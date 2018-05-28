“Это профессия о том, что терпеливым достается все”: программный директор Радіо НВ о своей работе

Программный директор Радіо НВ Ирина Синченко в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в СМИ и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске

1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?

В журналистику я попала, как и многие коллеги, случайно. После школы хотела учиться в медицинском университе. Но на «семейном совете» постановили, что поскольку в нашей стране (как известно) никогда не было и до сих пор нет коррупции, то поступить в Луганске в медвуз будет проблематично, даже если родители продадут все, что у них есть. Мама – как преподаватель украинского языка и литературы – предложила пойти на факультет журналистики, обосновав это тем, что я неплохо и быстро писала школьные сочинения. Вот так я и оказалась на факультете журналистики. Мне повезло – там были классные преподаватели. С девушкой, которая вела на нашем потоке основной курс по журналистике, мы до сих пор дружим. Я ей благодарна за то, что она с первых занятий сумела показать, что же такое эта самая журналистика. Так что, пользуясь случаем, передаю привет Ирине Морозовой. Почти как в программе приветов и поздравлений на радио. Жаль, кстати, что таких программ уже нет. Шутка, конечно.

После первого курса, как у всех студентов, у меня была практика. И была она на радио. Это была первая коммерческая радиостанция в Луганске – радио Skyway. Такое вот романтическое название и такая же там была атмосфера – камерная, светлая и душевная. С огромным количеством музыкальных дисков. Так что радио для меня – это любовь с первого взгляда. Кстати, надеюсь, что это взаимно. После летней практики снова началась учеба и через полгода меня пригласили вести новости, но не на радио, а на областном телевидении Луганска. Несколько лет работы на ТВ, а дальше уже было только радио. И продолжается до сих пор, поскольку первая любовь она же, как говорят, не забывается.