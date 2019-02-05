8 фактов, почему BMW i8 Roadster – лучший современный автомобиль

Три цилиндра, 374 лошадиных силы и менее пяти секунд на разгон до сотни. Думаете, это невозможно?

Три цилиндра, 374 лошадиных силы и менее пяти секунд на разгон до сотни. Думаете, это невозможно? Нет, это характеристики нового BMW i8 Roadster, который протестировало НВ

Еще за день до тест-драйва я была уверена, что проведу его вместе с кем-то. Но когда на Мальорке, где все происходило, наступило прекрасное утро, меня подвели к этой невероятной машине, дали в руки ключ и сказали: "Ну вот, давай".

Сказать, что у меня душа ушла в пятки - не сказать ничего. Понятное дело, что ничего подобного я до сих пор в жизни не водила. Один из главных разработчиков BMW i8 Roadster, который должен был проинструктировать меня перед тест-драйвом, успокоил: "Не переживайте, все будет хорошо. Эта машина гораздо умнее всех нас вместе взятых".

Буквально несколько минут инструктажа – и я завожу это похожее на космический корабль авто и выезжаю по маршруту вдоль островных виноделен.

Что я могу сказать? Через пять минут я чувствовала себя так, будто всю жизнь водила эту машину. Через час мне казалось, что я в ней родилась, а через четыре часа мне не хотелось с ней расставаться никогда. Расставание далось тяжело. Я по уши влюбилась в первый гибридный спорткар BMW с откидной крышей и нахожусь в этом состоянии до сих пор.

Чтобы хоть на толику передать те эмоции и постараться описать, почему у BMW i8 Roadster практически нет аналогов и прямых конкурентов на рынке, - НВ подготовило 8 фактов об этом автомобиле.

Крыша

Конечно, с чего начинать разговор об эмоциях в авто и удовольствии от вождения, как не с откидной крыши. Вышедшее в 2014-м первое поколение BMW i8 не могло похвастаться такой опцией, и, после четырех лет кропотливой работы немецких инженеров мы получили этот венец автомобилестроения в кузове Roadster.

Критичной публике сложно объяснить, почему работа по обычному отрезанию крыши должна быть кропотливой. Казалось бы, материалов нужно меньше, да и сам переплет для мягкой крыши будет дешевле, чем дорогие композитные материалы.

Но, BMW не была бы BMW, если бы так не заморочилась над созданием спортивного кабриолета. В итоге, разработчикам удалось достичь того, что как с открытым, так и с закрытым мягким верхом авто демонстрирует прекрасную производительность, ходовые качества и комфорт для пассажиров.

Специальный механизм позади двух сидений может открыть/закрыть крышу всего за 15 секунд на скорости до 50 км/ч. Только представьте, еще несколько лет назад некоторые модели кабриолетов могли делать это только в стояночном режиме.

Даже у самых брендовых производителей, чтобы компенсировать аэродинамические свойства автомобиля и улучшить акустический комфорт пассажиров, нужно было вручную устанавливать специальные планки.

BMW i8 Roadster решили эту проблему за счет небольшого заднего стекла, которое автоматически поднимается на 30 сантиметров при открытии крыши и снижает турбулентность внутри салона. Для любителей экстремальных ощущений это стекло можно регулировать вручную и получать максимум эмоций от потоков ветра на больших скоростях.

Бензиновый двигатель

Ну а развить такие скорости помогает главная силовая установка автомобиля – турбированный двигатель, оснащенный прямым впрыском и системой изменения фаз газораспределения VALVETRONIC.

Мощность этого агрегата составляет 231 лошадиную силу, а максимальный крутящий момент – 320 Нм. При этом, вам не нужно быть владельцем автозаправочной станции, чтобы прокормить своего баварского зверя, - в BMW буквально выжали такие характеристики из небольшого трехцилиндрового двигателя, объемом всего в полтора литра.

Не останутся обиженными и любители рычащих V8: несмотря на свою малолитражность, в BMW i8 Roadster доработали отличительный спортивный звук мотора, который полностью проявляется на высоких оборотах.

С присущей педантичностью немцы позаботились даже о том, чтобы двигатель работал максимально ровно, и, уже в базовой комплектации установили сажевый фильтр, который эффективно поглощает все твердые частицы, содержащиеся в выхлопных газах.

Электрический двигатель

Да, новый BMW i8 Roadster может питаться не одним бензином, ведь электромоторы в этом автомобиле отвечают не только за сервоприводы стекол и зеркал. Инженеры доработали предыдущую гибридную установку i8, и теперь электрический двигатель, который работает в унисон с бензиновым, является еще мощнее и эффективнее.

В одиночку, бесшумная и экологически безопасная силовая установка выдает 143 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. С продвинутыми технологиями рекуперации электродвигатель будет постоянно подзаряжаться при торможении и активной езде от основного мотора.

Но, если вы вдруг захотите на некоторое время полностью отказаться от ископаемого топлива – в этом вам поможет литий-ионная батарея, объемом в 34 Ач, установленная под днищем автомобиля.

Полностью зарядив BMW i8 Roadster за три часа, вы сможете проехать на одном лишь электричестве около 53 километров, что является оптимальным показателем для всех гибридных автомобилей и приблизительной дистанцией, которую преодолевают в день жители европейских городов на своих авто.

Тандем

Безусловно, весь потенциал автомобиля можно раскрыть только в паре работающих бензинового и электрического моторов.

Оснащенный шестиступенчатой автоматической коробкой передач, бензиновый агрегат приводит в движение задние колеса, а электромотор с автоматом на две скорости отвечает за передачу крутящего момента на переднюю ось.

Общая мощность при таком раскладе достигает умопомрачительных 374 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/час за 4,6 секунды.

Как уже было сказано, потребление топлива в этом автомобиле является понятием относительным, если не условным. Гибридная установка имеет расход топлива 2,1 литра на 100 км.

Экстерьер

Прогрессивный дизайн автомобиля просматривается во всем, от стильных алюминиевых накладок Roadster, - до космических линий воздухозаборников и острых очертаний фар, стоп-сигналов и, конечно, решетки радиатора, которые сохранили «злой» взгляд и характер BMW.

Новые пропорции и внешние очертания BMW i8 Roadster создали абсолютно новый род спорткаров BMW. Вместе с длинной колесной базой, распределением колес в углах кузова и продвинутой технологией открывания крыши, - кабриолет представляет вершину инженерной мысли в плане аэродинамики, легкости и эффективности езды.

Не стоит забывать и об открывающихся вверх дверях, которые, к счастью, BMW решила сохранить в этом поколении i8. Такая фишка выделяет авто среди других и подчеркивает его экзотичность, что немаловажно для традиционно черных тонов BMW.

К слову, о цветах: в новом i8 Roadster добавили варианты серого и медного металликов E-Copper и DoningtonGrey, которые выделяют элементы кузова из композитных материалов и линии для отвода воздуха в колесные арки со стандартными 20-дюймовыми дисками.

Интерьер

Внутри фанаты BMW найдут присущие долгие годы бренду элементы в виде трехспицевого руля, джойстика переключения автоматической коробки передач и шайбы мультимедиа.

Правда, теперь все эти органы управления органично вписаны в новый по-спортивному минималистичный дизайн автомобиля, который обеспечивает максимальный комфорт и не забирает у вас удовольствие от езды.

Уже в базовой комплектации покупателей ждут многофункциональное мультимедиа-устройство, спортивное рулевое колесо, а также различные внутренние отделки салона Carpo/Halo/Accaro, которые включают полную кожаную или тканевую обивку салона в разных цветах.

С новыми облегченными сиденьями, которые обеспечивают все возможные виды боковых поддержек, даже i8 Roadster имеет позади до 100 литров дополнительного места для перевозки небольшого багажа или личных вещей.

BMW eDrive

В середине центральной панели управления водитель сможет найти кнопку eDrive, которая поможет адаптировать и настроить под себя все возможности управления автомобилем.

Система BMW eDrive позволяет выбрать один из пяти режимов езды, причем, три из них – Comfort, Sport и EcoPro – доступны для гибридной работы двигателей, а два – Сomfort и EcoPro – только для поездок на электрическом моторе.

В режимах для езды только за счет электричества eDrive обеспечивает баланс между динамикой и энергосбережением и позволяет максимально разгоняться до 120 км/час. Двигатель внутреннего сгорания включится автоматически, если заряд аккумулятора будет на исходе или водитель резко нажмет на педаль газа, требуя полной мощности двух моторов.

Такой вариант позволяет вам минимально вмешиваться в переключения между бензиновым и электромотором, просто выбирая подходящий вам стиль езды.

В спортивном же режиме, система активирует максимальную степень рекуперации энергии при чрезмерном ускорении и торможении, чтобы поддерживать подзарядку электродвигателя. За интеллектуальным управлением энергией i8 Roadster можно наблюдать через графики и информацию на дисплее.

Все показатели скорости, потребления энергии и режима езды оцифрованы в разных цветовых гаммах для интуитивного восприятия.

Медиа и инновации

Кроме приборной панели, контролировать все системы управления и мультимедиа счастливые обладатели BMW i8 Roadster будут через 8,8-дюймовый экран посреди торпедо. Помимо данных о работе hi-fi аудиосистемы HarmanKardon на 12 динамиков, на него будут выводиться данные о навигации и дорожной ситуации с помощью системы ConnectedDrive.

Обмен информацией с другими с автомобилями бренда в режиме реального времени позволит иметь актуальную информацию о пробках на дорогах и свободных парковочных местах, а система BMW Connected+ сделает автомобиль цифровым продолжением вашего смартфона и позволит легко и безопасно интегрировать все возможности развлечения и коммуникации даже во время движения.

Что касается умных помощников, - i8 Roadster также укомплектован последними технологиями BMW. В базовой комплектации пользователей ждет круиз-контроль с функцией торможения, система предотвращения столкновений и наезда на пешеходов SurroundView, круговые датчики парковки и специально разработанный для i8 Head-UpDisplay, который будет проецировать на лобовое стекло тахометр и оптимальное переключение передач в режиме Sport.

Вдобавок к этому космолету прилагается ключ с 2,2-дюймовым дисплеем, который показывает информацию не только об уровне топлива, заряде батареи, оставшемся запасе хода, но и может открывать/закрывать двери и окна.

Инновации современных авто не успевают давать пользователям к ним привыкнуть, и, уже вскоре, машины будут полностью управляться одним лишь смартфоном. Но, удовольствие от езды и настоящий драйв на новом максимально экологичном и головокружительном мощном BMW i8 Roadster еще долгие годы не сможет передать ни одна цифровая технология.