Украинцы четвертый год подряд находятся в постоянном стрессе — негативные новости, регулярные обстрелы и бессонные ночи усиливают риски эмоционального выгорания. И это — вызов для бизнеса, для которого программы поддержки начали играть ключевую роль. Как в этих сверхсложных условиях поддерживать сотрудников, почему важен work-life balance и на какие вопросы нужно дать себе честный ответ — рассказала директор по работе с талантами Тева в Украине Лилия Дубас

Лилия Дубас директор по работе с талантами Тева в Украине

— Сейчас все чаще говорят об устойчивости как о необходимом навыке. Но также растет внимание к «токсичной устойчивости», когда требования быть устойчивым становятся слишком жесткими. Как вы лично определяете «здоровую устойчивость» в команде и в чем разница с тем, что называют «токсичной»?

— Когда мы говорим о стойкости, то в первую очередь у меня возникает ассоциация с честностью. Быть устойчивым — это не о том, чтобы всегда держаться, будто ничего не происходит. Это скорее о том, чтобы иметь смелость признать, когда ты «не ок», и взять ответственность за свое состояние.

А вот токсичная устойчивость появляется тогда, когда работодатель или культура компании фактически навязывают правило: «Ты всегда должен быть сильным». И тогда человек начинает скрывать свои истинные чувства, замалчивать проблемы. Это противоречит ценности доверия и прозрачности. Потому что как можно строить команду на честности, если сотрудник вынужден надевать маску?

Я верю, что настоящая стойкость рождается там, где есть пространство для откровенности: когда ты можешь сказать правду о своем состоянии и знать, что тебя услышат и поддержат.

В Тева мы именно над этим и работаем. Для нас важно не только мотивировать людей к результатам, но и создавать атмосферу, где сотрудники могут открыто говорить о своем состоянии и получать поддержку. Когда в коллективе есть пространство для откровенности, исчезает необходимость надевать маску.

— Но чтобы такая атмосфера работала не только на уровне слов, важно понимать, как на самом деле чувствуют себя люди. Как вам удается отслеживать эмоциональное состояние сотрудников? Есть ли какие-то конкретные инструменты?

— Дважды в год проводим eNPS — опрос, который показывает, насколько люди готовы рекомендовать компанию как место работы, и позволяет понять, где мы сильны, а где есть зоны для роста. Ежегодно также организовываем Organizational Health Survey, позволяющий оценить «здоровье» компании в целом: уровень доверия, эффективность взаимодействия между командами, ощущение поддержки.

Но со временем мы поняли, что этого недостаточно. Нам захотелось посмотреть глубже именно на эмоциональное состояние сотрудников: что на него влияет, какие есть внешние и внутренние факторы, насколько они мешают людям концентрироваться на работе. Ведь исследования подтверждают: усталость и эмоциональное истощение напрямую приводят к потере эффективности. Неслучайно ВОЗ еще в 2019 году признала эмоциональное выгорание профессиональным явлением и включила его в Международную классификацию болезней. Выгорание ведет к падению производительности, потере мотивации, конфликтам, большему количеству ошибок и абсентеизму. Именно поэтому мы так внимательно относимся к этому вопросу и запустили глубинное исследование эмоционального состояния сотрудников, которое уже провели во второй раз. Это достаточно объемный опрос на более чем 40 вопросов, большинство из которых открытые. Мы специально строим его так, чтобы получить не формальные «да/нет», а честные и глубокие ответы на косвенные вопросы.

Мы смотрим на эмоциональное состояние комплексно, поэтому в опросе мы спрашиваем не только об уровне энергии или усталости, но и о том, что именно становится источником истощения и стресса. Это могут быть рабочие факторы, например перегрузки, дедлайны, атмосфера в команде. Или внешние: например, обстрелы или сложные личные обстоятельства. Мы также исследуем, как часто эти факторы мешают людям концентрироваться на работе, насколько они влияют на эффективность и на кого или на что сотрудники могут опереться в сложные моменты.

Чтобы получить целостную картину, мы включили в исследование и более широкие темы, которые прямо влияют на самочувствие: личную мотивацию и возможности развития, взаимодействие с коллегами и культуру в команде, ощущение признания, удовлетворенность бенефитами. Ведь если не хватает развития, поддержки или признания, это неизбежно сказывается на эмоциональном состоянии и на желании оставаться продуктивным. Именно такое сочетание блоков позволяет нам оценить не только уровень ресурса человека, но и причины, которые его усиливают или, наоборот, истощают.

Фактически это исследование позволяет нам увидеть не только настроение команды, но и глубинные потребности. Это очень ценно, потому что именно на основе этих ответов мы формируем wellbeing-программу. Невозможно построить действенную систему поддержки, если просто предполагать, чего людям не хватает. Единственный способ — внимательно слушать и анализировать то, о чем они сами говорят.

— А если человек чувствует, что уже не справляется со стрессом или давлением, какие возможности для поддержки у него есть в Тева?

— Наша программа поддержки построена на трех составляющих: ментальное здоровье, физическое здоровье и финансовое благополучие.

В направлении ментального здоровья мы даем людям доступ к консультациям психолога в рамках медицинского страхования. Мы видим, что, к сожалению, за последние годы возросло количество диагнозов, связанных с постоянным стрессом войны: депрессия, генерализованные тревожные расстройства и т. п. Поэтому страхование также предусматривает консультации профильных врачей и психиатров, а при необходимости — покрытие лечения, в частности антидепрессантов или успокоительных. Кроме того, мы проводим образовательные программы: например, реализовали пятимесячную программу вместе с биологом Петром Черноморцем, посвященную темам стресса, устойчивости и восстановления. А в рамках обновленной программы устойчивости мы предоставили сотрудникам возможность брать пять дополнительных дней отпуска именно для восстановления.

Физическое здоровье — тоже важное направление. Мы видим запрос на практические вещи: как лучше организовать сон, питание, нагрузки.

Не менее важна составляющая финансового благополучия. Мы хорошо понимаем: когда человек испытывает нестабильность в базовых вещах, это неизбежно отражается и на его эмоциональном состоянии. Поэтому стараемся быть для сотрудников «островком безопасности» — поддержать там, где можем. Это и страхование жизни, и материальная помощь в важные моменты: как в радостные, так и в сложные (например, длительная болезнь, потеря близких, повреждение жилья или имущества в результате войны). Такая поддержка снимает часть тревоги и позволяет людям не беспокоиться о базовых потребностях.

Кроме этого, мы всегда стараемся индивидуально подходить к запросам. Кому-то нужен коуч или ментор, кому-то — дополнительное обучение. Такие обращения мы рассматриваем, потому что уверены: реальная забота начинается тогда, когда учитываются конкретные потребности человека.

— Work-life balance сегодня считается одним из ключевых факторов, который помогает уменьшить стресс и предотвратить выгорание. Как у вас поддерживается этот баланс? Есть ли правила или практики, которые помогают избегать ненормированной работы и ответов на письма в нерабочее время?

— В компании действует глобальное правило: мы не ожидаем ответов на письма вне рабочего времени или во время отпуска. Это не формальность, а проявление уважения к личной жизни каждого.

Мы также ищем новые форматы, которые снижают ежедневный стресс. Например, сейчас обсуждаем введение Дней тишины — дней без встреч, когда сотрудники могут спокойно закрыть свои задачи без постоянных звонков и переключения на разные запросы.

В украинских реалиях мы ввели еще одно гибкое правило: после ночных обстрелов люди могут начать рабочий день позже, чтобы у них было время поспать и восстановиться. Потому что мы хорошо понимаем: просто физически присутствовать на работе, но не иметь сил и концентрации — это не производительность. Лучше дать человеку несколько часов для восстановления и иметь рядом благодарного и включенного сотрудника, чем истощенного и неэффективного.

Настоящая устойчивость бизнеса проявляется не в том, чтобы требовать от команды работать на грани, а в умении создавать среду, где люди могут восстанавливаться и расти вместе с компанией

И я всегда подчеркиваю: отдых — это не роскошь, а базовая потребность, такая же важная, как сон или еда. Без него невозможно бежать длинную дистанцию. Поэтому я всегда прошу коллег брать отпуска.

— Часто именно руководитель — первый человек, который должен заметить, когда в команде начинается выгорание или стресс. Какую роль в поддержании эмоционального состояния команды играют руководители, по вашему мнению?

— Руководитель действительно может первым увидеть изменения в состоянии коллег. У них есть ежедневный контакт с командой, поэтому именно они могут заметить, если кто-то стал более замкнутым, потерял интерес к работе или выглядит истощенным.

Конечно, это накладывает дополнительную нагрузку на менеджеров. Но именно они задают тон в команде. Если руководитель показывает пример, что нормально говорить о трудностях, что отдых — не слабость, а необходимость, что поддержка существует, — человек чувствует уверенность и доверие. От лидера не требуется быть психологом, но нужно быть наблюдателем, внимательным слушателем и эмпатичным человеком, к которому можно обратиться и получить своевременную реакцию и решение проблемы.

Забота о команде — это не «дополнительная обязанность», а часть лидерства. Потому что сила лидера измеряется не только результатами, но и тем, насколько его команда чувствует, что она не осталась наедине со своими вызовами.

— Сотрудники тоже ответственны за свое состояние — какие практические советы вы дали бы людям, чтобы они сами заботились о себе и не дошли до выгорания?

— Забота о здоровье — это действительно общая ответственность. Компания может создать условия, дать ресурсы и инструменты, но человек тоже должен сделать свой шаг — быть готовым ими воспользоваться. Без этого, к сожалению, ни одна программа не заработает.

Я верю, что забота о себе — это такая же работа, как и любой другой проект. И если мы не вкладываем время и силы в восстановление, то рано или поздно ресурс исчерпывается. Есть несколько простых вещей, которые могут помочь каждому из нас не дойти до выгорания.

Во-первых, слушать себя. Останавливаться и честно себя спрашивать: «Как я себя чувствую? Хватает ли мне сил?» Это не слабость, а признак зрелости.

Во-вторых, устанавливать границы. Если вы закончили рабочий день — позвольте себе не проверять почту и не отвечать на сообщения. Это простое правило дает мозгу сигнал: сейчас время отдыха.

В-третьих, маленькие ежедневные практики. Сон, питание, движение — базовые вещи, которые часто недооценивают. Но именно они формируют фундамент нашей энергии.

И еще одна важная вещь — не оставаться в одиночестве. Если чувствуете, что становится трудно, не бойтесь говорить с близкими, коллегами или обращаться к специалисту.

Потому что настоящая устойчивость начинается с честности к себе и с готовности позаботиться о собственном ресурсе.

— Как, по вашему мнению, работодателям находить баланс между ожиданием высокой производительности и заботой о психологическом благополучии сотрудников? Ведь бизнес-цели никто не отменял.

— Здесь дело не в том, чтобы найти идеальный баланс, а в честности. Многие компании декларируют, что люди — их главная ценность, но при этом требуют результатов в режиме постоянного марафона. И здесь стоит задать себе простой вопрос: ваши люди работают с вдохновением или вы просто выжимаете из них последние силы?

Истощенный сотрудник может физически присутствовать, но он не создает ценности. Он ошибается, теряет концентрацию, отстраняется от команды, избегает ответственности. Уверены ли вы, что далеко «уедете» с такой командой?

Бизнес-цели достигаются энергией, креативностью, ответственностью команды, быстрым и смелым принятием решений. Вы можете сколько угодно игнорировать выгорание, но тогда будете платить другую цену — падение производительности, потерю специалистов на рынке, где их и так не хватает, и наконец финансовые потери.

И, наконец, забота о людях всегда измеряется конкретно — объемом инвестиций в корпоративную культуру, благосостояние и развитие. Потому что все остальное — лишь красивые слова. Поэтому вопрос не «стоит ли инвестировать», а готовы ли вы делать это сейчас, пока команда еще хочет и может работать с вами.

— Какой вы видите культуру заботы о людях в компаниях Украины в ближайшие годы? Чему бы вам хотелось, чтобы бизнесы научились в этом кризисе?

— Я вижу, что культура заботы уже перестает быть «модным словом» и становится реальностью. Мы живем во время, когда война ежедневно испытывает людей на прочность, и у бизнеса просто нет выбора: либо он поддерживает своих сотрудников, либо теряет их. В ближайшие годы я хочу видеть украинские компании более честными и внимательными к своим людям: не только к их профессиональным результатам, но и к их жизни в целом. Потому что урок этого кризиса прост: бизнес развивается тогда, когда сохраняет людей, которые этот бизнес создают.

— Зачем бизнесу заботиться о людях на самом деле?

— Потому что именно здоровые и мотивированные дают возможность достигать целей в бизнесе и вместе строить будущее Украины.