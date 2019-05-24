Бумага все не стерпит. Как Украина ворвалась в необычный и трогательный вид спорта

Финал пятого чемпионата мира по запуску бумажных самолетов Red Bull Paper Wings принес не только исторический триумф Украине, но также отметился плотной борьбой и ощущением единства

Живописные альпийские пейзажи Зальцбурга настраивают на умиротворенный и совсем уж не драйвовый лад. В отсутствие гула от самолетов из-за временного закрытия местного аэропорта, откуда открывается красочный вид на горный массив Унтерсберг, подобный настрой не меняется и в этих окрестностях. И только в одном из ангаров в эти майские дни царил шум и азарт, когда пилоты со всей бурей эмоций запускали свои воздушные корабли.

Именно местный Ангар-7 принимал мировой финал пятого Red Bull Paper Wings — первенства планеты по запуску бумажных самолетов. Для непривычного к таким соревнованиям читателя это, пожалуй, кажется чем-то экзотическим, если не нелепым. Но, став однажды свидетелем этого зрелища, подобные представления у любого поменяются кардинальным образом.

Даже легенда BASE-джампинга Седрик Дюмон не скрывает своего восхищения: «Хотя мой спорт опаснее, поскольку я летаю сам, есть и сходства, ведь речь также идет о том, как совершить полет, как сделать все проще, и как умело рисковать». При этом представитель экстремального вида спорта находит захватывающим все, что летает, будь то настоящие авиалайнер, вертолет, или же бумажный самолетик.

Фото: Red Bull Content Pool

Пусть сегодня это кажется чем-то необычным и странным, завтра, как показывает опыт многих видов спорта — от керлинга до поединков на световых мечах, которые недавно признала Французская федерация фехтования — очередной молодой вид спорта захватит еще больше умов и подарит еще больше чемпионов, тогда как снисходительное отношение сменится на большое увлечение или даже смысл жизни.

В Мировом финале Red Bull Paper Wings 2019 года принимали участие 176 спортсменов со всего мира. Интенсивное двухдневное соревнование увенчал супер-финал в знаменитом зальцбургском Ангар-7. Симбиоз соревновательных страстей и рева болельщиков всех присутствующих стран сделал атмосферу мероприятия волнующей и незабываемой.

Решающим битвам первенства предваряли 437 отборочных турниров в 58-ми странах и усилия более чем 52 тысяч участников по всему миру. Победителей чемпионата мира по запуску бумажных самолетов определяли в трех категориях — длительность полета, креативный пилотаж и дальность полета. Украина не осталась в стороне — ее в этих дисциплинах в финале представляли Евгений Лохтин, Екатерина Агафонова и Андрей Демчук соответственно.

Фото: Red Bull Content Pool

И если в продолжительности и дальности полета нашим участникам не удалось добиться успеха, то креативный пилотаж (или аэробатика) закончился для украинцев триумфом. Екатерина Агафонова совместила технику художественной гимнастики с грациозным запуском бумажных самолетов, благодаря чему победила в борьбе с 57-ю соперниками. Студентка записала свое имя в историю соревнований, поскольку стала первой женщиной, завоевавшей титул чемпионки мира.

Фото: Red Bull Content Pool

Ее 60-секундный перфоманс по достоинству оценило жюри в составе Би-Бой Wing, пилота Red Bull Air Race Мики Бражо и уже упомянутого выше Седрика Дюмона. Эффектные представления американца Захария Горовица и японца Таичи Дегучи, которые поделили бронзу, а также серебряного призера, поляка Томаша Чодиры все-таки проиграли выступлению украинки.

Фото: Red Bull Content Pool

Именно Дюмон поставил Агафоновой единственную 10-ку на турнире, объяснив это тем, что просто не мог поступить иначе. «Екатерина подкупила своей энергетикой и улыбкой, она буквально летала во время выступления. Это было очень интересно. Я даже скажу, что Екатерина летала лучше, чем ее самолеты», — признался после завершения финала BASE-джампер.

Сама же победительница не скрывала, что переживала перед стартом в суперфинале. «У меня в упражнении очень много самолетов, и если бы я их положила не туда, то могла бы не дотянуться и не попасть в музыку», — отметила она.

Выступление Агафоновой и ее соперников:

В двух других дисциплинах борьба вышла более напряженной, ведь Камерон Кларк из Австралии и Винс Шолль из Великобритании были близки друг к другу, но лучшим выдался полет первого — поднявшись высоко в стеклянную дугу Ангара-7, его самолет пробыл в воздухе 13,33 секунды против 12,25 у британца.

Фото: Red Bull Content Pool

Подобный же характер имела схватка между американцем Джейком Харди и сербом Лазарем Крстичем, когда те соревновались на дальность запуска своих летательных средств, которые скорее ближе к бумажным ракетам, чем самолетам. Второму для победы не хватило 4,33 метра, тогда как первый метнул на ошеломляющие 56,61. Не особо отстал от них словенец Роберт Тершек с его 46,36 метра.

Фото: Red Bull Content Pool

Поражает не столько то, как можно демонстрировать такие результаты с помощью сложенной разным способом бумаги, сколько то, как на первый взгляд эти невинные забавы могут приносить столько эмоций и драйва. Но в этом и прелесть любого, даже самого необычного вида спорта, что он позволяет реализоваться и раскрыть те качества, о которых окружающие даже не догадываются.

Тот же Кларк не ожидал, что ему удастся попасть в мировой финал, ради чего появится возможность отправиться в Старый Свет. «Это мой первый раз не только в Австрии, но и в Европейском Союзе, и это фантастика. Ангар-7 прекрасен и так круто соревноваться с людьми из многих других стран», — признался он после победы.

Австралиец раскрыл еще одну важность подобных мероприятий, ведь такие турниры позволяют сшивать все более разделяющийся по разным политическим курсам и общественным настроениям мир. Скепсис по поводу международной интеграции, самоизоляция даже ведущих государств мира лишь усиливают взаимное недоверие и приводит к конфронтации. Тем временем, конструктор и пилот бумажных самолетиков из Австралии на несколько дней почувствовал себя частью Европейского Союза, несмотря на то, что его родина — на другом конце света.

В другой дисциплине решающую схватку вели американец и серб, и на этот раз речь шла совсем не о боевых летательных аппаратах, бомбардировки которых напрочь испортили отношения их стран 20 лет назад. Теперь между ними лишь 4,33 метра, которые в спортивном противостоянии определили чемпиона из США. Ощущение единства, мирная конкуренция, честная борьба — это то, чего не хватает нашему миру сегодня, но что точно есть во время таких мероприятий. Украина имеет свои успехи и здесь.

Самые яркие фрагменты Red Bull Paper Wings

Фото: Red Bull Content Pool