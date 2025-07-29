Тыловые регионы не претерпели значительных разрушений из-за войны. За более чем три года полномасштабного вторжения ракеты долетали до Буковины считанные разы и наносили минимальный ущерб. Однако боевые действия оставили здесь другие шрамы. Переселенцы, ветераны, семьи, потерявшие… Всем им необходима поддержка. К потребностям этих уязвимых категорий, число которых растет с каждым днем, приходится подстраивать социальные и медицинские учреждения, создавать учреждения, где они смогут восстанавливаться физически и психологически. Как реагирует на такие вызовы местная власть? Как привлекает средства и какие направления стремится развивать в непростых условиях — в разговоре с главой Черновицкого областного совета Алексеем Бойко.

Уже более трех лет в Украине продолжается полномасштабная война. Все мы, к сожалению, привыкаем к новым реалиям. Как война повлияла на вас лично и работу Черновицкого областного совета?

Черновицкая область — тыловой регион, благодаря нашим Вооруженным Силам. Но, думаю, что ни в одном уголке Украины нет людей, семей, которых бы не затронула тем или иным образом война. Как только началась агрессия, Буковина активно принимала жителей из регионов, где шли бои. В нашем крае нашли приют более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Мы разместили здесь Харьковский областной центр социальной поддержки детей и семей «Гармония», который эвакуировался на Буковину в 2022-м. Областные социальные учреждения приняли людей, которые нуждаются в опеке и постоянном уходе. Поддержали Херсонский областной архив, который хранит у нас материалы, пока идет война. Ведь во время оккупации города россияне ограбили учреждение и вывезли часть исторических документов.

Приоритеты работы изменились. Много работаем с ветеранами, семьями погибших. К сожалению, сообщения о потерях вошли в нашу повседневную жизнь… Это досадно, но это так. Но если для посторонних — это информация, повод для сочувствия, то для семей, которые теряют — необъятная трагедия и боль. Матери хоронят своих сыновей, жены должны говорить детям, что папа больше не приедет. Был в семье, где воин, отец, погиб за два дня до своего отпуска. Хотел приехать домой на день рождения сына. Мальчику должно было исполниться пять лет. Папа не успел… Мы поехали к семье и передали за него подарок, который отец не привез. Накануне ребята из нашей волонтерской команды виделись с воином на передовой. Он очень хотел поздравить сына… Все можно отстроить, построить новые дома, но людей, которые погибли, мы уже не вернем.

Конечно, каждый из нас стал другим в этой войне. Мы полностью пересмотрели свою жизнь. Вокруг слишком много боли, которая никогда не позволит нам вернуться к себе прежним.

Поэтому стараемся максимально поддерживать тех, кто пережил тяжелые события, ветеранов. Сосредоточились на развитии системы здравоохранения в нашем крае.

Фото: Черновицкий облсовет

Сейчас в стране ежедневно растет потребность в качественных медицинских услугах. Как развивается эта отрасль в вашем крае?

Важное для нашей медицины событие произошло 9 июня. В Буковинском областном клиническом онкологическом центре запустили линейный ускоритель — оборудование, которого там ждали несколько лет. Аппарат область получила по распределению от Министерства здравоохранения, и я очень благодарен за эту поддержку. Сейчас онкобольным помогает современный прибор, который позволяет ввести в опухоль точную дозу облучения, которую рассчитывают врач и медицинский физик. Терапию на линейном ускорителе могут проходить от 60 до 100 больных ежедневно. Она является бесплатной для больных по направлению от врача.

Также сейчас на стадии монтажа находится второй линейный ускоритель, который онкоцентр получил от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В начале года в онкоцентре заработал и высокоточный томограф Siemens. МРТ приобрели за государственные средства, а вот строительные работы по обустройству специального кабинета онкоцентр выполнил собственными силами.

Также в прошлом году там открыли стационарное паллиативное отделение, где оказывают неотложную помощь онкобольным, учат их жить с диагнозом, а родных — как ухаживать за больными.

В области успешно работают частные клиники. Действительно ли коммунальные учреждения могут создавать им конкуренцию?

У них разная специфика. Но, по моему мнению, безусловно могут. А контрактирование с Национальной службой здоровья Украины делает высококачественные услуги доступными для всех жителей. К примеру, в Черновицкой областной клинической больнице в прошлом году открыли Центр микрохирургии глаза, который возглавляет ведущий офтальмолог Яна Сирман. За полгода помощь там получили более 100 пациентов с патологией сетчатки. Ранее такие услуги предоставляли только в ведущих клиниках Киева и Одессы. Сейчас идет работа над тем, чтобы делать в Центре операции по трансплантации роговицы и оказывать качественную помощь нашим военным с ранениями и минно-взрывными травмами глаза. Новосозданный Центр является единственным учреждением надкластерного уровня, который оказывает круглосуточную плановую и неотложную помощь взрослым и детям. Здесь хорошие перспективы для развития офтальмологии на самом высоком уровне.

Кроме того, мы активно развиваем в этой больнице трансплантологию. Это абсолютно новый уровень для нашего края. Из областной больницы уже выписали семь пациентов, которым успешно пересадили почки. Лично встречался с ведущими трансплантологами, чтобы привлечь их в Черновцы для обучения наших медиков. В прошлом году на территории медучреждения впервые осуществили пересадку сердца. Это сделали львовские врачи.

В начале этого года в ОКБ начали делать магнитно-резонансную томографию (МРТ). За это время там провели более 700 обследований. Подразделение реабилитации в больнице заработало в начале 2023 года, сейчас его расширили. Услуги по восстановлению там уже получили около 1200 человек.

Считаю, что здравоохранение — одна из ключевых отраслей, которую должны развивать в крае, наряду с санаторно-курортным направлением и туризмом. У нас нет крупных заводов и производств, но замечательный рекреационный потенциал.

Чтобы поддержать коммунальные учреждения здравоохранения, депутаты решением сессии предоставили нескольким из них разрешения на получение кредитов. Цель займа — приобрести необходимое для работы оборудование для перинатального, клинического кардиологического, медицинского диагностически-реабилитационного центров, а также областной детской клинической больницы. В последней благодаря кредитным средствам появились электроэнцефалограф и электронейромиограф, которые имеют важное значение для точной диагностики и качественного лечения неврологических заболеваний у детей разного возраста. Функциональные возможности приобретенных приборов чрезвычайно широкие и пока не имеют аналогов в Черновицкой области. Стоили они пять миллионов гривен.

Фото: Черновицкий облсовет

Другие заведения тоже воспользовались возможностью приобрести оборудование в кредит?

Так, перинатальный центр приобрел. Мобильный рентген, важное диагностическое оборудование, мониторы и освещение для операционных, оборудование для использования в неонатологии. Вы знаете, наши врачи способны творить чудеса, помогая младенцам появиться на свет. В январе из областного перинатального выписали тройню. Каждая из новорожденных крошек весила меньше двух килограммов, вес самой маленькой девочки был 1,4 кг. Первые дни младенцы провели в отделении интенсивной терапии новорожденных, где команда медиков приложила максимум усилий, чтобы поддержать их маленькие организмы. Знаю, потому что мне постоянно рассказывают об особых случаях в перинатальном, сейчас его возглавляет моя коллега, депутат областного совета Любовь Годнюк, которая очень болеет за развитие учреждения. Там успешно работают многие ее инициативы, и я благодарен за эту самоотдачу всему коллективу.

Областной медицинский диагностическо-реабилитационный центр также планирует взять кредит на закупку оборудования. В этом учреждении мы в прошлом году создали новое подразделение, где можно получить реабилитационные услуги и пройти бальнеологические процедуры. У нас на Буковине когда-то работал коммунальный санаторий «Брусника» с источниками уникальной минеральной и сероводородной воды. Уже много лет он не действует, но мы решили реализовывать лечебные программы с использованием этой воды в Черновцах. Специальный транспорт, чтобы доставлять воду из санатория в медицинский диагностически-реабилитационный центр, предоставили меценаты из Германии. Программы направлены на реабилитацию военных и людей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также нуждаются в восстановлении после тяжелых недугов. Такой себе санаторий посреди города.

В этом контексте должен вспомнить открытие в 2024-м году в Черновцах инновационного центра национальной сети Recovery для восстановления раненых военных. Это стало действительно важным событием для развития системы реабилитации в крае, за которую мы все очень болели. Пройден непростой путь. Ремонтные работы в Черновицком областном госпитале ветеранов войны, на базе которого расположен Центр, продолжались почти год. Я благодарен Елене и Виктору Пинчукам за доверие. Приятно, что они выбрали Буковину, чтобы открыть здесь 15-й Центр в рамках национального проекта Recovery. Это чрезвычайный шанс хоть как-то отблагодарить наших защитников и защитниц.

Фото: Черновицкий облсовет

Во что еще, кроме медицины и рекреации, стоит, по вашему мнению, сейчас вкладывать?

Должны поддерживать нашу молодежь, особенно в такое трудное время, когда львиная доля бюджетных денег идет на оборону страны. Именно поэтому стал инициатором конкурса стартапов для учащихся и студентов. У меня тоже подрастают сыновья, поэтому убежден, что детям важно знать — каждая их идея стоит внимания. Пусть мы не можем дать много денег, но мы можем помочь с ее реализацией и продвижением.

Как именно это происходит?

Впервые конкурс инновационных проектов «Ideas of young people» мы провели в прошлом году. Тогда получили около 40 заявок от молодежи, и я считаю это успехом. Участники заполнили наши формы, команда жюри выбрала работы, которые попали во второй тур. Уже там авторы защищали свои проекты, общаясь с членами жюри вживую. Чтобы не ограничивать молодежь, мы создали аж 15 категорий, чтобы участники могли развивать свои наработки в различных областях. От археологии и культуры до IT-технологий и военного дела. В первом конкурсе среди других был отмечен проект студентки третьего курса юридического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Татьяны Чаприк, которая создала канал с аудиосказками. А благодаря конкурсу получила шанс организовать курсы с названием «Сказкотерапия от Татьяны». Терапевтическая инициатива призвана сохранить ментальное здоровье детей и взрослых, а также справиться с эмоциями, которые нам приносит война. Этот конкурс реализуем в сотрудничестве с Буковинской малой академией наук учащейся молодежи. Проекты участников оценивают в том числе и преподаватели нашего университета. Есть договоренность также с президентом Малой академии наук Украины Станиславом Алексеевичем Довгим о том, что 15 лучших проектов, которые в этом году вошли в финальный этап конкурса, передадут на рассмотрение в МАНУ. Таким образом наша молодежь будет иметь возможность посоревноваться в национальных и международных конкурсах стартапов, а также принять участие в соответствующих программах поддержки молодежных научных идей.

Вообще мы в областном совете стараемся искать самые разнообразные источники внебюджетного финансирования проектов. И это касается не только образования и культуры. Есть хорошие результаты сотрудничества с международной гуманитарной организацией «Save the Children», которая выделила 6 миллионов гривен на реконструкцию кардиоревмоонкогематологического отделения в нашей детской больнице. Здесь еще возвращение к теме здравоохранения. Приобщались также местные меценаты, а персонал своими силами выполнял подготовительные работы. Я несказанно благодарен каждому, кто причастен к этому делу. Это отделение возглавляет специалист от Бога — врач Михаил Гнатюк, кстати, также коллега-депутат. За более чем 20 лет работы он вылечил более 10 тысяч детей. Бывает, что к нему привозят маленьких пациентов, от которых отказались в зарубежных клиниках, а он их спасает.

Фото: Черновицкий облсовет

Политиков часто критикуют за зарубежные командировки. Подвергались ли вы такой критике и насколько эффективными могут быть областные советы на международной арене?

Считаю, что достаточно эффективными, потому что есть что противопоставить этой критике. Я сейчас говорю о нашей области и Черновицком областном совете XIII созыва. Как раз недавно вернулся из Словении, где проходила юбилейная встреча участников Ассамблеи Европейских регионов (АЕР), посвященная 40-летию со дня ее основания. Был избран новый руководящий состав организации. Трое украинцев получили руководящие должности в АЕР. А для меня стало большой честью войти в Политическое бюро АЕР. Это впервые избран представитель Черновицкой области. Президентом Ассамблеи Европейских регионов стал хороший друг Украины — депутат Европейского парламента Лукас Мандл, с которым мы пересекались на полях Конгресса Французских регионов в Страсбурге. Буковина присоединилась к Ассамблее Европейских регионов в июне 2022 года. Так что ныне уже 16 украинских областей являются полноправными членам этой организации. Согласен, что участие в международных встречах высокого уровня — это часто инвестиция в будущее. Потому что процесс налаживания связей длительный. Сейчас мы сосредоточились на том, чтобы завязать как можно больше контактов между громадами. Это дает возможности общения и взаимодействия непосредственно между людьми. Так, в апреле мы подписали важное для нас Соглашение о сотрудничестве между областным советом и правительством округа Ольстер (штат Нью-Йорк, США). Этот округ стал первым в Соединенных Штатах Америки, который заключил соглашение о побратимстве с регионом Украины. Ранее такое сотрудничество было только на уровне городов. Все эти вещи существенно расширяют возможности для привлечения инвестиций и помощи в Украину. Так мы очень оживили наши контакты с украинской общиной, которая давно проживает за океаном и стремится поддерживать родную страну в это сложное время, но не всегда люди знают куда обратиться со своей помощью. Мы — тыловая область, но, получая гуманитарные грузы из-за рубежа, стараемся направлять их туда, где в этом больше всего нуждаются — в прифронтовые регионы, громады, которые регулярно страдают от российских обстрелов. Речь идет о каретах скорой из Италии, медицинском оборудовании из Германии, лекарствах и многом другом, что мы неоднократно доставляли в Херсон, Николаев, другие города. Здесь хочу подчеркнуть, что не все международные контакты требуют много времени. Есть наши партнерства, которые работают четко и эффективно. И все переданные автомобили, в том числе пожарные, специальные грузовики, которые мы потом превращаем в мобильные прачечные для военных, автономное питание для наших социальных учреждений, или деньги на больницы — все это и является нашим ответом на упомянутую Вами критику. Говорю откровенно, не всегда уверен, что потраченное время и усилия принесут нужный результат, но если вижу хоть какой-то шанс привлечь поддержку, не могу позволить себе проигнорировать его только потому, что кто-то потом будет меня критиковать.

Какие инициативы кажутся вам самыми амбициозными за время работы в областном совете? Или может лучшие идеи еще впереди?

На самом деле было много всего, чем я горел. Вот если вернуться к международным площадкам, мы создали книгу «О чем мечтают ангелы», чтобы призвать наших союзников не останавливаться в поддержке Украины. Делали художественные проекты, привлекая художников из-за рубежа, чтобы собрать средства для детей, пострадавших от войны. Это ветеранское пространство в театре, открытие сцены-мастерской в Черновцах, поддержка тренировочных лагерей для молодежи. Издали атлас «Сила природы» с подробным описанием минеральных вод края, чтобы продемонстрировать рекреационный потенциал области. Мы открыли Музей науки и сейчас работаем над тем, чтобы переместить в Черновцы экспозицию литературно-мемориального музея Григория Сковороды, временно, пока идет война. А еще хотим, чтобы в нашем драмтеатре состоялась мировая премьера оперы Дмитрия Бортнянского «Креонт». Над постановкой работает дирижер Национальной оперы Украины Герман Макарено, который уже был в Черновцах и познакомился с исполнителями главных ролей. В нашем театре замечательный оркестр, которым руководит маэстро Владимир Шнайдер, директор театра Иван Бутняк также очень творческая личность с неординарными художественными подходами к работе. Я думаю, что у них получится прекрасная коллаборация. Вы еще услышите об этом проекте.

Фото: Черновицкий облсовет

Очень интересно. «Креонт». Почему именно Черновцы?

На самом деле идея возникла довольно неожиданно. Это произошло во время встречи с основателем «Землячества буковинцев в Киеве» Николаем Проданчуком. Он приехал в Черновцы, чтобы вместе с нашим буковинским художником-баталистом Андреем Холоменюком вручить сертификат на репродукцию его картины «Битва под Синими водами», которая хранится у нас в областном совете. Николай Георгиевич искренне болеет за украинскую культуру и родной край. Мы разговорились, он рассказал идею постановки «Креонта». Камерный формат как раз подходил к нашему театру. Так почему бы и нет? Мы сразу обсудили эту возможность с Иваном Бутняком, и я считаю, что это будет прекрасным подарком буковинцам и гостям края к 120-летию театра, которое отмечаем осенью. В прошлом году в Киеве состоялась премьера восстановленной оперы в концертном исполнении, но на сцене театров ее еще не ставили. Поэтому наш, надеюсь, будет первым. Дмитрий Бортнянский — выдающийся украинец, чье имя террористы-россияне хотят присвоить себе. Мы не должны им этого позволить.

Похоже, вы не можете не гореть чем-то. Это не утомляет?

Очень утомительно. Но без этого я был бы не я. Знаете, в такое время живем, что любое истощение здесь, в тылу, кажется абсолютно мизерным по сравнению с тем, что переживают наши ребята в окопах, в плену. Поэтому, если в течение нескольких дней я понимаю, что за это время не сделано чего-то полезного — не передали машину друзьям на фронт, дроны, не провели важную встречу, — то я начинаю нервничать. Понимаю, что ничто не может быть непрерывным, и мой ресурс тоже, особенно, если часто сталкиваться с противодействием, но все равно начинаю корить себя. Вот сейчас мечтаю создать ветеранское пространство, но не как нечто закрытое, чтобы отделить их от других членов общества, а место, где все мы — гражданские и военные, можем привыкать к новым реалиям, делать общие дела и преодолевать пропасти, если они есть. Потому что ветеран — это не человек с потребностями, а человек, который имеет те же права, отстаивает независимость страны. В этом имею поддержку единомышленников.

Хочу подчеркнуть, что все эти вещи, о которых мы сегодня говорили, были бы невозможными, если бы рядом со мной не было людей, готовых выкладываться на полную ради того, чтобы строить и творить, несмотря ни на что. Потому что если мы вкладываемся, значит мы развиваемся и верим в наше украинское будущее. Продолжать жить и поддерживать свою страну и людей — это также победа. Думаю, что где-то внутри каждый, кто остался и продолжает работать здесь, уже победил свои страхи и сомнения и знает, что, как бы сейчас ни было трудно, Украина выстоит и будет процветать. А пока мы должны держаться и не давать друг другу упасть, ни духом, ни без сил.