Количество бизнесовых историй от украинцев в Польше ежегодно увеличивается, но в течение последнего экспансия отечественных предпринимателей на местный рынок стала очень заметной. Многие компании разного масштаба и из разных сфер открывают здесь свои представительства.



Речь идет не только о громком появлении на берегах Вислы великанов – компаний Нова пошта и monobank. В Польше теперь работает, в частности, сеть Львівські круасани, сервис для документов Вчасно, онлайн-магазин Rozetka, стриминговый сервис Megogo, платформа курсов по программированию GoIT и многие другие бизнесы, которые ищут новых клиентов на более богатом польском рынке.



Сюда же перебрались и совсем маленькие компании с востока. В Польше работает около 24 тыс. компаний с украинским капиталом, из них только за первые три квартала 2022 года открылись 3,6 тыс. компаний и 10,5 тыс. индивидуальных предпринимателей (ФЛП).



В последнее время активнее двигаться в сторону Запада начали небольшие бизнесы. Ведь среди крупных компаний многие уже представлены на некоторых европейских рынках. Теперь настало время малых дел: детсад или музыкальная школа, стоматология или салон красоты, агентство перевода или ремонтные работы — вот что украинцы продвигают за пределами родины, и чаще всего в Польше.



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