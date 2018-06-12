Жизнь первого класса. Как 27-летняя Анна Делви заставила поверить в свое богатство весь Нью-Йорк и попала под суд

Полеты на частном самолете, стандартные чаевые в размере $100 и планы открыть собственный клуб за $50 миллионов. 27-летней немке российского происхождения Анне Делви грозит до 15 лет тюрьмы в США за мошенничество в крупных размерах, подделку документов и кражу услуг
Александр Стрельников
Фото: annadlvv via Instagram
Анна Сорокина (именно так звучит настоящая фамилия девушки) родилась в 1991 году в России, откуда вместе с семьей переехала в небольшой немецкий рабочий город Эшвайлер в 2007 году.
"Одноклассники помнят ее как тихоню с нескладным немецким. Ее отец работал водителем грузовика, а позже руководителем транспортной компании, пока не стал банкротом в 2013 году, после чего он открыл бизнес, специализирующийся на энергосберегающих устройствах. Отец Анны был осмотрителен с семейными финансами, возможно из-за не беспочвенного страха быть ответственным за долги дочери, которые, как сообщали New York Magazine несколько раз, крупнее и широкомасштабнее, чем официально задокументировано", — пишет New York Magazine в своем собственном расследовании.
18 февраля 2017 года Анна, уже известная как Делви, заселилась в нью-йоркский отель 11 Howard в номер средней ценовой категории стоимостью около $400 за ночь. Его стены были украшены керамическими скульптурами, а огромные окна выходили на оживленную улицу популярного района Сохо.
Тогда же она познакомилась с 25-летней консьержкой отеля Нефф Дэвис, протянув $100 и спросив, где можно найти заведение с "самой лучшей едой в Сохо". Дэвис рассказала американскому изданию, что гостья часто просила у нее совета, за что каждый раз щедро вознаграждала стодолларовой банкнотой.
Очень быстро Анна Делви зарекомендовала себя самой щедрой постоялицей отеля, но с дурными манерами даже для богатого человека: в ее лексиконе не было слов "пожалуйста" и "спасибо", вспоминает консьержка. Делви чувствовала себя в фешенебельном отеле как дома, гуляя по нему в халате и с бокалом вина. Ее характеризовали как "своего рода старомодную принцессу, вырванную из древнего европейского замка и помещенную в современный мир".
Гостья часто просила совета, за что каждый раз щедро вознаграждала стодолларовой банкнотой
Нефф Дэвис сразу отметила дорогостоящий гардероб Делви, — девушка регулярно появлялась в вещах от Alexander Wang, Céline, Supreme, Acne Studios, Balenciaga и других премиальных брендов. По воспоминаниям консьержки, персонал отеля постоянно соперничал за право донести вещи Делви до ее номера, зная, что их будут ждать ее стандартные чаевые размером в $100.
У девушки был личный тренер [духовный ментор, - Ред.], которой Делви заплатила за курс услуг $4,5 тысяч. Постоялица часто эксцентрично привлекала внимание своей новой подруги Нефф, выкладывая на стойку лобби купюру за купюрой, чтобы консьержка оторвалась от других гостей.
Необычными были не только манеры Анны, но и ее поступки. Познакомившись с молодым коллекционером и основателем музея M Woods Майклом Сюфу Хуаном, девушка предложила посетить ему Веницианскую биеннале и попросила оплатить билеты на самолет и проживание в отеле, пообещав отдать деньги по возвращению в Нью-Йорк, которые она так и не вернула.
"Когда ты супербогат, ты можешь быть забывчивым в таком плане. Вот почему, возможно, никто не задумывался о просьбах Анны, которые странно смотрелись для богатого человека: позвонить другу, чтобы оплатить ей такси до аэропорта со своей кредитки, или попросить переночевать на чьем-то диване, или въехать в чью-нибудь квартиру с негласным договором об оплате аренды, и потом... не выполняя это. Может быть она имела так много денег, что просто сбивалась со счета", — пишет автор расследования, опираясь на рассказы знакомых Делви.
Фото: annadlvv via Instagram
Очень скоро Нефф Дэвис стала кем-то вроде личного секретаря для Делви, организовывая ей встречи и званые ужины в ресторанах. Дэвис вспоминает, что там всегда можно было встретить влиятельных людей: "CEO, актеров, спортсменов и даже звезд". Казалось, что молодая "богачка" знает всех, — один раз на ее ужине можно было увидеть даже актера Маколея Калкина и миллионера Мартина Шкрели, который сделал свое состояние на махинациях в фармацевтической сфере. Делви замечали на престижных мероприятиях в элитных кругах как минимум с 2013-го года.
"Было неясно, откуда именно Анна родом, — она говорила людям, что она из Кельна, но ее немецкий был не особо хорошим, — или каков источник ее богатства. Но это не было необычным", — пишет New York Magazine. Наследница крупного родительского состояния, дочь дипломата в России, выходец из немецкой семьи торговцев антиквариатом, дочь нефтяного магната, — люди, знающие Делви, имели множество догадок по поводу происхождения девушки и ее богатства.
В 2016 году она приступила к реализации своей большой мечты — открытию собственного клуба в Нью-Йорке, который планировала назвать "Фонд Анны Делви". Архитектор Габриэль Калатрава вместе с семейном компанией, которая занимается недвижимостью, помог ей с арендой 4180-ти квадратных метров на шести этажах исторического здания Church Missions House. Сердце клуба должно было стать центром визуальных искусств с выставками и инсталляциями Урса Фишера, Дэмьена Херста, Джеффа Кунса и Трейси Эмин. Владельцем здания на Манхэттене являлся Эби Розен, он же владел и отелем 11 Howard, где жила Делви.
В 2016 году Делви приступила к реализации своей большой мечты — открытию собственного клуба в Нью-Йорке
Для реализации столь масштабного проекта требовались дополнительные $25 миллионов вдобавок к "уже имеющимся $25 миллионам". Ей помог Джоэл Коэн — прокурор по делу Джордана Белфорта, более известного как "Волк с Уолл-Стрит", — который познакомил девушку с юристом Энди Лэнсом, согласившимся помочь занять настолько крупную сумму у банка.
В одном из сообщений крупному лос-анджелесскому банку City National Bank Лэнс писал: "Ее личные активы, которые являются довольно существенными, находятся за пределами США". Он отмечал, что заем в $22 миллиона будет полностью покрыт швейцарским банком (Делви предоставила поддельные документы, согласно которым на ее швейцарских счетах хранилось €60 миллионов). Юрист уверенно передавал подобную информацию банку, не проверяя подлинность бумаг юной "богачки".
К концу 2016-го года City National Bank отказал ей в кредите, после чего Делви отнесла эти же документы в банк Fortress Investment Group с целью займа от $25 до $35 миллионов. Там согласились пойти навстречу девушке, если она внесет сумму в размере $100 тысяч для юридической экспертизы. Девушка нашла эту сумму, взяв кредит в прежде отказавшем ей City National Bank.
К тому моменту, когда Fortress Investment Group истратил $45 тысяч из этих средств и собирался направить своих представителей в Швейцарию для того, чтобы лично убедиться в существовании средств Анны Делви, она отказалась от идеи займа и забрала оставшиеся $55 тысяч себе, потратив их на "личные расходы, шопинг в Forward by Elyse Walker, Apple и Net-a-Porter [Forward by Elyse Walker и Net-a-Porter — магазины дизайнерской одежды, - Ред.]".
Фото: annadlvv via Instagram
К моменту отказа City National Bank в займе для Делви, фирма RFR Эби Розена, — владельца здания, где должен был располагаться клуб девушки, — торопила ее с деньгами за аренду под угрозой пересдачи объекта шведскому музею Fotografiska.
Девушка начала испытывать денежные трудности. Свое банкротство она смогла ненадолго оттянуть, положив в апреле 2017-года необеспеченные чеки на сумму $160 тысяч в международный банк Citibank. Успев снять $70 тысяч до того, как чеки были отклонены, она рассчиталась с долгом в размере $30 тысяч за проживание в отеле 11 Howard, когда персонал отеля обнаружил, что в их базе нет данных о кредитной карте необычной постоялицы.
В мае 2017-го года один из банкиров Делви включил ее в список гостей ежегодной инвестиционной конференции компании Berkshire Hathaway, которая принадлежит одному из самых богатых людей в мире, инвестору Уоррену Баффету.
Чтобы слетать на это мероприятие в Омаху, она арендовала частный самолет у компании Blade за $35 тысяч, предоставив поддельное подтверждение безналичного перевода из Deutsche Bank.
"Там были все... Типа, Билл Гейтс был там", — рассказала "европейская принцесса" своей подруге из лобби отеля 11 Howard о частном ужине, организованном самим Баффетом, куда она якобы попала после конференции. В свою очередь, консьержка сообщила плохие новости: из-за того, что Делви так и не предоставила отелю рабочую кредитную карту, а ее расходы продолжали расти, персонал сменил код на двери ее номера и поместил все личные вещи девушки в хранилище.
Она арендовала частный самолет у компании Blade за $35 тысяч, предоставив поддельное подтверждение безналичного перевода
Практически сразу по возвращению в Нью-Йорк, Анна Делви отправилась в дорогостоящее путешествие в марокканский Марракеш вместе со своим личным тренером и знакомым фоторедактором, зарезервировав риад [марокканский дом, имеющий множество сходств с дворцами, - Ред.] La Mamounia стоимостью $7 тысяч за ночь.
Тренер вернулась в Нью-Йорк спустя два дня из-за тяжелого пищевого отравления. Спустя неделю она приняла звонок от Анны, в ходе которого девушка сообщила о том, что оплата за услуги не проходит по ее кредитной карте и ей угрожают арестом.
Тогда тренер дала свои банковские реквизиты, платеж по которым также не удалось осуществить. Подруга Делви не сдалась и попросила банковские реквизиты у своей знакомой, — оплата через ее банк тоже не получилась. Тогда в отеле признали, что проблема может быть с их стороны. Тренер пообещала, что ее подруга оплатит всю задолженность позже.
Личный ментор сообщила Анне, что купит ей билет на обратный перелет в Нью-Йорк. "Можешь взять мне первый класс?", — прогнусавив слова благодарности спросила девушка.
Вернувшись из Марокко, Анна Делви забрала свои вещи из отеля 11 Howard и переехала в другой — Beekman Hotel. Там она также не сообщила данные своей кредитной карты и не произвела обещанный безналичный перевод на сумму $11,518. Двухдневное пребывание в отеле W Hotel закончилось схожим образом.
Фото: annadlvv via Instagram
К 5 июля девушка была фактически бездомной и попросила своего личного тренера о том, чтобы переночевать у нее. В голову личного ментора начали закрадываться сомнения о богатстве Делви после того, как она написала фоторедактору Рейчел Уильямс, которая также отдыхала в Марокко. Оказалось, что именно Уильямс заплатила $62 тысячи за их отдых в риаде, — Анна обещала все вернуть, однако перевела девушке лишь $5 тысяч.
Позднее в этом месяце отели Beekman и W, где оставалась Делви, выдвинули против нее обвинения в краже услуг. Тогда же издание New York Post рассказало об еще одном инциденте, когда девушка пыталась покинуть ресторан отеля Le Parker Meridien, не заплатив за обед. "Дайте мне пять минут, и я приведу друга, который заплатит", — сообщила она тогда полиции, которую вызвал персонал.
Тогда адвокат Тодд Сподек, которого наняла Делви, смог добиться освобождения девушки. Она вывела $8,200 с помощью необеспеченных чеков через банк Signature и попыталась скрыться в Малибу, где была арестована и доставлена в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом за кражу в крупных размерах. Суд отправил Делви на остров-тюрьму Райкерс без права внесения залога. Сейчас ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Суд отправил Делви на остров-тюрьму Райкерс без права внесения залога. Сейчас ей грозит до 15 лет лишения свободы
Судебный процесс над девушкой начнется этим летом. В июне 2018 года ее адвокат Тодд Сподек сообщил, что Делви готова пойти на сделку со следствием, — в обмен на ее признание в совершении преступлений, защита хочет сократить срок лишения свободы до одного-трех лет.
"Знаешь, деньги, вроде как, это неограниченное количество капитала в мире. Но количество талантливых людей ограниченно", — сказала девушка автору расследования Джессике Пресслер.
8 июня стало известно, что компании Shondaland и Netflix, занимающиеся производством и дистрибуцией мультимедийного контента, приобрели права на экранизацию истории New York Magazine.
Фото обложки: annadlvv via Instagram