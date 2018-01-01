Гений, сила и волшебство. Пять знаковых новогодних подарков от Montblanc

Новогодние праздники – идеальное время для больших и маленьких чудес.

Для этого вовсе не нужно сворачивать горы или доставать звезды с небес – достаточно быть внимательными и чуткими, чтобы понять желание сердца того, кому предназначен подарок. И тогда случается чудо. Счастливые глаза, восхищенные улыбки, искренний восторг – лучшая награда за наше новогоднее волшебство. А горы и звезды – это тайные знаки. Разгадав их, можно найти подлинное вдохновение для праздничных чудес. Дарим несколько подсказок – дерзайте!



Путеводная звезда

«Мечта разыскивает путь, – Открыты все пути».

Александр Грин Согласно легенде, однажды поздним вечером основатели немецкого бренда, коммивояжер Альфред Нехемиас и инженер-проектировщик Август Эберштейн, возвращались по домам. Они живо обсуждали совместный проект – речь шла о маленькой фирме по производству чернильных авторучек. И тут одного из них озарило. «А почему бы нам не взять в ангелы-хранители Монблан? – спросил он. – Пусть величайшая вершина Альп станет символом наших будущих успехов!». Со временем символ заснеженного пика самой высокой горы Европы превратился в белую шестиконечную звезду, которая и стала товарным знаком бренда Montblanc. За более чем сто лет своего существования компания Montblanc не только расширила ассортимент высококлассных пишущих принадлежностей, но и стала производить аксессуары и ювелирные изделия класса люкс. А в девяностых годах прошлого века компания занялась производством часов ручной работы высочайшего качества. Знаменитые часовые мастерские Montblanc Montre S.A. расположены в миниатюрном городке Ле Локль – самом сердце часовой промышленности Швейцарии.

Время озарений

«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»

Иоганн Вольфганг Гёте Время невозможно остановить – только измерить, бросить беглый взгляд на циферблат, чтобы запомнить то или иное знаковое мгновение жизни. Наручные часы – один из лучших «путеводителей» по таким мгновениям и достойный подарок, который с ювелирной точностью будет отмерять счастливое новогоднее время и не только… Умные наручные часы из коллекции Montblanc Summit 2 обладают комфортными преимуществами «ручного» гаджета. Объем оперативной памяти этих смарт-часов составляет 1 Гб, а для хранения файлов и приложений предусмотрен флеш-накопитель на 8 Гб. Есть также встроенные модули Wi-Fi 802,11 b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 4.2, GPS и NFC с поддержкой платежной системы Google Pay. Предусмотрены датчик пульса, микрофон, альтиметр, акселерометр, гироскоп, датчик окружающего освещения. Защита гаджета от воды соответствует рейтингу 5 атм (до 50 метров). Смарт-часы Montblanc – идеальный подарок для тех, кто ценит каждое мгновение своего увлекательного путешествия по жизни. Модель Montblanc Summit 2 Stainless Steel and Leather – синергия традиционного швейцарского дизайна, благородных материалов и передовых технологий. Модель Montblanc Summit 2 Bicolor Steel and Leather – высокотехнологичное прочтение классики часового мастерства. Интересный программный бонус – возможность менять внешний вид циферблата по своему усмотрению так, словно у вас каждый день «новые» часы.

Сила росчерка

«Перо могущественнее меча».

Эдуард Булвер-Литтон

Мы живем в мире, где успех чаще всего скрепляется личной подписью на важных документах. Те, кто привык побеждать в подобных битвах, по достоинству оценят оригинальный подарок из лимитированной коллекции пишущих инструментов Homage to Homer от Montblanc. Она выпущена в рамках серии «Писатели» и посвящена древнегреческому поэту Гомеру. В коллекции представлены перьевая и шариковая ручки, ручка-роллер, а также механический карандаш. Оригинальный дизайн изделий – визуальная отсылка к сюжетам таких знаменитых гомеровских поэм, как «Илиада» и «Одиссея». Присмотритесь внимательно к шариковой ручке из этой коллекции. Ее корпус из матовой драгоценной черной смолы напоминает о чернофигурной вазописи Древней Греции, а графические очертания – силуэт Троянского коня. Элегантный зажим, покрытый золотом 750-й пробы, выполнен в форме легендарного копья Ахилла, с которым герой сражался под стенами Трои.

Шариковая ручка из лимитированной коллекции Writers Edition Homage to Homer – вдохновение для эпических успехов.

Знак поддержки

«Жизнь – это жизнь, спаси ее!»

Мать Тереза

Один из самых драгоценных подарков в жизни – ощущение причастности к решению по-настоящему важных для человечества проблем. Стремясь поддержать мировую кампанию по борьбе со СПИДом, бренд Montblanc совместно с выдающимся дизайнером Марком Ньюсоном создал серию (Montblanc M) Red. 5 евро от продажи каждого пишущего инструмента из этой постоянной коллекции передаются в Глобальный фонд поддержки программ по борьбе с ВИЧ и СПИДом, которые помогают предотвратить передачу вируса от ВИЧ-инфицированных матерей их новорожденным детям. Пишущие инструменты (перьевая, гелевая и шариковая ручки) сделаны из драгоценной смолы красного цвета, а звезда Montblanc – из смолы белого цвета. Каждая из ручек оснащена специальным защелкивающимся механизмом – системой магнитной фиксации колпачка на корпусе и его фиксации на плоской части корпуса во время письма. В коллекцию также входят запонки, блокнот и браслет.



Шариковая ручка (Montblanc M) Red – выразительное напоминание о важности добрых дел в нашей жизни.

Подлинные Чудеса