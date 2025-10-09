Лабораторная диагностика — своеобразный компас современной медицины. Она помогает врачу определить направление: лечить или наблюдать, действовать немедленно или выбрать другую тактику. Недаром более 70% медицинских решений в мире основываются именно на результатах лабораторных исследований. Иногда от одного анализа зависит жизнь. Поэтому лаборатории — это не просто сервис, а фундамент системы здравоохранения.

Роль реформатора в этой сфере взяла на себя CSD LAB. Лаборатория одной из первых открыла доступ к высокоточной диагностике миллионам украинцев и сегодня приятно удивляет своими возможностями даже европейских коллег. Бренд стал синонимом точности, заботы и доверия. Это история о том, как глубокая экспертность в патоморфологии выросла во всеукраинскую сеть, которая меняет правила игры на рынке.

О пути компании, управленческих принципах и видении будущего отрасли — в большом разговоре с ее соучредителем и СЕО Александром Дудиным.

Александр Дудин соучредитель и СЕО CSD LAB

— С чего начался отсчет истории CSD LAB? Кому сегодня принадлежит компания?

— Все началось с идеи и людей, которые поверили в нее и воплотили в жизнь. Мысль создать CSD LAB пришла моему отцу Евгению Дудину. А возникла она после дискуссии между ним и одним из врачей о том, реально ли провести гистологическое исследование всего за один день. Оказалось, что это возможно. И именно тогда отец понял: Украине нужна лаборатория, которая будет обеспечивать точные и достоверные патоморфологические выводы.

В 2010 году он решил, что такую лабораторию стоит создать. Идея быстро объединила единомышленников, а буквы их фамилий вошли в аббревиатуру бренда CSD LAB.

Но несмотря на это, компания с самого начала оставалась семейным бизнесом — с глубоко укоренившимися семейными ценностями. У меня также подрастает сын, поэтому все, что мы строим сегодня, я воспринимаю не только как профессиональную миссию, но и как дело, которое хочу передать.

Также у нас есть партнер Михал Михал — один из ведущих патологов мира, известный ученый, который посвятил жизнь развитию современной лабораторной диагностики. Когда в 2016-м году он стал партнером компании, его лаборатория в Чехии была намного больше нашей. Поэтому вместе с партнерством мы получили доступ к большому объему ноу-хау: от построения процессов до системы обучения специалистов. Его экспертиза существенно повлияла на формирование стратегии развития CSD LAB.

— Когда Вы осознали, что CSD LAB — не просто бизнес, а дело, которому готовы посвятить жизнь?

— Это был конец 2010 года. Вместе с нашим главным врачом Алексеем Александровичем Селезневым — чрезвычайно идейным человеком, который фактически заложил фундамент медицинских процессов в компании, мы встретились с коллегами-врачами. Тогда мы показали им образцы тех выводов, которые они смогут получать, работая с нами. Это произвело настоящий фурор. Медики были удивлены уровнем оформления, современными классификациями, актуальными кодами. Меня это восхитило. Я почувствовал, насколько это нужно стране, и понял, какой огромный пробел мы можем закрыть. Так началась глобальная история CSD LAB.

А момент, когда я осознал, что мы уже стали авторитетным брендом, наступил на профессиональных конференциях. Мы сидели в зале и видели, как в большинстве докладов украинских врачей появлялись фото наших выводов. Они на них ссылались, представляя свои кейсы или объясняя современные классификации, которые мы уже внедряли. Это был момент, когда стало очевидно: нам доверяют — и это лучшее подтверждение, что мы движемся правильно.

— Чем CSD LAB отличается от других крупных сетей?

— Из топ-5 страны мы единственные, кто начинал не с общеклинической диагностики, а именно с патоморфологии и молекулярно-генетических исследований — самого сложного звена лабораторной медицины. Именно это определило наш подход: с самого начала мы относились к процессам максимально ответственно.

Сегодня остаемся лидерами в этой сфере. Проводим самый широкий спектр исследований для диагностики онкологии: от гистологии до NGS-панелей, которые дают полную картину молекулярного профиля опухоли. Именно наши эксперты устанавливают каждый третий онкологический диагноз в Украине.

Ежегодно мы выполняем более 1,5 миллионов исследований различной сложности. Для нас это не просто ежедневная работа, а часть большей миссии. Глобальная цель CSD LAB — и, кстати, уже много лет моя личная — повысить продолжительность жизни украинцев минимум на десять лет, до уровня европейских стран. Это амбициозно, но вполне реально, если действовать системно.

Высокоточная диагностика дает врачу возможность не действовать наугад, а выбирать наиболее эффективную стратегию лечения. Ее роль трудно переоценить. Но не менее важно — вовремя предупреждать развитие заболеваний, направлять пациента на раннюю диагностику, формировать культуру профилактики.

И именно в этом, по моему убеждению, ключевая роль принадлежит семейным врачам. Они должны быть главными защитниками здоровья украинцев — теми, кто не только лечит, но прежде всего предотвращает болезни.

Поэтому открытие направления семейной медицины стало для нас логичным и последовательным шагом вперед. Мы рассматриваем его как экосистему, где профилактика, ранняя диагностика и постоянное профессиональное сопровождение объединены в единую модель заботы о здоровье.

— CSD LAB часто выступает первопроходцем. Как это проявляется?

— Да, мы неоднократно внедряли новые диагностические методы в Украине. И я искренне этим горжусь. Ведь благодаря нам украинцам больше не нужно ехать за границу, чтобы получить качественную и точную лабораторную услугу.

Среди таких важных шагов — внедрение NGS-диагностики для персонализированного лечения. Молекулярно-генетический центр с этой технологией мы открыли в 2021 году. Благодаря NGS генетики могут выявлять у здоровых людей мутации, повышающие риск развития рака, а у пациентов с онкологическими заболеваниями — изменения в определенных генах, которые влияют на выбор терапевтической стратегии и прогноз лечения.

Это также внедрение метода жидкостной цитологии, что в свое время стало настоящим прорывом в отрасли, запуск дерматопатологической диагностики. Мы одними из первых начали использовать автоматизированную идентификацию микроорганизмов на современном приборе MALDI-TOF.

Этот список можно продолжать долго, но главное — мы постоянно держим руку на пульсе потребностей наших клиентов. Для них важно знать, что, обратившись в CSD LAB, они получат достоверный результат, на который можно положиться. И эта уверенность стала основой нашей репутации. Мы никогда не идем на компромисс в вопросах точности.

— CSD LAB первой из частных лабораторий присоединилась к программе медицинских гарантий НСЗУ. Как Вам это удалось?

— Я верю, что ответственное лидерство начинается там, где другие останавливаются. Это моя система координат и путь, по которому я веду компанию. Мы не раз меняли рынок. Так было с патоморфологией, молекулярной генетикой. Подобная история — и с сотрудничеством с Национальной службой здоровья Украины.

Сначала даже моя команда сомневалась, ведь для контрактирования нужно было пройти серьезную подготовку и выполнить немало требований. Но я сознательно принял этот вызов. Мы стали первой частной лабораторией, которая начала предоставлять услуги по программе медицинских гарантий. Для меня это было принципиально: впервые в истории Украины люди получили возможность бесплатно сдавать анализы в частной лаборатории. Только за первое полугодие 2025 года в CSD LAB — это уже более 459 тысяч услуг для более чем 115 тысяч украинцев.

С первого дня программы мы увидели настолько большой спрос, что он существенно превысил финансирование, предусмотренное первым контрактом. В отделения пришли люди, которые раньше никогда не пользовались услугами частных лабораторий. Почувствовав наш уровень сервиса и увидев скорость выполнения исследований, они были поражены.

Именно в такие моменты возникает вера в позитивные изменения в медицине — когда люди воочию видят, что уже сегодня могут получить услугу высокого уровня бесплатно. Это создает настоящих «адвокатов» этой системы, а это — огромный плюс не только для нас, но и для государства.

Участие крупных поставщиков услуг в программе медицинских гарантий демонстрирует, что система работает и ей можно доверять. Хотел бы подчеркнуть, что государство платит только за конкретно предоставленные услуги — никаких лишних расходов.

Раньше все было иначе: средства выделяли на содержание государственных и коммунальных лабораторий и мы все видели, в каком они состоянии. Много оборудования простаивало или работало на 10% своей мощности. А теперь представьте, если бы эти средства направляли непосредственно в программу медицинских гарантий — на оплату лабораторных анализов для пациентов. Это стало бы реальным инвестированием в их здоровье.

Мы сознательно делали и делаем больше, чем предусматривает финансирование НСЗУ, — таков наш социальный вклад, чтобы больше украинцев имели доступ к качественной диагностике.

— Итак, изменения для этой программы таки необходимы?

— Видим положительные изменения уже сейчас, но и работать еще есть над чем. Мы выступаем за то, чтобы амбулаторный пакет был переведен с глобальной ставки на оплату за случай. Это существенно расширит возможности предоставлять бесплатные лабораторные исследования по всей Украине.

Сегодня глобальная ставка означает, что на год определяется фиксированная сумма, в пределах которой лаборатория должна работать. На самом деле мы выполняем услуг в разы больше. Оплата за случай позволит изменить систему: после выписки электронного направления пациент обращается в лабораторию, получает услугу, и НСЗУ оплачивает ее по тарифу уже в течение месяца, а не через год. Это позволит нам точнее планировать работу и значительно увеличить количество бесплатных лабораторных исследований для украинцев.

— Если представить, что CSD LAB это живой организм с собственной ДНК и характером, как бы Вы описали его суть?

— Помните мифологический образ земли, стоящей на трех китах? Так вот, у CSD LAB тоже есть свои «киты».

Первый — все, что связано со знаниями и развитием. Постоянное обучение, саморазвитие и обмен опытом — фундамент нашей работы. Мы гордимся тем, что инвестируем в команду, поддерживаем образование и профессионализм врачей. У нас работает собственный научный отдел, стимулируем команду получать научные степени, делимся с миром уникальными кейсами из практики. Для нас наука и медицина неразрывны.

Второй «кит» — качество. Здесь компромиссов быть не может, ведь мы работаем со здоровьем людей. С самого начала внедряли лучшие мировые практики и сегодня можем уверенно сказать: услуги CSD LAB соответствуют самым высоким международным стандартам.

И третий — люди. Это и наши клиенты, которые доверяют нам ежедневно самое ценное — свое здоровье, и наша команда. В лабораторном бизнесе можно купить любое оборудование, но если специалисты не знают, как с ним работать, — это напрасные инвестиции. Только в руках профессионалов технологии становятся инструментом, спасающим жизни. Моя задача как лидера — дать команде ресурсы и возможности для развития. Ведь именно команда формирует результат, а с него начинается забота о клиенте.

— CSD LAB регулярно демонстрирует социальную ответственность. Что для Вас означает это направление?

— Это всегда было частью нашей ДНК. Мы считаем, что сила медицины — в знаниях, поэтому обучение для нас — ключевая миссия. CSD LAB постоянно инвестирует в развитие врачей: помогаем коллегам внедрять современные лабораторные технологии, развиваем программу интернатуры, сотрудничаем с кафедрой патологической анатомии, создаем школы для молодых специалистов.

Мы видим, что такие направления, как патологическая анатомия и молекулярная генетика, до сих пор слабо представлены в высшем медицинском образовании, поэтому решили изменить это. На базе CSD LAB проходят обучение студенты Киевского медицинского университета — это полный цикл подготовки: от учебных программ до менторства ведущих экспертов. Студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки работы с самыми современными технологиями.

Это уникальный пример, когда частная лаборатория берет на себя роль образовательного партнера государства, формируя новое поколение медиков, которые будут двигать украинскую медицину вперед.

Еще одно важное направление — поддержка военных. С начала большой войны защитники и защитницы имеют возможность бесплатно проходить обследование в CSD LAB. Мы уже выполнили более 141 000 исследований на сумму около 31,4 млн грн — и продолжаем это делать ежедневно, с глубоким уважением к каждому герою.

Мы также поддерживаем военных медиков, которые спасают жизни в самых тяжелых условиях: только в этом году направили на помощь коллегам более 1,2 млн грн.

— Каким Вы видите будущее CSD LAB и какие векторы развития будут определять ее путь?

— Мы постоянно запускаем новые инновационные направления и внедряем услуги, которые отвечают потребностям наших клиентов. И в дальнейшем будем инвестировать в развитие лабораторных технологий, автоматизацию процессов и повышение скорости выполнения анализов.

Стремимся, чтобы забота о здоровье была рядом — в каждом городе и для каждой семьи. Сегодня уже работает 188 отделений CSD LAB, и мы активно масштабируемся. Только в сентябре сеть выросла еще на 6 современных и комфортных пространств в разных регионах страны. Цель на ближайшую перспективу — 300 отделений.

Наша цель — сделать точную и персонализированную диагностику доступной для как можно большего количества украинцев.