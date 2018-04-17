8 рок-звезд мировой фотографии

25-29 апреля в Одессе состоится фотофестиваль Odesa Photo days, где одним из лекторов будет американский фотограф, член агентства Магнум, Алек Сот



В преддверии фестиваля, Odesa Photo days специально для НВ Style подготовило подборку проектов, которые принесли своим авторам членство в самом престижном фотоагентстве мира.

В 1947 году в Париже Роберт Капа, Анри Картье-Брессон, Джордж Роджер и Дэвид Сеймур основали фотоагентство, чтобы поддерживать репортажную фотографию, в частности, обеспечивая авторам публикации в СМИ. Согласно легенде, агентство было названо именем распитой ими бутылки шампанского Magnum.

Среди первоначальных принципов Magnum были нижеследующие: использование фотоаппарата Leica и только документальная фотография, без постановочных съемок и кадрирования. Спустя 70 лет, Magnum Photos превратились из «самого престижного фотографического агентства в мире» в глобальный медиа-бренд с офисами в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Токио. А участники ассоциации – настоящие рок-звезды фотографии, которые теперь снимают не только на Leica и не только реальность.