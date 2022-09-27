Из-за полномасштабного вторжения России из Украины уехало большое количество людей. По данным ООН, в страны Европы уехали более 11 млн украинских граждан. А по статистике, предоставленной министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом, сейчас за границей находится еще 488 тысяч украинских школьников.

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Из-за военных обстоятельств в марте 2022 года правительством был создан Координационный штаб по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения. Впрочем, частные инициативы по эвакуации детей тоже успешно работают.

Ярким примером является благотворительный проект «Детство без войны», который основал Руслан Шостак, основатель и совладелец VARUS и EVA. И именно эти украинские компании как представители ответственного бизнеса первыми присоединились к поддержке проекта. Также оперативно подключилась глобальная компания по разработке и поддержке платежных технологий Visa и monobank.

Проект эвакуации детей проходит по согласованию Министерства социальной политики Украины, его поддержали Служба по делам детей и семьи и Днепропетровской ОГА, а также Посольство и Консульство Украины в Турции, Министерство семьи, труда и социальных служб Турции. Присоединились и глобальные фонды, например, Асам.

Целью этого благотворительного проекта стала всесторонняя помощь детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки и попечительства, а также тем детям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Всех этих детей эвакуируют из Днепропетровской, Херсонской и Одесской областей.

Главная цель — эвакуация в Турцию и обеспечение полноценной жизни

Эту страну избрали благодаря высокому качеству медицинских услуг, благоприятному климату, обеспечению полного страхования на период пребывания.

Эвакуировать 5 000 детей и обеспечить их проживание в Турции до конца войны — вот такая цель этого благотворительного проекта. Конечно, для ее успешной реализации необходимы значительные ресурсы, ведь речь идет о полном обеспечении детей всем необходимым. Именно поэтому активное финансовое участие украинского сообщества в рамках этой акции очень важно.

Хотите помочь нашим детям? Для этого достаточно приобрести акционные товары в супермаркетах VARUS и EVA в течение сентября. А с каждой покупки таких акционных товаров в помощь проекту «Детство без войны» будет перечислено до 10 гривен.

Благодаря этому украинским детям, временно переезжающим в Турцию, гарантированы не только мирные и комфортные условия проживания и регулярное сбалансированное питание, но возможность спокойно продолжать свое обучение.

Говоря об этой благотворительной инициативе, исполнительный директор ООО «РУШ» (управляющей компании сети EVA и EVA.UA) Ольга Шевченко подчеркивает: «Сегодня украинцы как никогда сплочены для помощи тем, кто в ней нуждается. Общая цель объединила нас, и каждый хочет быть полезен на пути к победе. EVA ввела ряд социальных проектов, охватывающих разные направления помощи. Присоединиться к ним могут все желающие, выбрав именно то, что ближе для них: перечислить деньги на помощь ВСУ или бонусы для эвакуированных детей. Каждая гривна и каждый бонус являются весомым вкладом, когда желающих помочь — десятки тысяч».

Четкая координация действий = надежная безопасность для детей

На данный момент в Турцию уже удалось вывезти более двух тысяч детей от пяти до десяти лет, с их сопровождающими. Все эвакуированные находятся на побережье Средиземного моря. Спонсоры арендовали несколько турецких отелей, которые планируется закрепить за проектом на необходимый срок.

Все эти дети получили статус, разрешающий им на законных основаниях находиться на территории Турецкой республики в течение необходимого времени. Также все участники проекта застрахованы на время пребывания за границей в рамках этой программы.

К проекту присоединились 250 волонтеров, привлеченных к поддержке эвакуированных детей. Если вы тоже хотите поучаствовать в «Детстве без войны», то на сайте можно также внести благотворительный взнос, стать волонтером или предложить собственную идею действенной помощи.

«monobank (Universal Bank) первым из банков откликнулся принять участие в инициативе партнеров „Детство без войны“. Это крупный и важный проект, который проходит при поддержке правительств Украины и Турции, — объясняет Ирина Староминская, CEO Universal Bank. — Помощь в эвакуации детей-сирот и других детей из горячих точек, оставшихся без родителей во время войны, это та боль сейчас, которая не может и не должна остаться незамеченной. Наша общая цель — эвакуировать 5 000 детей. Делать добро очень просто: производите повседневные расходы с карточками monobank от Visa. Присоединяйтесь к правильным инициативам. Победим вместе!»

Рассказывают инициаторы проекта

От идеи проекта до его реализации прошло менее трех недель. Первая группа детей уехала из Украины уже 24 марта. На практическую организацию эвакуации, которая включает расширенное страхование детей, организацию перелетов, трансфер, организацию размещения в отелях и питание, а также обеспечение безопасности детей, потребовалась всего одна неделя. Да, были определенные вопросы, связанные с организационно-юридическими нюансами, которые необходимо было оперативно решать. Но все сработали очень слаженно и быстро, как с украинской стороны, так и с турецкой.

Первыми о проекте узнали находящиеся в Турецкой республике украинцы, и именно они сразу поддержали «Детство без войны» всем, чем могли.

В Турции дети живут полноценной жизнью: могут спокойно учиться и развлекаться. Для них проводятся различные мастер-классы и экскурсии в интересные места.

Рассказывают представители Visa и monobank

Как только мы узнали о проекте, сразу же начали искать возможности помочь, чтобы попытаться закрыть дополнительные потребности. Мы видим, что в рамках этого проекта детям с физическими недостатками оказывается, например, медицинская помощь. Например, одной девочке пролечили зубы и поставили брекеты, а мальчику купили слуховой аппарат. Также заказали одной девочке ортопедическую обувь, а другой удалили родинку, которая могла превратиться в раковую опухоль.

А психологически травмированным детям, пережившим бомбардировку в убежищах, там оказывается также психологическая помощь. С ними работают психологи, чтобы они смогли снова радоваться жизни и психологически стабилизироваться.

Остаться в стороне, узнав о каждой такой истории, просто невозможно. Именно поэтому было решено совместными усилиями Visa и monobank запустить благотворительную акцию по поддержке проекта.

Надеемся, что благодаря общим усилиям эти дети смогут избавиться от травм, нанесенных нынешней войной, и стать полноценными гражданами нашей прекрасной страны. Давайте приобщаться вместе, чтобы им помочь, ведь это залог нашего успешного и мирного будущего!