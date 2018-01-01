Гений, сила и волшебство. Пять знаковых новогодних подарков от Montblanc
«Что бы вы ни делали и о чем бы ни мечтали – приступайте. В дерзости есть гений, сила и волшебство. Приступайте немедленно!» Иоганн Вольфганг Гёте
«Что бы вы ни делали и о чем бы ни мечтали – приступайте. В дерзости есть гений, сила и волшебство. Приступайте немедленно!» Иоганн Вольфганг Гёте
Новогодние праздники – идеальное время для больших и маленьких чудес.
Для этого вовсе не нужно сворачивать горы или доставать звезды с небес – достаточно быть внимательными и чуткими, чтобы понять желание сердца того, кому предназначен подарок. И тогда случается чудо. Счастливые глаза, восхищенные улыбки, искренний восторг – лучшая награда за наше новогоднее волшебство.
А горы и звезды – это тайные знаки. Разгадав их, можно найти подлинное вдохновение для праздничных чудес. Дарим несколько подсказок – дерзайте!
«Мечта разыскивает путь, – Открыты все пути».
Александр Грин
Согласно легенде, однажды поздним вечером основатели немецкого бренда, коммивояжер Альфред Нехемиас и инженер-проектировщик Август Эберштейн, возвращались по домам. Они живо обсуждали совместный проект – речь шла о маленькой фирме по производству чернильных авторучек. И тут одного из них озарило. «А почему бы нам не взять в ангелы-хранители Монблан? – спросил он. – Пусть величайшая вершина Альп станет символом наших будущих успехов!». Со временем символ заснеженного пика самой высокой горы Европы превратился в белую шестиконечную звезду, которая и стала товарным знаком бренда Montblanc.
За более чем сто лет своего существования компания Montblanc не только расширила ассортимент высококлассных пишущих принадлежностей, но и стала производить аксессуары и ювелирные изделия класса люкс. А в девяностых годах прошлого века компания занялась производством часов ручной работы высочайшего качества. Знаменитые часовые мастерские Montblanc Montre S.A. расположены в миниатюрном городке Ле Локль – самом сердце часовой промышленности Швейцарии.
«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
Иоганн Вольфганг Гёте
Время невозможно остановить – только измерить, бросить беглый взгляд на циферблат, чтобы запомнить то или иное знаковое мгновение жизни. Наручные часы – один из лучших «путеводителей» по таким мгновениям и достойный подарок, который с ювелирной точностью будет отмерять счастливое новогоднее время и не только…
Умные наручные часы из коллекции Montblanc Summit 2 обладают комфортными преимуществами «ручного» гаджета. Объем оперативной памяти этих смарт-часов составляет 1 Гб, а для хранения файлов и приложений предусмотрен флеш-накопитель на 8 Гб. Есть также встроенные модули Wi-Fi 802,11 b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 4.2, GPS и NFC с поддержкой платежной системы Google Pay. Предусмотрены датчик пульса, микрофон, альтиметр, акселерометр, гироскоп, датчик окружающего освещения. Защита гаджета от воды соответствует рейтингу 5 атм (до 50 метров).
Смарт-часы Montblanc – идеальный подарок для тех, кто ценит каждое мгновение своего увлекательного путешествия по жизни.
Модель Montblanc Summit 2 Stainless Steel and Leather – синергия традиционного швейцарского дизайна, благородных материалов и передовых технологий.
Модель Montblanc Summit 2 Bicolor Steel and Leather – высокотехнологичное прочтение классики часового мастерства. Интересный программный бонус – возможность менять внешний вид циферблата по своему усмотрению так, словно у вас каждый день «новые» часы.
«Перо могущественнее меча».
Эдуард Булвер-Литтон
Мы живем в мире, где успех чаще всего скрепляется личной подписью на важных документах. Те, кто привык побеждать в подобных битвах, по достоинству оценят оригинальный подарок из лимитированной коллекции пишущих инструментов Homage to Homer от Montblanc. Она выпущена в рамках серии «Писатели» и посвящена древнегреческому поэту Гомеру. В коллекции представлены перьевая и шариковая ручки, ручка-роллер, а также механический карандаш. Оригинальный дизайн изделий – визуальная отсылка к сюжетам таких знаменитых гомеровских поэм, как «Илиада» и «Одиссея».
Присмотритесь внимательно к шариковой ручке из этой коллекции. Ее корпус из матовой драгоценной черной смолы напоминает о чернофигурной вазописи Древней Греции, а графические очертания – силуэт Троянского коня. Элегантный зажим, покрытый золотом 750-й пробы, выполнен в форме легендарного копья Ахилла, с которым герой сражался под стенами Трои.
Шариковая ручка из лимитированной коллекции Writers Edition Homage to Homer – вдохновение для эпических успехов.
«Жизнь – это жизнь, спаси ее!»
Мать Тереза
Один из самых драгоценных подарков в жизни – ощущение причастности к решению по-настоящему важных для человечества проблем. Стремясь поддержать мировую кампанию по борьбе со СПИДом, бренд Montblanc совместно с выдающимся дизайнером Марком Ньюсоном создал серию (Montblanc M) Red. 5 евро от продажи каждого пишущего инструмента из этой постоянной коллекции передаются в Глобальный фонд поддержки программ по борьбе с ВИЧ и СПИДом, которые помогают предотвратить передачу вируса от ВИЧ-инфицированных матерей их новорожденным детям.
Пишущие инструменты (перьевая, гелевая и шариковая ручки) сделаны из драгоценной смолы красного цвета, а звезда Montblanc – из смолы белого цвета. Каждая из ручек оснащена специальным защелкивающимся механизмом – системой магнитной фиксации колпачка на корпусе и его фиксации на плоской части корпуса во время письма. В коллекцию также входят запонки, блокнот и браслет.
Шариковая ручка (Montblanc M) Red – выразительное напоминание о важности добрых дел в нашей жизни.
«Подлинные Чудеса не шумны…
И самые важные события очень просты».
Антуан де Сент-Экзюпери
Под Новый год каждый из нас в какой-то момент вспоминает, что все мы родом из детства. В ту счастливую пору все было настоящим – даже чудеса нашего воображения.
Возможность пережить это волшебное ощущение с новой силой всегда рядом. Montblanc утонченно и тактично говорит об этом с помощью своей потрясающей коллекции Le Petit Prince, посвященной книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Символизм этой лимитированной серии в очередной раз подчеркивает убежденность знаменитого немецкого бренда в том, что умение облекать свои мысли в слова и записывать их – драгоценный дар, передаваемый из поколения в поколение.
В коллекции представлены перьевые ручки из драгоценной темно-синей смолы с двухцветным пером, шариковые ручки, роллеры, запонки, зажим для денег и блокноты из кожи Saffiano. Дизайнерские элементы, в частности, принт мордочки Лиса, изображение Маленького Принца и Лиса, а также желтой звезды, нанесенные на предметы коллекции, разработаны на основе авторских иллюстраций Антуана де Сент-Экзюпери.
На колпачке перьевой ручки Meisterstück Le Petit Prince Le Grand выгравирована цитата из книги «Маленький принц»: «Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé» – «Ты навсегда в ответе за того, кого приручил».
«Я тебе кое-что подарю... Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, – и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!»
Антуан де Сент-Экзюпери
Эксклюзивные коллекции ручек вы можете найти в магазинах MontBlanc:
КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 30/10, тел. +380 44 234 74 49
КИЇВ, ТЦ «МАНДАРИН ПЛАЗА», ВУЛ. БАСЕЙНА, 4, тел. +380 44 496 06 08
КИЇВ, БУТИК LUXURY HOUSE, ТЦ «ОКЕАН ПЛАЗА», ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 176, тел.: +38 044 591 37 27
КИЇВ, ЦУМ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 38, -1 поверх
ОДЕСА, БУТИК LUXURY HOUSE, ВУЛ. ГАВАННА, 6, тел. +380 482 33 76 59
ОДЕСА, ТЦ «САДИ ПЕРЕМОГИ», ПЛ. 10 КВІТНЯ, тел. +380 48 785 35 66
https://www.facebook.com/montblanckiev/