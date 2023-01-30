Партнерський проєкт Інженерна знахідка Чому міжнародний бізнес інвестує у виробництво "розумних" вікон в Україні під час війни





Враховуючи інтенсивність атак за останні кілька місяців, ці цифри є значно більшими і вони продовжують зростати щодня.



Навіть той бізнес, який не постраждав від обстрілів фізично, потерпає від наслідків війни. За даними ЄБА, 89 % компаній



Але навіть за таких умов є компанії, які не лише продовжують працювати, а й інвестують в Україну, відкривають нові виробництва та випускають інноваційні продукти. За оцінками фахівців Київської школи економіки, загальні прямі втрати українських підприємств лише за перший рік війни сягнули 13 млрд доларів. Непрямі збитки для бізнесу експерти оцінюють у понад 33 млрд доларів.Враховуючи інтенсивність атак за останні кілька місяців, ці цифри є значно більшими і вони продовжують зростати щодня.Навіть той бізнес, який не постраждав від обстрілів фізично, потерпає від наслідків війни. За даними ЄБА, 89 % компаній відчули вплив російських ракетних атак на свою діяльність. Це стосується і логістики, і попиту, і планів щодо розширення бізнесу.Але навіть за таких умов є компанії, які не лише продовжують працювати, а й інвестують в Україну, відкривають нові виробництва та випускають інноваційні продукти. У розпал війни заснована Данією компанія VELUX Group, лідер на світовому ринку мансардних вікон і сонцезахисних рішень для них, підтримала запуск виробничої лінії в Україні, а саме: продукт VELUX Touch — високотехнологічний пристрій дистанційного керування мансардними вікнами, шторами та ролетами.

Запуск нової лінії виробництва під час війни

VELUX Touch виготовляється на виробничих потужностях поблизу Ужгорода в Україні, якими керує Jabil, світовий провайдер послуг з виробництва електроніки та давній постачальник VELUX. Jabil виробляє окремі елементи дистанційного керування VELUX в Ужгороді з 2016 року, після того як компанія VELUX вирішила передати виробництво своїх електронних компонентів на аутсорсинг. Протягом останніх семи років електроніка, виготовлена в Україні, постачається на заводи VELUX з виробництва вікон і аксесуарів у різних країнах.

« «З 2016 року VELUX поступово переносив виробництво електронних продуктів на Jabil, а отже, оборот і обсяг виробництва на потужностях Jabil у 2019–2022 рр. подвоїлися. Основними продуктами, які Jabil Uzhgorod виробляє для VELUX, є друковані плати, настінні перемикачі, блоки живлення, двигуни для наших штор та ролетів, а з цього року запрацювала окрема лінія з виробництва готових виробів, як-от пульт керування KLR 300» « «З 2016 року VELUX поступово переносив виробництво електронних продуктів на Jabil, а отже, оборот і обсяг виробництва на потужностях Jabil у 2019–2022 рр. подвоїлися. Основними продуктами, які Jabil Uzhgorod виробляє для VELUX, є друковані плати, настінні перемикачі, блоки живлення, двигуни для наших штор та ролетів, а з цього року запрацювала окрема лінія з виробництва готових виробів, як-от пульт керування KLR 300» Йесус Віллальба директор глобальних

закупок VELUX

Ідея запуску нової лінії виробництва саме в Україні не була спонтанним чи іміджевим рішенням. Над розробленням пристрою KLR 300 кілька інженерних центрів Jabil з різних країн (Тайвань, Бельгія, США, Україна та Польща) та центр розробок VELUX працювали протягом двох років. А підготовка до запуску виробництва розпочалася ще до початку війни в 2022 році.

« «Російське вторгнення в Україну стало сильним потрясінням для команди проєкту, оскільки створило невизначеність щодо майбутнього для обох сторін. Однак згодом стало зрозуміло, що завдяки тому, що розроблення здійснювалося в різних країнах, включно із США, Тайванем, а також завдяки бездоганному плануванню виробництва та постачання з Jabil в Угорщині, Польщі та Україні, проєкт запуску виробництва виглядав убезпеченим», — говорить Наталія Маркович, старша менеджерка бізнес-підрозділу Jabil. « «Російське вторгнення в Україну стало сильним потрясінням для команди проєкту, оскільки створило невизначеність щодо майбутнього для обох сторін. Однак згодом стало зрозуміло, що завдяки тому, що розроблення здійснювалося в різних країнах, включно із США, Тайванем, а також завдяки бездоганному плануванню виробництва та постачання з Jabil в Угорщині, Польщі та Україні, проєкт запуску виробництва виглядав убезпеченим», — говорить Наталія Маркович, старша менеджерка бізнес-підрозділу Jabil.

« «Коли Росія вторглася в Україну, ми працювали з командою в Ужгороді над оцінкою ризиків на випадок непередбачених обставин для цього проєкту. Завдяки високому професіоналізму та стійкості місцевої команди, яка переконала в тому,що ми як клієнт можемо отримати необхідну підтримку, керівництво компанії вирішило не тільки зберегти вже налагоджене виробництво на заводі Jabil Uzhgorod, але й втілити в життя проєкт, який вже був на фінальній стадії запуску», — додає Йєсус Віллальба, директор глобальних закупок VELUX. « «Коли Росія вторглася в Україну, ми працювали з командою в Ужгороді над оцінкою ризиків на випадок непередбачених обставин для цього проєкту. Завдяки високому професіоналізму та стійкості місцевої команди, яка переконала в тому,що ми як клієнт можемо отримати необхідну підтримку, керівництво компанії вирішило не тільки зберегти вже налагоджене виробництво на заводі Jabil Uzhgorod, але й втілити в життя проєкт, який вже був на фінальній стадії запуску», — додає Йєсус Віллальба, директор глобальних закупок VELUX.

Уже в умовах війни український завод виготовив тестове обладнання для продукту, адаптував його до сучасних виробничих процесів, зробив дизайн виробничої лінії та побудував ефективний процес збирання.



Перші одиниці пристрою VELUX Touch почали виготовляти восени 2022 року, а представлений на ринку він був навесні 2023 року. Спеціально для цього на підприємстві встановили ще одну виробничу лінію та збільшили кількість працівників. Це перший продукт VELUX, який повністю виготовляється та збирається як готовий виріб в Україні. До цього Jabil виготовляла тільки окремі елементи для електронних пристроїв продукції VELUX.

« «Обсяги виробництва постійно зростають, що вже дозволило створити додатково майже 20 нових робочих місць безпосередньо під час війни в Україні. З огляду на повну автоматизацію виробничого процесу, це доволі хороший показник. У перспективі — збільшення об’єму виробництва і, своєю чергою, збільшення кількості нових робочих місць, залучених до виробництва», — наголошує Йєсус Віллальба. « «Обсяги виробництва постійно зростають, що вже дозволило створити додатково майже 20 нових робочих місць безпосередньо під час війни в Україні. З огляду на повну автоматизацію виробничого процесу, це доволі хороший показник. У перспективі — збільшення об’єму виробництва і, своєю чергою, збільшення кількості нових робочих місць, залучених до виробництва», — наголошує Йєсус Віллальба.

VELUX Global Procurement нагороджує команду Jabil Uzhgorod з нагоди Дня постачальника, що відбувся в Біллунді в листопаді 2022 року. На фото, зліва направо: Анна Нестерова (відповідальна за якісне постачання VELUX), Наталя Маркович (Jabil), Jerry Harmer (Jabil), Carl-Peter Sorensen (відповідальний за закупівлі VELUX).

Інноваційний продукт Made in Ukraine

VELUX Group має виробничі потужності в 9 країнах, але новий продукт VELUX Touch виготовляють лише в Україні. До того ж таких інноваційних рішень для мансардних вікон, як VELUX Touch KLR 300, немає й у конкурентів.



VELUX Touch — це пристрій розміром з розетку, який дозволяє керувати електричними мансардними вікнами, шторами та ролетами в будинку. До цього існували інші рішення VELUX для дистанційного керування вікнами, але KLR 300 став одним із найсучасніших технологічних рішень компанії.



Пристрій призначений для дистанційного регулювання вентиляції (відчинення/зачинення вікна) та природного освітлення кімнати (керування електрошторами та зовнішніми електроролетами). Як правило, він монтується на стіну та активується при наближенні завдяки вбудованим датчикам руху.



Екран з технологією e-ink та інтуїтивно зрозуміле управління дозволяють легко вибрати потрібні функції, щоб встановити комфортний режим у приміщенні. Наприклад, налаштувати режим провітрювання з таймером, відкрити або закрити зовнішню ролету, щоб захиститися від спеки чи шуму.

« «Електрокеровані мансардні вікна — це дуже розповсюджене рішення в багатьох країнах. Відкриваючи/закриваючи вікно, ви можете провітрювати приміщення. Відкриваючи/закриваючи зовнішню ролету, ви можете захищатися від спеки та шуму. Піднімаючи/опускаючи штори, ви можете регулювати кількість світла, що надходить у приміщення. VELUX Touch дозволяє керувати великою кількістю продуктів з одного пульта. Це зручно і просто» « «Електрокеровані мансардні вікна — це дуже розповсюджене рішення в багатьох країнах. Відкриваючи/закриваючи вікно, ви можете провітрювати приміщення. Відкриваючи/закриваючи зовнішню ролету, ви можете захищатися від спеки та шуму. Піднімаючи/опускаючи штори, ви можете регулювати кількість світла, що надходить у приміщення. VELUX Touch дозволяє керувати великою кількістю продуктів з одного пульта. Це зручно і просто» Юрій Ткаченко генеральний директор

«ВЕЛЮКС Україна»

VELUX Touch KLR 300 реалізується на українському ринку, а також постачається у понад 60 країн світу, серед яких найбільші економіки Європи — Німеччина, Франція, Польща, Велика Британія, звісно, батьківщина мансардних вікон — Данія, а також Північна та Південна Америка та багато країн Азії, включно з Японією та Австралією. Роздрібна вартість системи в Україні — 4450 гривень.

VELUX — взірець відповідального міжнародного бізнесу





У перші місяці після розгортання масштабної збройної російської агресії проти України у лютому 2022 року, коли більшість компаній не наважувалися просто збільшувати запаси продукції на своїх складах, VELUX завіз велику кількість запчастин та склопакетів для мансардних вікон. Мета була проста — дозволити людям, у яких постраждали вікна через військові дії, максимально швидко відновити свою роботу. За стислий час після початку повномасштабної війни VELUX максимально прискорено відновила повноцінну роботу в Україні. Однією з основних причин була потреба у швидких ремонтах та відновленні вікон, що постраждали під час бойових дій.У перші місяці після розгортання масштабної збройної російської агресії проти України у лютому 2022 року, коли більшість компаній не наважувалися просто збільшувати запаси продукції на своїх складах, VELUX завіз велику кількість запчастин та склопакетів для мансардних вікон. Мета була проста — дозволити людям, у яких постраждали вікна через військові дії, максимально швидко відновити свою роботу.

VELUX є прикладом міжнародної компанії з відповідальною позицією. Ще у 2015 році VELUX Group закрила свій завод з виготовлення вікон на території Росії, а після початку великої війни у 2022 році припинила будь-яку діяльність на російському та білоруському ринках, закривши там свої торгові компанії. Також компанія не постачає свою продукцію на російський ринок.



Аби продемонструвати свою підтримку, впродовж останніх півтора року компанія надала Україні фінансову допомогу через фонд THE VELUX FOUNDATIONS на суму понад 35 мільйонів данських крон (десь 190 млн грн).



Зокрема, 25 мільйонів данських крон (десь 135 млн грн) — на співпрацю з 18-ма міжнародними гуманітарними організаціями, які допомагають українцям під час війни. Ще по 5 мільйонів крон — на підтримку стипендіальної програми Scholars at Risk Ukraine (SARU) для науковців, які постраждали від війни в Україні, та на підтримку проєкту з охорони й збереження культурної спадщини України.



Ці дії демонструють соціальну відповідальність і підтримку VELUX Group, а також внесок компанії в гуманітарні та культурні ініціативи в Україні. VELUX подає приклад відповідального міжнародного бізнесу.