Когда хипстеры взрослеют

Внедорожник Jeep, построенный на одной платформе с хипстерским Fiat 500x… Звучит примерно так же абсурдно, как если сказать, что Кира Найтли — родственница Русланы Пысанки. Посмотрим, каков на самом деле Jeep Renegade. Алексей Бондарев

Люди уже забыли, что, собственно, обиходное словечко «джип» произошло именно от этого легендарного бренда. Давно минули лихие 90-е, когда «джип широкий» (он же Jeep Grand Cherokee) был третьим по популярности средством передвижения наших родных украинских бандитов (после «пятерки» BMW в кузове E34 и 600-го Mercedes). Бандиты любили Grand Cherokee за отличную динамику (особенно с 5,2-литровым мотором) и высокую посадку. После того, как бандиты стали массово пересаживаться на BMW X5 и Audi Q7, «Гранд» первого поколения еще долго пользовался популярностью в народе. Большой автомобиль с отличной проходимостью был недорогим в обслуживании и в меру практичным (если, конечно, поставить газовую установку). Но больше таких успешных моделей Jeep не делал. Дела у концерна Chrysler не ладились. Был «неравный брак» с Mercedes, потом помпезная продажа итальянцам из Fiat. В сегодняшнем модельном ряду Jeep — забавная солянка из моделей, имеющих родство с самыми разными автомобилями. Так, современный Grand Cherokee — родственник Mercedes-Benz ML. А наш сегодняшний герой Renegade — порождение нового этапа истории Chrysler в составе Fiat. С тест-драйвом Renegade мне повезло. В ту неделю, что у меня была машина, несколько город накрывали снегопады, так что возможностей проверить Renegade в стихии, для которой он вроде бы предназначен (плохие дорожные условия), было предостаточно.

Jeep Renegade

Что это?

Renegade — компактный SUV от легендарного американского бренда Jeep. Производится на итальянском заводе параллельно с Fiat 500x. Это — самое доступное предложение в модельном ряду Jeep, особенно с учетом текущей акции, благодаря которой Renegade можно купить за 599 тыс. грн. Побывавшая на тесте НВ версия с полным приводом в комплектации Limited стартует от 725 тыс. грн., что, конечно же, меняет восприятие модели. Здесь установлен 1,4-литровый бензиновый турбомотор разработки Fiat (160 л.с., 250 Нм) и 9-ступенчатый автомат. Есть подключаемый полный привод с блокировкой межосевого дифференциала. Разгон до 100 км/ч за 8,8 сек. Средний расход топлива в смешанном цикле — 6,9 л на 100 км (по заявлению производителя). Длина кузова Renegade — 4230 мм, ширина — 1805 мм, высота — 1690 мм. Колесная база — 2570 мм. Клиренс — 198 мм.

Jeep Renegade

Как едет?

Автомобиль с шильдиком Jeep и маленьким турбомотором. Нонсенс! И тем не менее, это суровая реальность. Я лично проездил на таком Renegade целую неделю. И в целом, не могу сказать, что чувствовал себя ущемленным. Конечно, едет Renegade совсем не так, как старые Jeep с классическими американскими многолитровыми «атмосферниками». Нет, Renegade едет типично по-европейски. 1,4-литровый турбомотор любит обороты и с удовольствием раскручивается, когда начинаешь «наступать» на газ. 9-ступенчатый «автомат» бодро переключается как вверх, так и вниз. Никаких тормозов. Никакой вальяжности, присущей американским авто. 8,8 сек до «сотни» - это очень и очень бодро. В своем сегменте Renegade — один из самых резвых автомобилей. Рулится он тоже довольно неплохо, скорее, как легковушка, чем как «джип». И уж тем более, не как Jeep прежних лет. Те были вальяжно-расхлябанными, как и большинство американских авто. А Renegade четко реагирует на руль, да и подвеска сбитая, энергоемкая. Машина очень устойчива на дороге, крены в поворотах невелики. Ну не Volkswagen Tiguan, конечно, но и не Grand Cherokee, совершенно точно. Основные ездовые преимущества Renegade проявляются на бездорожье. Важнейшим из них является отличная геометрическая проходимость. Короткие свесы обеспечивают угол въезда 30 градусов, а полный привод тут вовсе не символический, как у многих конкурентов, а вполне боевой. Есть несколько режимов его работы (автоматический, снег, песок, грязь) и даже блокировка межосевого дифференциала — родовой признак истинного внедорожника. Пока Renegade был у меня на тесте, город несколько раз изрядно засыпало снегом. А затем теплело, и снег таял, оставляя после себя привычные для Киева грязевые болота. Так что погонять машину в боевых условиях было не сложно. И Renegade с честью выдержал все испытания. Я пробовал парковаться в сугробах и на заснеженных бровках. Мчаться с ветерком по трассе, представлявшей собой гололед, покрытый свежим снегом. И завезти своих детей поглубже в лес, чтобы слепить самого большого в мире снеговика. Renegade ни разу не оплошал. Разумеется, для совсем уж экстремальных приключений на бездорожье лучше все таки Pajero Sport или Prado с основательной подготовкой. Но среди всех компактных кроссоверов на рынке Renegade, пожалуй, самый удачный вариант для частых выездов на природу.

Jeep Renegade

Как выглядит?

В автомобиле безошибочно угадывается Jeep. Не Fiat, а именно Jeep. Все таки отношение к итальянскому автопрому у нас в стране довольно специфичное. Fiat у нас любят преимущественно хипстеры. А Jeep — это, как ни крути, брутальная легенда. Пусть и слегка поблекшая. Круглые фары, прорези на решетке радиатора, вертикальные стойки крыш, общее ощущение «коробочки на колесах» - да, это именно Jeep, а не что-то иное. И все же, есть в этой машине что-то современное, модное. Тут хватает оригинальных решений, которые вообще ни на что не похожи. В хорошем смысле слова. Я имею в виду, к примеру, геометрию задних огней. В неоригинальности Renegade точно не упрекнешь, автомобиль выглядит самобытно и довольно свежо. Если хочется выделиться из толпы владельцев кроссоверов среднего сегмента, то это как раз отличный вариант. Причем, как мне кажется, Renegade — это настоящий унисекс. В том смысле, что в этой машине будет одинаково хорошо смотреться и девочка-модница и юноша-стиляга. И кстати, не могу сказать, что машина чисто молодежная. Квадратный дизайн и внедорожные свойства, которые в нем выражены, делают Renegade отличным вариантом для взрослого мужика, который любит рыбалку и путешествия, но не нуждается в огромном автомобиле вроде Grand Cherokee или Prado. В конце концов, маленькие авто нынче в моде. Надо сортировать мусор, экономить электричество и бензин и все такое. Ну вы поняли. Суммируя все вышесказанное, констатирую — Jeep Renegade является отличным выбором для хипстера, который любит выбираться в дикую природу. Как бы не парадоксально это не звучало.

Jeep Renegade

Что внутри?

В интерьере этого итало-американского автомобиля все же побеждает Европа. Приятный пластик, ровные стыки, удобные кнопки, просчитанная эргономика… Здесь нет и следа от типично американского стиля «дешево, но много». И в салоне на удивление просторно, как для такого в целом компактного автомобиля. Впереди вообще не чувствуешь себя стесненным. На задних сиденьях, конечно, тесновато, если сидящие впереди отодвинут свои сиденья назад до упора. Но места над головой хватает даже рослым пассажирам. Багажник рекордов не бьет. Но 350 л объема для повседневных нужд хватает. Все таки, Renegade — это городской кроссовер. Для дальних странствий всей семьей стоит выбирать авто побольше. Из плюсов могу отметить также очень хорошее звучание стереосистемы Uconnect. Любители громко слушать музыку в машине останутся довольны. В том числе и шумоизоляцией. В Renegade она, конечно, не премиальная, как в Mercedes или BMW, но для этого класса авто в салоне на удивление тихо.

Jeep Renegade

Что по деньгам?

Самый простой Renegade можно купить сегодня за 599 тыс. грн. Предложение выглядит довольно соблазнительно, даже несмотря на то, что речь идет о простой комплектации. Тут кондиционер, а не климат-контроль, и подогрев передних сидений является отдельной опцией. Зато есть круиз-контроль, 6 подушек безопасности и 16-дюймовые легкосплавные диски. И, самое главное, это версия с передним приводом и 6-ступенчатым «роботом». Я, конечно, совершенно не понимаю людей, которые покупают переднеприводные кроссоверы и зимой оказываются порой так же беспомощны на заснеженной парковке, как и владельцы обычных легковушек. Клиренс, конечно, решает многое. Но зимой я однозначно предпочту полноприводный седан переднеприводному кроссоверу. Тем не менее, за 599 тыс. Renegade с передним приводом выглядит довольно заманчиво. Во всяком случае на фоне приевшихся кроссоверов-бестселлеров Renegade кажется оригинальным выбором. А с топовыми комплектациями уже сложнее. Так полноприводная версия с 9-ступенчатым «автоматом» в комплектации Limited, что побывала у нас на тесте, стартует от 725 тыс. грн. А конкретно наш экземпляр с опциями стоит 812 тыс. грн. Здесь — полноценный климат-контроль, 7-дюймовый экран мультимедийной системы, премиальная стереосистема, навигация и 17-дюймовые диски. За эти деньги на рынке присутствует множество именитых конкурентов с хорошей (иногда даже заслуженно) репутацией. Просто навскидку это Subaru Forester, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008 и многие другие. Собственно, тут вопрос даже не имидже или репутации, а порой в том, что за эти деньги можно купить более крупный и практичный кроссовер. В том числе и с хорошим дизельным мотором. У многих из этих конкурентов Renegade выиграет на бездорожье, где его возможности велики. Но, положа руку на сердце, в имиджевом отношении он проигрывает многим в чистую. Сами решайте, что для вас важнее. Renegade запросто проедет там, откуда, к примеру, Peugeot 3008 можно будет вытолкать только весной, когда расстают снега. Но с точки зрения имиджа и «фарша» француз будет на голову выше. Экономичность Renegade, в принципе, можно записать в плюсы. В городе Renegade довольствуется 9-10 л на 100 км. На трассе при спокойной езде вполне можно уложиться в 7 л. Словом, сожалеть об отсутствии на украинском рынке дизельной версии Renegade (а такая продается в Европе) я бы не стал.

Jeep Renegade

7/10 Вердикт НВ Jeep Renegade — один из тех автомобилей, которые производят неплохое впечатление ровно до того момента, пока на глаза не попадется их ценник. Если вас устраивает передний привод, то Renegade в младшей версии — вполне толковый выбор. А топовая версия с полным приводом стоит таких денег, что ее покупка точно охарактеризует вас как преданного фаната легендарного бренда Jeep.