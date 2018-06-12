Жизнь первого класса. Как 27-летняя Анна Делви заставила поверить в свое богатство весь Нью-Йорк и попала под суд

Фото: annadlvv via Instagram

Анна Сорокина (именно так звучит настоящая фамилия девушки) родилась в 1991 году в России, откуда вместе с семьей переехала в небольшой немецкий рабочий город Эшвайлер в 2007 году.

"Одноклассники помнят ее как тихоню с нескладным немецким. Ее отец работал водителем грузовика, а позже руководителем транспортной компании, пока не стал банкротом в 2013 году, после чего он открыл бизнес, специализирующийся на энергосберегающих устройствах. Отец Анны был осмотрителен с семейными финансами, возможно из-за не беспочвенного страха быть ответственным за долги дочери, которые, как сообщали New York Magazine несколько раз, крупнее и широкомасштабнее, чем официально задокументировано", — пишет New York Magazine в своем собственном расследовании.

18 февраля 2017 года Анна, уже известная как Делви, заселилась в нью-йоркский отель 11 Howard в номер средней ценовой категории стоимостью около $400 за ночь. Его стены были украшены керамическими скульптурами, а огромные окна выходили на оживленную улицу популярного района Сохо.

Тогда же она познакомилась с 25-летней консьержкой отеля Нефф Дэвис, протянув $100 и спросив, где можно найти заведение с "самой лучшей едой в Сохо". Дэвис рассказала американскому изданию, что гостья часто просила у нее совета, за что каждый раз щедро вознаграждала стодолларовой банкнотой.

Очень быстро Анна Делви зарекомендовала себя самой щедрой постоялицей отеля, но с дурными манерами даже для богатого человека: в ее лексиконе не было слов "пожалуйста" и "спасибо", вспоминает консьержка. Делви чувствовала себя в фешенебельном отеле как дома, гуляя по нему в халате и с бокалом вина. Ее характеризовали как "своего рода старомодную принцессу, вырванную из древнего европейского замка и помещенную в современный мир".

Гостья часто просила совета, за что каждый раз щедро вознаграждала стодолларовой банкнотой

Нефф Дэвис сразу отметила дорогостоящий гардероб Делви, — девушка регулярно появлялась в вещах от Alexander Wang, Céline, Supreme, Acne Studios, Balenciaga и других премиальных брендов. По воспоминаниям консьержки, персонал отеля постоянно соперничал за право донести вещи Делви до ее номера, зная, что их будут ждать ее стандартные чаевые размером в $100.

У девушки был личный тренер [духовный ментор, - Ред.], которой Делви заплатила за курс услуг $4,5 тысяч. Постоялица часто эксцентрично привлекала внимание своей новой подруги Нефф, выкладывая на стойку лобби купюру за купюрой, чтобы консьержка оторвалась от других гостей.

Необычными были не только манеры Анны, но и ее поступки. Познакомившись с молодым коллекционером и основателем музея M Woods Майклом Сюфу Хуаном, девушка предложила посетить ему Веницианскую биеннале и попросила оплатить билеты на самолет и проживание в отеле, пообещав отдать деньги по возвращению в Нью-Йорк, которые она так и не вернула.

"Когда ты супербогат, ты можешь быть забывчивым в таком плане. Вот почему, возможно, никто не задумывался о просьбах Анны, которые странно смотрелись для богатого человека: позвонить другу, чтобы оплатить ей такси до аэропорта со своей кредитки, или попросить переночевать на чьем-то диване, или въехать в чью-нибудь квартиру с негласным договором об оплате аренды, и потом... не выполняя это. Может быть она имела так много денег, что просто сбивалась со счета", — пишет автор расследования, опираясь на рассказы знакомых Делви.