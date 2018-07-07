Держите меня семеро

Осенью я с удовольствием неделю ездил на седане Honda Civic 4D и не мог нарадоваться тому, как мастерски японцы усовершенствовали свой и без того удачный автомобиль.

Новый Honda Civic подрос в размерах, обзавелся огромным багажником и стал вполне приемлемой заменой 7-му или 8-му Accord, не говоря уже о предыдущих Civic.

И даже тот факт, что седан поставлялся только с атмосферным бензиновым мотором 1,6 л с не впечатляющими 125 “лошадками”, не особо портил впечатление.

Удачная машина по удачной цене — таков был мой вердикт.

А спустя несколько месяцев в Украине появился новый Honda Civic хэтчбек, да еще и с турбомотором. Даже не помню, когда я в последний раз так яростно ждал запланированного тест-драйва.

И вот, что из этого вышло.

https://nv.ua/project/honda-civic-4d-40009607.html