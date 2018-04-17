8 рок-звезд мировой фотографии

25-29 апреля в Одессе состоится фотофестиваль Odesa Photo days, где одним из лекторов будет американский фотограф, член агентства Магнум, Алек Сот
В преддверии фестиваля, Odesa Photo days специально для НВ Style подготовило подборку проектов, которые принесли своим авторам членство в самом престижном фотоагентстве мира.
В 1947 году в Париже Роберт Капа, Анри Картье-Брессон, Джордж Роджер и Дэвид Сеймур основали фотоагентство, чтобы поддерживать репортажную фотографию, в частности, обеспечивая авторам публикации в СМИ. Согласно легенде, агентство было названо именем распитой ими бутылки шампанского Magnum.
Среди первоначальных принципов Magnum были нижеследующие: использование фотоаппарата Leica и только документальная фотография, без постановочных съемок и кадрирования. Спустя 70 лет, Magnum Photos превратились из «самого престижного фотографического агентства в мире» в глобальный медиа-бренд с офисами в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Токио. А участники ассоциации – настоящие рок-звезды фотографии, которые теперь снимают не только на Leica и не только реальность.
Magnum Associate
Интернат
Каролин Дрейк / Magnum
Фотопроект американки Каролин Дрейк о воспитанницах дома-интерната на окраине Тернополя.
«Семьдесят, признанных больными, женщин не старше тридцати пяти лет, живут на территории петриковского интерната. В свободное от повседневных дел время, они играют роли матерей, дочерей, королев, волков, монстров и эльфов».
Украина все чаще становится темой проектов членов Magnum. Но в списке членов агентства пока нет ни одного украинца.
Magnum Nominee
Афронавты
Кристина де Миддел / Magnum
“В 1964 году учитель науки Замбии Эдвард Макука решил подготовить и отправить первую африканскую команду на Луну. Его план заключался в том, чтобы с помощью атомной ракеты отправить в космос женщину, двух кошек и миссионера”, - такая, конечно же, вымышленная история легла в основу проекта испански Кристины де Миддел.
Кристина говорит, что изучает двусмысленное отношение фотографии к истине. Смешивая документальные и концептуальные фотографические практики, она играет с реконструкциями и архетипами, которые размывают границу между реальностью и вымыслом.
Полноправный участник Magnum
Disco Night Sep 11
Питер Ван Агтмаел / Magnum
Disco Night 11 сентября - это хроника американских войн с 2006 по 2013 год. Питер Ван Агтмаел фотографирует Ирак, Афганистан и США, безжалостно захватывая жестокость, непрекращающиеся траты, тайны и безумия, красоту и абсурдность, лежащие в основе каждого конфликта.
Полноправный участник Magnum
SKENE
Алекс Майоли / Magnum
Итальянский фотограф, с командой ассистентов осветителей, документировал для проекта Skene [ древнегреческое название задней стены театра, прародитель слова «сцена»] события в Конго, Египте, Китае, Греции, Германии, Индии и Бразилии. В кадре - лагеря беженцев, похороны, будничная жизнь.
Большинство снимков были сделаны днем, но, за счет “пересвета” Алек переносит действие в “ночь” и, как будто на сцену театра.
Работа над проектом длилась с 2010 по 2016 год.
Полноправный член Magnum
Дневники Джидда
Оливия Артур / Magnum
Пример типичного фотопроекта Magnum – работа фотографа из Британии, Оливии Артур. Оливия показывает жизнь молодых женщин в экономической столице Саудовской Аравии, городе Джидде. Британка показывает западной аудитории будни считающегося очень закрытым общества.
Полноправный член Magnum
Последний Завет
Йонас Бендиксен / Magnum
Фотограф из Норвегии Йонас Бендиксен рассказывает о семи мужчинах, которые публично объявили себя Мессией. У некоторых героев есть тысячи последователей, у других – лишь несколько учеников. Но всех объединяет вера в то, что именно они избранны спасти мир.
Magnum Associate
География бедности
Мэтт Блэк / Magnum
Основываясь на данных переписи жителей США Мэтт Блэк фотографирует 70 самых бедных мест в Америке на территории 30 штатов.
Созданный в 2015 году проект называют современным портретом бедности и растущего неравенства в США.
Полноправный член Magnum
Сны вдоль Миссисипи
Алек Сот / Magnum
Путешествуя вдоль самой длинной реки США, Алек Сот фотографировал пейзажи, интерьеры и портреты. Он просил встречных людей написать о своих снах, поэтому проект больше связан с духом блужданий и мечтами людей, чем с самой рекой.
В рамках одесского фотофестиваля Odesa Photo Days Алек Сот прочтет лекцию Пространство между нами, где расскажет о специфике работы с людьми, портретной съемке и тому, как привлечь внимание зрителей к изображению.
Этот материал опубликован в рамках информационного партнерства Odesa Photo days и НВ Style