Держите меня семеро

Хэтчбек Honda Civic — культовый автомобиль стритрейсеров, постоянный герой фильмов франшизы Форсаж. Стоит ли новое поколение этого удивительного автомобиля своих денег?
Алексей Бондарев
Осенью я с удовольствием неделю ездил на седане Honda Civic 4D и не мог нарадоваться тому, как мастерски японцы усовершенствовали свой и без того удачный автомобиль.
Новый Honda Civic подрос в размерах, обзавелся огромным багажником и стал вполне приемлемой заменой 7-му или 8-му Accord, не говоря уже о предыдущих Civic.
И даже тот факт, что седан поставлялся только с атмосферным бензиновым мотором 1,6 л с не впечатляющими 125 “лошадками”, не особо портил впечатление.
Удачная машина по удачной цене — таков был мой вердикт.
А спустя несколько месяцев в Украине появился новый Honda Civic хэтчбек, да еще и с турбомотором. Даже не помню, когда я в последний раз так яростно ждал запланированного тест-драйва.
И вот, что из этого вышло.
https://nv.ua/project/honda-civic-4d-40009607.html
Новое поколение культового японского хэтчбека Honda Civic 5D поставляется в Украину с 1-литровым турбомотором (129 л.с., 180 Нм) и 1,5-литровым турбомотором (182 л.с., 220 Нм). Обе версии переднеприводные и оснащаются вариатором.
У топовой версии разгон до 100 км/ч — 8,2 сек. Максимальная скорость — 200 км/ч (ограничено электроникой).
Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле - 6,1 л на 100 км.
Длина — 4518 мм, ширина — 2076 мм, высота — 1433 мм, колесная база — 2697 мм, снаряженная масса — 1275 кг, объем багажника - 420 л.
Цены на Honda Civic 5D стартуют от $24 тыс. Побывавшая у нас на тесте топовая версия Sport Plus с 1,5-литровым мотором стоит от $32 тыс.
Мне понравилось, как едет седан Honda Civic 4D даже несмотря на скромные возможности 1,6-литрового “атмосферника”. Смышленый вариатор помогал ему не тупить, а точный руль и собранная, плотная чисто по-хондовски подвеска давали пошалить в поворотах.
У хэтчбека есть все то же самое, плюс отлично настроенный мотор, который послушно разгоняет машину с любых скоростей и на любых оборотах. Турбоямы нет в принципе. Запас тяги под педалью весьма приличный.
Очень здорово, что благодаря турбине мотор хорошо подхватывает и на “низах”. За высокие обороты-то беспокоиться не приходится - хондовские моторы всегда славились высокооборотистым характером.
В общем, к динамике претензий нет. В какие-то моменты даже не верится, что тут всего 182 “лошадки”. Кажется, что тут их далеко за 200.
Порой, даже в спортивном режиме, хотелось бы чтобы вариатор “думал” чуть быстрее, а точнее — с таким мотором Honda Civic 5D откровенно лучше ехал бы на “ручке”. И, кстати, возможность заказать такую машину с механической коробкой есть.
Но и с вариатором можно отжигать от души так, что на стариковское ворчание человека, который помнит времена, когда “автомат” был роскошью, можно не обращать внимания.
Кстати, в спортивном режиме тут меняется и жесткость амортизаторов, раньше у Civic такой технологии не было.
Жестким Honda Civic 5D я бы не назвал, подвеска упругая — не дает расслабиться, но и пломбы из зубов на ухабах не вылетают.
Для седана Honda Civic 4D обновленная внешность стала едва ли не важнейшим козырем.
Дизайн агрессивный и футуристический. Резко очерченные фары, недобро выглядывающие из под хромированной перекладины ниже капота. Агрессивные задние фонари, напоминающие росчерки чьего-то футуристического пера.
В профиль машина больше напоминает 4-дверное купе, и это тоже козырь и “фишка”.
А что же новый хэтч?
Да в принципе, можно повторить все то же самое кроме разве что характеристики силуэта. У хэтчбека вполне прогнозируемо обрубленный “зад”. С определенных ракурсов даже кажется, что машина как-то неожиданно “обрывается”, словно багажник забыли приделать.
Ну а двойная выхлопная труба под центральной частью заднего бампера — настоящая “фишка”.
В общем, у Honda получилось сделать самобытный и интересные дизайн. Возможно, он понравится не всем, но машина совершенно однозначно выделяется из толпы.
В салоне просторно, в особенности это заметно, когда садишься сзади. Нет ощущения, что едешь в небольшом автомобиле. Нормальное такое семейное авто.
Багажник у хэтча меньше, чем у седана (420 л против 519 л). Но это не значит, что он тут маленький, просто у седана он здоровенный для своего класса.
Собственно, и Honda Civic 5D фактически рекордсмен по этому показателю. Покажите мне хэтчбек с таким же багажником, а то я сходу что-то не припомню.
Панель приборов тут такая же как в Honda CR-V, на центральной консоли — 7-дюймовый экран мультимедийной системы. Кстати, с навигацией.
Под ним — ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов, чертовски удобная, кстати, штука. К ней быстро привыкаешь. Бросил туда смартфон и он заряжается всю дорогу. Никакой мороки с кабелями.
Понравилась шумоизоляция. Уже хотя бы потому, что она тут есть.
Во многих современных авто среднего класса, именно слабенькая щумоизоляция — едва ли не самый заметный недостаток. Все таки, тишина в салоне — одна из важнейших составляющих комфорта.
У Honda Civic 5D шумоизоляция неплохая, это плюс модели.
Если бы мне лет 10 назад сказали, что на рынке появится Honda Civic с 1-литровым мотором, я бы от души посмеялся.
Но вот оно — наступившее будущее. На украинском рынке Honda Civic 5D с 1-литровым двигателем (он, кстати, 3-цилиндровый) стоит вполне божеские $24 тыс. Ездить на этой версии мне не доводилось, поэтому рассуждать о ней не буду.
А вот с побывавшая у меня топовая версия с 1,5-литровым двигателем, LED-фарами, навигацией, продвинутой мультимедийной системой (с поддержкой Apple Carplay и Android Auto) и прочими “плюшками” стоит внушительные $32 тыс.
Дорого. На первый взгляд, сложно рекомендовать покупку хэтчбека за такие деньги, учитывая, что в этой ценовой категории полно приличных седанов и кроссоверов.
Но если вы принадлежите к целевой аудитории этого автомобиля, т.е. в первую очередь цените в машине хороший драйв, то картина резко меняется.
Сегмент “заряженных хэтчей” в Украине довольно узок. По большому счету на ум приходит только Golf GTI. Который, возможно, едет несколько “наряднее”, но при этом является откровенно менее эмоциональным продуктом. И стоит, кстати, дороже.
И немного об экономичности Honda Civic 5D.
Я не смог достичь ни обещанных 6,1 л на 100 км в смешанном цикле, ни 8 л в городе. Наверное, эти цифры достижимы, если ездить тихонечко. Но зачем тогда покупать такую машину?
Я целую неделю давил на газ так, как Honda Civic 5D того заслуживает, и получил массу удовольствия за рулем. И соответствующие цифры расхода.
Мой средний расход по Киеву и немного по трассе составил 9,7 л на 100 км.
Честно говоря, для машины с такой динамикой это вполне приемлемая цифра.
9/10
Honda Civic 5D — один из самых интересных хэтчбеков на рынке в принципе. Футуристический дизайн, отменная управляемость, просторный салон, большой багажник — плюсов тут предостаточно. И цена не самая зверская.
Скорее всего, больше будет продаваться машин с 1-литровым мотором, по соотношению цена-качества они просятся в лидеры рынка. Ну а зверски с 1,5-литровым турбомотором предназначен для тех, кто готов переплатить за отличный драйв. И те, кто на это решится, точно не будут разочарованы.
Текст и фото: Алексей Бондарев