание деактивированного оружия и софта, которые помогают учиться стрельбе. Звучит просто, будто очередной аттракцион в современном ТРЦ, не правда ли? Впрочем, для новых бойцов ТрО — это просто находка. Ведь, обучаясь в таком hi-tech комплексе, можно быстро, эффективно и безопасно овладеть навыками обращения с оружием, а также попрактиковаться с работой в группе или парах.

Почему это важно?

Во-первых, сокращение затрат на дорогостоящие боеприпасы и способность сделать тренировку более безопасной — комплекс существенно минимизирует риск ранения во время тренировок ( часто полигоны для учений обстреливаются врагом).

часто полигоны для учений обстреливаются врагом). Во-вторых, доступность различных макетов оружия для обучения: в зависимости от наполнения и стоимости типа бойцы могут потренироваться на таких вариантах как ПМ, АК-74, ПКМ, СВД, РПК, NLAW, STINGER, JAVELIN.

В-третьих, возможность выбрать разные погодные условия и время тренировок, не дожидаясь ситуации: скажем, моделировать дождь или сильный ветер, день или ночь. Это способствует максимальной реалистичности обучения.

Олег Осипов, представитель Сил ТрО ВСУ

«Поскольку подразделения ТрО выполняют задачи ведения военных действий по отражению вооруженной агрессии против Украины и должны быть готовы к противодействию разведывательно-диверсионным группам, они должны иметь отличные навыки обращения с оружием. Лазерный комплекс позволяет обеспечить военную подготовку, отточить навыки стрельбы, улучшить навыки обращения с оружием и взаимодействия между военными. Кроме того, тренируясь в лазерных комплексах, можно получать визуальное подтверждение результатов обучения, уже начиная с самого начала тренировок», — отмечает Олег Осипов, представитель Сил ТрО ВСУ.

Именно поэтому благотворительный фонд U-Hero начал собирать средства на устройство лазерных комплексов, где могли бы тренироваться бойцы ТрО. Это не просто технологично, но и выгодно для бюджета страны. Только на обучении гранатометчиков с использованием «лазера» государство может сэкономить около 32 млн евро: именно столько нужно потратить только на боеприпасы для тренировок.

Одним из первых на столь перспективную инициативу отозвался CEO и фаундер финтех фонда N1 Никита Измайлов. Ему понравился дальновидный практический подход и инновационность решения.

Никита Измайлов, CEO и фаундер финтех фонда N1

«Первые полгода войны мы активно оборонялись и находились в состоянии „тушения пожаров“, теперь должны более стратегически подходить к вопросам обороны страны. Лазерные комплексы, как уверили меня военные с опытом, эффективное решение для подготовки защитников. А еще такие комплексы сэкономят много денег Украине», — комментирует Никита Измайлов.

Никита задонатил на три комплекса, а дальше многие подхватили эстафету.

«Экономия — еще одно из преимуществ лазерных комплексов. Вместе мы сохраняем деньги и время. Кроме того, реалистичность, большое количество локаций и звуковое сопровождение позволит бойцам подготовиться к реальному бою, что делает их сильнее. Так наши защитники становятся более эффективными, а это помогает ускорить освобождение украинских городов», — убеждена Алла Гайдук, партнер Softorg.com.ua и управляющий партнер Fialan.com.

Алла Гайдук, партнер Softorg.com.ua и управляющий партнер Fialan.com

Компании приняли решение полностью профинансировать создание одного комплекса, ведь хотят своими глазами увидеть результаты и этим внести вклад в победу света над тьмой.

Работа для приближения победы

В целом команда U-Hero планирует открыть 32 лазерных комплекса в Украине. В настоящее время в процессе реализации пять из них. В случае полной реализации плана, в таких заведениях за полгода можно подготовить более 50 тысяч бойцов. Вопросов к стандартизации тоже нет: интерактивные лазерные комплексы имеют все необходимые сертификаты качества и приемлемы на поставки для Вооруженных сил Украины по приказу Генштаба от 2018 года.

Роман Никитов, глава ICU Ventures

«U-Hero — именно один из фондов, которому мы доверяем и поддерживаем их инициативу по систематическому военному обучению сил ТрО. Он сейчас занимается развертыванием специальных лазерных комплексов. Это разработка украинских инженеров, а мы, как компания, инвестирующая в украинские IT-стартапы, имели возможность убедиться в качестве и целесообразности этих комплексов», — отмечает Роман Никитов, глава ICU Ventures. Он убежден, что именно такие системные решения приближают победу Украины.

Украина уже доказала, что ее современный подход к управлению ВСУ, мобильность и фокус на высокие технологии дают значительное преимущество над численно большим, но склонным к устаревшим подходам врагом. Хорошо обученные бойцы с оружием XXI века владеют преимуществом над «ордынцами», делающими ставку на «огневые валы» и нашествие пушечного материала. Hi-tech помогает и готовить армию — интерактивные лазерные комплексы становятся еще одним тому подтверждением.

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