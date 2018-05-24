Сладкой жизни захотел

Идея для реализации в Запорожье, предложенная Иваховым, заключалась в том, чтобы собрать велокофейню и продавать с нее напитки. Такие мобильные кофейни 50‑летний предприниматель увидел в США. Ему показалось, что произвести такую машину и продавать с нее кофе по плечу его новому 19‑летнему знакомому.

На разработку и сборку велокофейни у Филиппенкова ушло три месяца. Затем ему пришлось освоить профессию бариста и самоорганизоваться. Например, устанавливать свой кофебайк на всевозможных фестивалях, выставках, конгрессах, чтобы поить гостей напитком. Нужно было вести переговоры с организаторами, как это было на книжном форуме Толока. Все затраты на стартап были отбиты за три месяца. В итоге родился малый бизнес.

Но Филиппенкову показалось, что на одном велосипеде далеко не уедешь. И тогда он организовал цех по производству таких байков и их продажу. В итоге занялся масштабированием бизнеса, а также продвижением своего ноу-хау через специализированные выставки, соцсети и другие доступные ему ресурсы. В новом деле он получал долю в 50 %. Вот тогда‑то отечественная биология потеряла молодого ученого, зато деловой мир приобрел боевую амбициозную единицу.

В кратчайшие сроки Филиппенков наладил новое дело — Coffee Brew Bike. Велокофейни заколесили по всей Украине — Запорожью, Одессе, Киеву и т. д.

Сейчас Филиппенков выполняет заказ для США. Его полностью оборудованная “тачанка” обходится заказчику до $ 2 тыс. Недорого, считает Филиппенков. Кроме того, он видит в своем деле еще одну важную миссию: “Идея в том, чтобы создать бизнес, который может позволить себе каждый. $2 тыс. могут позволить себе многие”.

Популярный в стране шоумен Дмитрий Чекалкин — один из них. “Такой велосипед я купил для своего родственника в Киеве, — рассказывает он. — Он стоит на выходе из универмага Украина. Люди подходят, берут кофе”.

Всего Чекалкин купил три кофебайка — так глубоко его проняла запорожская идея.

Несмотря на то что сама идея вышла на оборот в 1 млн грн, в ней проявилось множество проколов. Встать на улице и торговать кофе — почти во всех городах это сопряжено с необходимостью собирать уйму документов, разрешений, лицензий. Не всем по силам этот марафон с препятствиями. К тому же сама кофемашина потребляет 5 кВт, и автомобильные аккумуляторы тут не спасают. Подключение к электросети — тяжелейшая в оформлении процедура.

Вот еще одна проблема, совершенно неожиданная — сопротивление рынка. Филиппенков обзвонил более тысячи торговых и деловых центров, частных клиник, музеев, магазинов. “Девочки, что сидят на телефонах (в call-центрах ТЦ), устали принимать такие звонки, — рассказывает Филиппенков. — Я объясняю: у нас не совсем кофейня, другой формат. Европейский. Экологически чистый. Самый мягкий ответ был: нет мест”.

Даже Чекалкин, окрыленный идеей, подключился к процессу продвижения нового формата в торговые сети. Например, провел беседу с руководством Эпицентра, так как хорошо знает их. “В Эпицентре мне сказали, что у них есть свои точки, — пересказывает суть Чекалкин. — Это [новый формат] противоречит нашим интересам”.

Сам Филиппенков не стал ждать милости от call-центров и пошел протаптывать дорожки к собственникам торговых центров. Одним из них оказался Гарик Корогодский, совладелец ТЦ Dream Town в Киеве. “Он меня проконсультировал по многим вопросам, в том числе как попасть в ТЦ, — рассказывает Филиппенков. — Фишка в том, что никак. Торговые центры забиты кофейнями. Примерно 30 % из них принадлежит владельцам ТЦ”.

Корогодский также пояснил новичку, что нужно максимально конкретно формулировать свои предложения: какая нужна квадратура, сколько хотите платить и обращаться напрямую к директорам, а не к менеджерам и администраторам.

“Презентовать. Добиваться. Может быть, вы проскочите. Хотя маловероятно”, — цитирует Филиппенков своего ситуативного наставника.

Этот урок для запорожского предпринимателя зря не прошел. Если он и готов был сложить крылья, то вскоре у него появилась причина их расправить.