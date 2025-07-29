Война обострила роль не только государственных, но и частных игроков в системе здравоохранения. Тысячи медицинских учреждений — и государственных, и частных — продолжают работать, несмотря на опасность, разрушения и постоянное давление. Они стали опорой для пациентов и врачей, которые нуждались в быстрых решениях, верных диагнозах и стабильности. Медицинская лаборатория ДІЛА — один из тех бизнесов, который не только не остановился, а взял на себя часть критических функций в самые сложные моменты. Продолжая поддерживать миллионы клиентов, медиков и государство, компания превратила заботу в системный подход — с инвестициями, расширением доступа к качественной лабораторной диагностике и созданием собственного благотворительного фонда.

Лабораторные исследования — с чего начинается здоровье

Результаты исследования — не просто цифры в бланке результатов. Это исходная точка для многих решений, которые принимает врач. А над тем, чтобы каждый показатель был верным, работает команда, которую обычно не видно — лаборанты, медицинские сестры, специалисты валидационного контроля, техники. В ДІЛА таких специалистов сотни, и их работа — ключ к тому, чтобы клиент получил не просто результат, а основу для эффективной диагностики и лечения.

Ежедневно в ДІЛА обрабатывается более 45 тысяч образцов, и по каждому из них — человеческая история. Над точностью результатов работает более 700 специалистов, проходящих непрерывное обучение и жесткую систему контроля качества. Например, ДІЛА ежегодно принимает участие более чем в 130 программах внешней оценки качества, охватывая более 1200 исследований по всем направлениям лабораторной диагностики. Алексей Бабич генеральный директор медицинской лаборатории ДІЛА

Качество как основа ответственности

27 лет ДІЛА развивает рынок лабораторной диагностики, начав свою деятельность еще в далеком 1998 году. С того времени и до сегодня неизменный стандарт компании — качество. В ДІЛА забота о качестве результата начинается еще до того, как человек заходит в отделение лаборатории. Мы знаем, что точность исследования — это не только об оборудовании. Это о внимании к каждой детали на всем пути: от подготовки клиента до момента, когда результат попадает в руки врача.

Качество результата – это всегда комплекс: от правильной организации процесса до самых высоких стандартов реагентов, квалификации персонала и системного контроля. Это бескомпромиссное внимание к деталям позволяет нам уже 27 лет быть лабораторией, которой доверяют миллионы клиентов и тысячи врачей. Леся Старухина исполнительный директор медицинской лаборатории ДІЛА

Сегодня ДІЛА — это высокотехнологичная лаборатория, которая обрабатывает более 13 миллионов исследований ежегодно, обеспечивая точность и оперативность результатов. Современные лаборатории — это не только место для исследований, но и интеллектуальные хабы медицины. Они используют передовые технологии, автоматизацию и биоинформатику для обеспечения высокой точности и эффективности диагностики.

Представьте больницу, которая имеет оборудование для всех типов лабораторных исследований, персонал для всех методик, логистику, систему охлаждения биоматериала, ИТ-сопровождение. Это миллионные расходы. У нас это уже есть. Например, наш логистический хаб обслуживает более 250 отделений, где берется биологический материал. Алексей Бабич генеральный директор медицинской лаборатории ДІЛА

Эти технологии позволяют лабораториям не только выполнять исследования, но и прогнозировать развитие заболеваний, что значительно улучшает качество медицинского обслуживания. Именно поэтому компания не остановила развитие, а продолжила стратегические инвестиции. В ДІЛА постоянно инвестируют в развитие: от обновления технической базы и внедрения новейшего оборудования — до модернизации отделений и создания безбарьерного пространства. Эти шаги — не о стабильности. Это о сознательном движении вперед, адаптации к вызовам времени и ответственности перед людьми.

Фото: Медицинская лаборатория ДІЛА

Испытания на устойчивость

Полномасштабная война стала серьезным вызовом для всей медицинской системы Украины. В первые дни вторжения, когда царила неопределенность, команда искала решение, чтобы не прерывать диагностический процесс. Ведь десятки тысяч людей ждали результатов своих исследований — от них зависели диагнозы, решения врачей, ход лечения. На тот момент компания отвечала перед 2,5 миллионами клиентов. И это — не просто бизнес. Это — ответственность перед людьми, которая не имеет права на паузу.

Наряду с основной деятельностью компания начала системно помогать тем, кто в этом нуждается. Впоследствии это переросло в создание «Фонда ДІЛА». На сегодняшний день ДІЛА и Фонд ДІЛА направили более 120 миллионов гривен в поддержку военных, волонтерских и благотворительных организаций, проведение лабораторных исследований для раненых и поддержку партнерских инициатив, военных госпиталей в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. В 2024 году на их поддержку было направлено более 5 млн грн.

Сотрудничество с медицинскими учреждениями позволило ДІЛА эффективно реагировать на потребности и обеспечивать необходимыми исследования там, где они критически необходимы. К примеру, с конца 2024 года компания поддерживает реабилитационный центр SuperHumans, который специализируется на протезировании, реконструктивной хирургии и психологической поддержке пострадавших. ДІЛА предоставляет пациентам центра бесплатные лабораторные исследования, которые помогают формировать точные планы лечения и восстановления. Почти за год сотрудничества было проведено 48 389 исследований на сумму 13 090 760 гривен.

Компания уже два года подряд входит в тройку лидеров в сфере лабораторной диагностики по результатам «Индекса Опендатабота», который оценивает финансовые показатели и деловую репутацию предприятий на основе открытых данных. Одним из ключевых факторов такого признания является прозрачная и ответственная налоговая политика. Так, только в 2024 году ДІЛА перечислила в государственный и местные бюджеты, а также в специальные фонды более 380 млн грн — на 24% больше, чем в предыдущем году.

Фото: Медицинская лаборатория ДІЛА

Взаимодействие на уровне государства

На сегодня частный бизнес играет важную роль в функционировании медицинской системы. В частности, частные лаборатории обеспечивают доступ к высококачественным исследованиям, что позволяет снижать нагрузку на государственные учреждения и повышать эффективность медицинского обслуживания.

Частные медицинские учреждения имеют значительный потенциал для улучшения доступа людей к качественной медицинской помощи. Важно не только развивать технологии и инфраструктуру, но и решать вопросы сотрудничества с государственными программами медицинских гарантий. Это позволит улучшить доступность исследований, профилактики и лечения для широких слоев населения. Алексей Бабич генеральный директор медицинской лаборатории ДІЛА

Как один из лидеров частного медицинского бизнеса, компания является активным членом Американской торговой палаты в Украине (ACC), что позволяет быть частью важных инициатив для развития медицинской отрасли. Палата уже 33 года является объединенным голосом более 600 крупнейших компаний, которые работают в Украине, инвестируют в ее развитие, платят налоги и создают рабочие места для украинцев. Несмотря на три года полномасштабной войны, 85% этих компаний продолжают полноценно функционировать. В таких условиях безопасность остается приоритетом номер один для бизнеса.

Здоровье украинцев — безусловная составляющая для устойчивого восстановления и развития Украины. Мы убеждены, что устойчивая система здравоохранения, доступ населения к качественным лекарствам, медицинским изделиям и лечению также должны стать ключевым приоритетом для государства. Юлия Вихровская руководитель направления «Здравоохранение» АСС

Вклад в будущее

В рамках миссии компании — развитие культуры лабораторной диагностики — ДІЛА продолжает поддерживать государственную медицинскую систему в подготовке будущих специалистов. Компания сотрудничает с ведущими вузами и колледжами Украины, формируя образовательную платформу, которая сочетает современные стандарты качества, практические навыки и культуру заботливого сервиса.

В частности, в 2023 году был заключен меморандум о сотрудничестве с Национальным медицинским университетом имени А. А. Богомольца, а также налажено взаимодействие с Институтом биологии и медицины КНУ имени Тараса Шевченко. Только за последние два года более 400 студентов прошли практическое обучение в лабораториях ДІЛА в рамках курса лабораторной диагностики.

Также компания имеет договоры с рядом медицинских колледжей о прохождении практики студентами с возможностью дальнейшего трудоустройства. Будущие специалисты проходят Школу старших медицинских сестер и братьев ДІЛА — это внутренняя система подготовки, которая охватывает не только технические стандарты забора биоматериалов, но и коммуникационные подходы во взаимодействии с клиентами. Студенты признают: учиться непросто, ведь такого в колледжах не преподают. Но полученные навыки и знания формируют настоящих профессионалов, которые отвечают требованиям современной медицины.

Фото: Медицинская лаборатория ДІЛА

Мы верим: сильная медицина — это не только о современном оборудовании или профессиональных знаниях. Это о заботе. О доверии. О плечах, которые всегда подставят в трудный момент. И пока наши медики спасают жизни, мы всегда будем делать все, чтобы помочь им в этом великом деле. Ведь сила государства — в его людях. А сила бизнеса — в способности служить этим людям.