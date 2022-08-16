Лазерный hi-tech. Как благотворительный фонд U‑Hero способствует подготовке бойцов ТрО с помощью технологических комплексов
Только за первые 10 дней войны россии против Украины в ряды территориальной обороны (ТрО) вступили более 100 тысяч украинцев. Борьба с агрессором приближается к отметке в шесть месяцев, а число желающих с ним бороться не спадает. Впрочем, бойцам ТрО нужен опыт владения оружием. На помощь с противодействием «средневековой орде» приходят современные технологии.
«Тренировки важны и во время войны, и до нее. Например, я записывался в территориальную оборону еще до начала войны, мои первые учения должны были быть с дня на день. И именно во время войны они были и боевым крещением, и первой тренировкой. Даже сейчас, уже во время активных боевых действий, если есть какое-то свободное время, мы с ребятами тренируемся, чтобы улучшить наши навыки или их обрести», — делится с «Суспільним» боец терробороны «Ворон».
На обучение новобранцев делает ставку и руководство ВСУ: подготовленность и мотивация защитников — ключевые отличия украинских бойцов от мобилизованных на временно захваченных территориях пророссийских комбатантов. В ТрО, по официальным данным, почти девять из десяти солдат не имеют боевого опыта. И сама тренировка должна восполнить этот пробел.
Силы территориальной обороны — явление новое в структуре ВСУ. Они были образованы только 1 января 2022 года на основании Закона Украины «Об основах национального сопротивления». В их составе сейчас насчитывается 32 бригады. В целом у Сил территориальной обороны 12 задач — от боевых действий на передовой и защиты государственной границы до участия в обеспечении мер общественной безопасности и порядка в населенных пунктах.
Роман Афанасьев,
«Появление и стремительное пополнение рядов ТрО еще раз доказало всем, что украинцы — смелая и сильная нация, которая готова взять в руки оружие и встать на защиту свободы родной страны. Теперь наша задача состоит в том, чтобы обеспечить обучение бойцов эффективному владению оружием и сделать возможное и невозможное, чтобы сохранить их жизнь», — говорит Роман Афанасьев, директор фонда U-Hero.
Благотворительность: от «здесь и сейчас» до «игры в долгую»
В бизнесе инвестиции рассматриваются как краткосрочные и долгосрочные. Если первые приносят эффект практически «здесь и сейчас», вторые — вложения в перспективу. С одной стороны, украинские бойцы на фронте имеют немало неотложных потребностей: от предметов гигиены до дронов и непосредственно оружия. С другой стороны, необходимо инвестировать в развитие обороны страны, а значит, и в подготовку людей, которые это будут делать.
По этому принципу устроен и благотворительный фонд U-Hero, заработавший в начале полномасштабной войны в Украине. Созданный фонд U-Hero работал с закупкой и поставкой разнообразного оборудования — тепловизоров, раций и дронов — для украинских защитников на передовую. Приоритет объясняется просто: к тому времени эти устройства были наиболее необходимы. За время своей деятельности U-Hero вместе с украинцами, которые донейтили, собрали более $700 тыс. на нужды армии.
Больше чем обучение
С течением войны U-Hero сосредоточили усилия на долгосрочных инвестициях в оборону Украины. В частности, на сборе средств, предназначенных для создания интерактивных лазерных комплексов. Именно в этом сейчас насущная проблема, убеждены в фонде.
Что такое лазерный комплекс? Это сочетание деактивированного оружия и софта, которые помогают учиться стрельбе. Звучит просто, будто очередной аттракцион в современном ТРЦ, не правда ли? Впрочем, для новых бойцов ТрО — это просто находка. Ведь, обучаясь в таком hi-tech комплексе, можно быстро, эффективно и безопасно овладеть навыками обращения с оружием, а также попрактиковаться с работой в группе или парах.
Почему это важно?
- Во-первых, сокращение затрат на дорогостоящие боеприпасы и способность сделать тренировку более безопасной — комплекс существенно минимизирует риск ранения во время тренировок (часто полигоны для учений обстреливаются врагом).
- Во-вторых, доступность различных макетов оружия для обучения: в зависимости от наполнения и стоимости типа бойцы могут потренироваться на таких вариантах как ПМ, АК-74, ПКМ, СВД, РПК, NLAW, STINGER, JAVELIN.
- В-третьих, возможность выбрать разные погодные условия и время тренировок, не дожидаясь ситуации: скажем, моделировать дождь или сильный ветер, день или ночь. Это способствует максимальной реалистичности обучения.
Олег Осипов,
«Поскольку подразделения ТрО выполняют задачи ведения военных действий по отражению вооруженной агрессии против Украины и должны быть готовы к противодействию разведывательно-диверсионным группам, они должны иметь отличные навыки обращения с оружием. Лазерный комплекс позволяет обеспечить военную подготовку, отточить навыки стрельбы, улучшить навыки обращения с оружием и взаимодействия между военными. Кроме того, тренируясь в лазерных комплексах, можно получать визуальное подтверждение результатов обучения, уже начиная с самого начала тренировок», — отмечает Олег Осипов, представитель Сил ТрО ВСУ.
Именно поэтому благотворительный фонд U-Hero начал собирать средства на устройство лазерных комплексов, где могли бы тренироваться бойцы ТрО. Это не просто технологично, но и выгодно для бюджета страны. Только на обучении гранатометчиков с использованием «лазера» государство может сэкономить около 32 млн евро: именно столько нужно потратить только на боеприпасы для тренировок.
Одним из первых на столь перспективную инициативу отозвался CEO и фаундер финтех фонда N1 Никита Измайлов. Ему понравился дальновидный практический подход и инновационность решения.
Никита Измайлов,
«Первые полгода войны мы активно оборонялись и находились в состоянии „тушения пожаров“, теперь должны более стратегически подходить к вопросам обороны страны. Лазерные комплексы, как уверили меня военные с опытом, эффективное решение для подготовки защитников. А еще такие комплексы сэкономят много денег Украине», — комментирует Никита Измайлов.
Никита задонатил на три комплекса, а дальше многие подхватили эстафету.
«Экономия — еще одно из преимуществ лазерных комплексов. Вместе мы сохраняем деньги и время. Кроме того, реалистичность, большое количество локаций и звуковое сопровождение позволит бойцам подготовиться к реальному бою, что делает их сильнее. Так наши защитники становятся более эффективными, а это помогает ускорить освобождение украинских городов», — убеждена Алла Гайдук, партнер Softorg.com.ua и управляющий партнер Fialan.com.
Алла Гайдук,
Компании приняли решение полностью профинансировать создание одного комплекса, ведь хотят своими глазами увидеть результаты и этим внести вклад в победу света над тьмой.
Работа для приближения победы
В целом команда U-Hero планирует открыть 32 лазерных комплекса в Украине. В настоящее время в процессе реализации пять из них. В случае полной реализации плана, в таких заведениях за полгода можно подготовить более 50 тысяч бойцов. Вопросов к стандартизации тоже нет: интерактивные лазерные комплексы имеют все необходимые сертификаты качества и приемлемы на поставки для Вооруженных сил Украины по приказу Генштаба от 2018 года.
Роман Никитов,
«U-Hero — именно один из фондов, которому мы доверяем и поддерживаем их инициативу по систематическому военному обучению сил ТрО. Он сейчас занимается развертыванием специальных лазерных комплексов. Это разработка украинских инженеров, а мы, как компания, инвестирующая в украинские IT-стартапы, имели возможность убедиться в качестве и целесообразности этих комплексов», — отмечает Роман Никитов, глава ICU Ventures. Он убежден, что именно такие системные решения приближают победу Украины.
Украина уже доказала, что ее современный подход к управлению ВСУ, мобильность и фокус на высокие технологии дают значительное преимущество над численно большим, но склонным к устаревшим подходам врагом. Хорошо обученные бойцы с оружием XXI века владеют преимуществом над «ордынцами», делающими ставку на «огневые валы» и нашествие пушечного материала. Hi-tech помогает и готовить армию — интерактивные лазерные комплексы становятся еще одним тому подтверждением.
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