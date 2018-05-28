“Это профессия о том, что терпеливым достается все”: программный директор Радіо НВ о своей работе

Программный директор Радіо НВ Ирина Синченко в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в СМИ и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске
1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?
В журналистику я попала, как и многие коллеги, случайно. После школы хотела учиться в медицинском университе. Но на «семейном совете» постановили, что поскольку в нашей стране (как известно) никогда не было и до сих пор нет коррупции, то поступить в Луганске в медвуз будет проблематично, даже если родители продадут все, что у них есть. Мама – как преподаватель украинского языка и литературы – предложила пойти на факультет журналистики, обосновав это тем, что я неплохо и быстро писала школьные сочинения. Вот так я и оказалась на факультете журналистики. Мне повезло – там были классные преподаватели. С девушкой, которая вела на нашем потоке основной курс по журналистике, мы до сих пор дружим. Я ей благодарна за то, что она с первых занятий сумела показать, что же такое эта самая журналистика. Так что, пользуясь случаем, передаю привет Ирине Морозовой. Почти как в программе приветов и поздравлений на радио. Жаль, кстати, что таких программ уже нет. Шутка, конечно.
После первого курса, как у всех студентов, у меня была практика. И была она на радио. Это была первая коммерческая радиостанция в Луганске – радио Skyway. Такое вот романтическое название и такая же там была атмосфера – камерная, светлая и душевная. С огромным количеством музыкальных дисков. Так что радио для меня – это любовь с первого взгляда. Кстати, надеюсь, что это взаимно. После летней практики снова началась учеба и через полгода меня пригласили вести новости, но не на радио, а на областном телевидении Луганска. Несколько лет работы на ТВ, а дальше уже было только радио. И продолжается до сих пор, поскольку первая любовь она же, как говорят, не забывается.
2. С чего вы начинали в Новом времени?
С Радіо НВ. Первый эфир был 12 марта. Мы с главным редактором Валерием Калнышем и ребятами из нашей технической службы даже ночевали в день запуска в офисе. Ровно в 00:00 запустился первый эфир Радіо НВ. Но на самом деле подготовка началась гораздо раньше. Это та невидимая работа, о которой мало кто знает, она, возможно, не самая интересная, но без нее невозможен и эфир. Радио – тот вид СМИ, где важна каждая не то, что минута, а секунда. Даже 5 секунд тишины в эфире – это ЧП. А обеспечить прямой эфир почти круглые сутки – это не самая простая задача.
3. Какими проектами, реализованными в НВ, вы больше всего гордитесь?
Горжусь, конечно, тем, что нам удалось запустить Радіо НВ почти в те сроки, которые изначально были обозначены. Если не ошибаюсь, дата запуска была перенесена лишь один раз. Раньше была уверена, что подготовить и запустить радио формата news&talk так быстро просто невозможно. Иногда похожие по формату проекты готовились около года. Но нет ничего невозможного. Конечно, нам повезло, ведь нам, радийщикам, очень помогли коллеги по холдингу. Это было время, когда никто не думал, что много работы. Все включились и сделали вместе такой продукт как Радіо НВ. В какой-то степени НВ ломает стереотипы и доказывает всем, кто не верит в возможность такой правильной и полезной синергии между разными ресурсами холдинга, что на самом деле это возможно. Наш маркетолог Валерия Каипецкая после запуска сказала: «у меня такое ощущение, что мы родили такого общего НВ-ребенка». Мне кажется, что это очень точное определение того процесса, который был. Теперь этот ребенок растет, есть над чем работать. Так что нет времени останавливаться. И, похоже, это только начало.
4. Какие ваши личные качества больше всего помогают вам в работе?
Думаю, что терпение и уважение к людям – таким разным, но по-своему интересным. На радио без терпения и выдержки работать вообще невозможно.
Это такая профессия, что можно спокойно собираться утром на работу, слушать любимую музыку или эфир на радио, а потом вдруг случается что-то из ряда вон, что приходится на ходу снимать весь запланированный эфир и, что называется, делать его «с колес». Бывает и такое, что в выходной день внезапно «ложится» эфир. По неизвестным причинам. И пока эти причины выясняют, нужно быстро и желательно спокойно решить – как исправить ситуацию. Так что, да, терпение – самое основное в этой работе, мне кажется.
5. Что бы вы посоветовали младшим коллегам, которые только начинают свой путь в СМИ?
Я бы посоветовала хорошенько подумать над тем, действительно ли они хотят работать в этой профессии. А еще ответить на вопрос – зачем они идут в журналистику. Это не самая легкая, не самая прибыльная, не самая стабильная работа. Здесь нужно быть человеком с характером, нужно уметь быть не таким как все, не опускать руки при неудачах, а они точно будут. Это профессия, как мне кажется, о том, что терпеливым достается все.
Ну и все-таки о том, как писали в университетских учебниках, что журналистика – четвертая власть. По идее, так и есть, но, к сожалению, незаангажированных и чистых СМИ в Украине не так и много. Но я рада, что НВ именно такое место.
6. Как вы любите проводить свободное время?
Свободного времени, как и у многих коллег, у меня не так много. Но, когда оно есть, провожу его с семьей. Неважно, что делать при этом. Смотреть кино, ходить в кинотеатр или кататься на велосипедах с ребенком. Ездить к друзьям в гости. При ритме жизни в Киеве, возможность поехать за город к друзьям на выходные – уже роскошь. Но от этого такие встречи еще более ценны.
7. Расскажите о своем лучшем отпуске.
Как и у всех, у меня много разных отпусков. Каждый по-своему важен – концерты любимых артистов, красивые закаты у океана, размеренные улицы европейских городов.
Но самым лучшим и самым любимым, наверное, навсегда останется бабушкина деревня. Вот уже 4 года прошло с момента начала войны на востоке нашей страны. И поездки в регион, где родился, места, где провел лето, стали не очень возможны. От осознания того, что все уже не будет, как прежде, больше ценишь те моменты из, казалось бы, самого простого отпуска, который только возможен. Когда можно было сесть после работы в пятницу на поезд Киев-Луганск и уже утром начать отпуск в родительском доме. Сейчас, к сожалению, вот этой возможности приехать в отпуск в родительский дом уже нет. Он находится на неподконтрольной пока территории Украины. Но я верю, что когда-то все станет иначе.
8. Чего вам не хватает в нынешней Украине?
В нынешней Украине мне не хватает стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Чувства защищенности в разных сферах жизни. Остается надеяться, что от популизма в эфире ТВ и радио все перейдет к реальным реформам и мой шестилетний сын таки будет жить в процветающей стране, где к тому времени и с медреформой, и с реформой образования, и вообще со всеми реформами все станет понятнее. И чтобы он не думал, где же будут учиться и жить его дети. Конечно, хотелось бы, чтобы закончилась война, а Крым вновь был под желто-голубым флагом.
9. С кем из известных людей вы хотели бы поужинать и что у этого человека спросить?
Если бы у меня была возможность, то я бы ни секунды не думая, выбрала бы встречу с невероятной Шаде Аду – вокалисткой Sade. Даже, если бы встреча длилась пару минут. Я бы спросила – как ей удается быть такой невероятной, как можно писать песни, которые мало того, что просто волшебные, так они еще вне времени. Эта музыка вечна. И я уверена, что Шаде будет слушать и мой сын, которому сейчас 6 лет. Хотя нет, я бы даже не спрашивала у нее ничего. А просто бы попросила еще хотя бы один раз поехать в пусть небольшой, но тур по странам Европы. Такой, который был у нее в 2011 году. Это, пожалуй, одно из самых крутых событий в жизни – концерт Sade в Праге. «This is no ordinary love….»
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