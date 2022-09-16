Известный французский писатель Виктор Гюго когда-то сказал так: «Улыбка — солнце. Она прогоняет с лица человека зиму». Специалисты стоматологической клиники Yarema Dental реально знают все о том, как превратить «зимнее» лицо на сияющее открытой белой улыбкой.

Видео дня

А началось все с юношеской мечты

Ярема Миклош, главный врач клиники YAREMA DENTAL

Идея создать высококлассную стоматологическую клинику возникла у Яремы Миклоша еще в 2006 году, в первые годы работы в государственной поликлинике. Он мечтал на развалинах постсоветской стоматологии создать центр современной стоматологии.

«Для открытия клиники моей мечты понадобилось 16 лет, имевших несколько циклов моего личного развития, — рассказывает Ярема Миклош. — Сначала пришлось открыть маленький студенческий нелегальный кабинет, где я принимал только своих друзей. А потом уехал в столицу, которая привлекала меня возможностью повысить свой профессиональный уровень. Открыл частный стоматологический кабинет и начал свою врачебную практику. И отказался от этого ради реализации мечты о собственной клинике и инвестировал все финансы в этот проект.

Нам пришлось подождать, когда в столице построят дом, а потом мы начали делать ремонт в помещении клиники. На покупку помещения, ремонт и оборудование понадобилось ориентировочно $730 000. Конечно, это значительная сумма, которую пришлось постепенно зарабатывать.

Для меня и моей команды чрезвычайно важна эстетическая составляющая. При этом важную роль играет и то пространство, где мы лечим, — его содержание и философия. Наша открытость порождает откровенность. Именно поэтому все двери в нашей клинике прозрачны, а выходящие на улицу панорамные окна обычно не завешены шторами и дарят ощущение легкости.

Мы стремимся к тем ценностям, которые дает нам успех. Для нас превыше всего — качество. А профессиональные знания и инновации — это наше ключевое преимущество в стоматологической сфере. Мы ставим потребности каждого пациента во главу угла и двигаемся путем постоянного саморазвития и совершенствования.

Я — львовянин, и вкусный кофе, по-моему, должен быть лучшим. Потому и решил открыть мини-кафе только для наших пациентов.

Кроме того, мы популяризируем украинское искусство. В этом нам помогает арт-куратор Игорь Абрамович, отбирающий картины для нашей арт-галереи. К слову, экспозицию мы меняем раз в полгода. Таким образом, нам и удалось создать в клинике дружескую и творческую атмосферу для общения".

Европейский уровень работы

«Наша рутинная работа — это сложные кейсы, — подчеркивает Ярема Миклош. — 70% наших пациентов — это те клиенты, которым не смогли помочь в других лечебных учреждениях. Например, это те люди, которые испытывают проблемы со сменой прикуса, интегрированием имплантатов, наращиванием кости, лечением корневых каналов и т. д. ».

Европейские стандарты стоматологической практики — ежедневная норма работы для семи высококлассных специалистов Yarema Dental. Здесь занимаются сложными случаями в области имплантации зубов и костной аугментации (выращивание кости).

Проводят в клинике и ортодонтическое лечение, которое заключается в применении специальных ортодонтических конструкций (несъемные или съемные) для изменения положения зубов в зубном ряду, при этом нормализуется работа лицевых мышц и развитие челюстной кости.

Также клиника специализируется на эстетической стоматологии. Более того, если необходимо поставить высококачественные импланты, следует обратиться именно сюда, ведь Yarema Dental является партнером мирового лидера среди производителей имплантов — Straumann (Швейцария). Это позволяет проводить успешное протезирование в любой клинической ситуации.

Если говорить о технологических и инженерных стандартах, то в этой столичной клинике ориентированы на стандарты одной из ведущих компаний по производству медицинского оборудования Sirona (Siemens). Благодаря этому врачи Yarema Dental используют лучшие достижения современной стоматологии для эффективного лечения зубов.

Уже в первый визит здесь проводят фотодиагностику, микроскопическое исследование зубов, рентгенологическое обследование, поверхностный анализ прикуса, определяют пародонтологический статус, а также подробно изучают историю болезни того или иного пациента. А после столь детального обследования разрабатывается пошаговый план реабилитации.

Междисциплинарный подход

Здесь практикуется междисциплинарный подход к лечению пациентов, предусматривающий совместную работу нескольких специалистов в областях терапии, хирургии, гигиенистики, ортодонтии и имплантологии.

«К примеру, если у пациента часто возникает воспаление гайморовых пазух из-за того, что есть проблемы с зубами, — разъясняет Ярема Миклош, — после лечения у нас эта проблема будет решена. А если пациент жалуется, скажем, на боль в суставах по всему телу, это повод сдать анализ на ревмопробы и сделать МРТ, чтобы подтвердить или опровергнуть ревматоидный артрит. И если диагноз подтвердился, то мы понимаем, что активное ортодонтическое лечение невозможно без контроля ревматолога и не проходит в стадии обострения. Иначе можно получить осложнение височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)».

Опираясь на передовой мировой опыт в стоматологии и постоянно развиваясь, специалисты клиники находят уникальные решения для каждой индивидуальной проблемы и всегда ставят качество и внимательное отношение к проблемам пациентов во главу угла. Вот почему люди сюда приходят целыми семьями и не только украинцы, но и иностранцы.

«Специалисты, работающие в нашей клинике, имеют опыт лечения от 10 лет, — говорит Ярема Миклош. — А еще они владеют английским языком на уровне B2 или C1, поэтому свободно общаются с иностранцами, которые с готовностью обращаются к Yarema Dental».

Базовые принципы командной работы в Yarema Dental

В этой клинике выверены и скоординированы алгоритмы работы команды специалистов, основанные на:

— тщательном комплексном обследовании пациентов, предоставлении им возможности о себе подробно рассказать;

— оперативная оценка результатов обследования и назначения лечения.

При этом каждый врач несет ответственность за лечение пациента и строит с ним доверительные отношения.

Шесть неотложных вопросов при решении стоматологических проблем

Чтобы успешно решить какие-либо проблемы такого рода, необходимо найти ответы на эти вопросы. Ищем их с помощью специалистов стоматологической клиники Yarema Dental.

№ 1. Каковы индикаторы качественной стоматологии?

Эти индикаторы должны включать результаты, а также качество лечебной работы в следующих ключевых аспектах:

— безопасность пациентов;

— качество лечебного процесса и его результат;

— индекс доверия пациентов.

№ 2. Какие персональные свойства присущи хорошему стоматологу?

Врач должен быть человечным, ответственным и вдумчивым и выполнять свою работу без спешки. Также он должен каждый день отшлифовывать свои профессиональные умения и навыки и владеть английским языком, чтобы оперативно пополнять свои знания.

При осмотре стоматолог должен обсудить с пациентом возможные варианты устранения проблем с зубами и полостью рта и детально разъяснить, как будет происходить лечение. Если врач не дает прямых ответов, а также не хочет обсуждать ваши заболевания и возможные способы их лечения, то следует обратиться к другому специалисту, который практикует прозрачное и понятное для пациента лечение.

№ 3. Почему так мало качественных ортодонтов?

Ортодонтия — одно из самых сложных направлений в стоматологии. С помощью ортодонтического лечения можно исправить прикус, получить ровные и красивые зубы, улучшить здоровье полости рта и организма в целом. Кроме того, такие специалисты занимаются предупреждением возникновения зубочелюстных аномалий. Эти умения оттачиваются долгими годами практики. К примеру, исправление прикуса может занять несколько лет. Врач-ортодонд должен быть готов к тому, что не получит мгновенных результатов.

Хороший ортодонт никогда не начнет лечение без предварительной грамотной диагностики.

«К примеру, основная жалоба пациента — неровные зубы. Он хочет ортодонтическое лечение на элайнерах. Однако скученность зубов скрывает вынужденное положение нижней челюсти и адаптивное положение головок височно-нижнечелюстных суставов. Если начать лечение без стабилизации суставов в мускульно-скелетном стабильном положении, то получим ровные зубы, которыми пациент не сможет пользоваться. Возникнет дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Простым языком, положение суставов должно быть правильно относительно черепа и тела в целом», — объясняют ортодонты клиники Yarema Dental.

К слову, от работы этого сустава зависит многое. Эксперты констатируют: разные патологии ВНЧС встречаются у 70% людей.

№ 4. Почему после относительно недавней установки расклеиваются и трескаются виниры?

Виниры — это специальные эстетические накладки на зубы, которые помогают скрыть разные дефекты и улучшить эстетику. К сожалению, большинство стоматологов при работе с винирами не учитывают антропологические и гнатологические нюансы, то есть тонус мышц, адаптивное положение нижней челюсти и артикуляцию. Поэтому виниры скалываются или вылетают из-за перегрузки, то есть — ошибки врача.

№ 5. В каких случаях необходимо ставить элайнеры, а в каких — брекеты?

Элайнеры — современный альтернативный вариант брекет-систем. Эти прозрачные капы для выравнивания зубов производятся из медицинского пластика. Поэтому они выглядят более эстетично, чем брекеты. Также, в отличие от брекетов, элайнеры съемные и не видны для окружающих. Но все же есть клинические случаи, когда их установка менее целесообразна. К примеру, при сложных ситуациях, когда необходимо корпусное перемещение зубов, брекеты быстрее и легче исправляют ситуацию. Элайнеры также справятся, но потребуется больше времени. Впрочем, при исправлении перекрестного прикуса или выравнивании сегмента зубов элайнеры более эффективны по сравнению с брекетами.

№ 6. Что такое кондилография, и в каких случаях ее назначают?

Это аппаратный стоматологический метод исследования с опорой на цифровые значения, описывающие процессы в зубочелюстной системе. Благодаря кондилографии специалист может оценить и зарегистрировать в виде графиков и цифровых показателей состояние всех элементов височно-нижнечелюстного сустава.

Кондилографию назначают, если:

— наблюдается патологическая стертость зубов и повышенная чувствительность:

— выявлено нарушение прикуса;

— есть головные или зубные боли без очевидной причины;

— пациент жалуется на звон в ушах;

— у височно-нижнечелюстного сустава отмечаются щелчки, хруст при открывании рта;

— диагностирован бруксизм (синдром, признаком которого является скрежет зубами), травмы сустава, вывихи, артриты, артрозы;

— было проведено некорректное ортодонтическое или ортопедическое лечение;

— пациент жалуется на нарушение дыхания, глотания, проблемы с речью или имеет выраженную асимметрию лица.

Как видим, есть смысл посетить клинику Yarema Dental, ведь ее специалисты предоставляют широкий спектр стоматологических услуг с применением прогрессивных и высокотехнологичных методик. Они специализируются на междисциплинарном подходе в лечении пациентов с суставными, мышечными, неврологическими и ЛОР-заболеваниями, связанными со стоматологией, а также на разрешении сложных эстетических ситуаций. А общение с пациентами базируется на основах высокого профессионализма, порядочности и прозрачности. Люди, обратившиеся в эту клинику, после окончания курса лечения уходят отсюда искренне улыбаясь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.