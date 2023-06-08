Притула: У каждого украинца должны быть две специальности — гражданская и военная 8 июня, 17:10 Притула объяснил, нужна ли милитаризация украинского общества (Фото:Сергій Притула / Facebook)

С таким соседом, как Россия, у украинцев нет другого выбора, как приобретать военные навыки и военную специальность, заявил во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины волонтер, общественный деятель Сергей Притула.

Как можно более широкое привлечение населения Украины к программам безопасности должно вестись уже сейчас, подчеркнул он. Его благотворительный фонд еще в 2022 году открыл в 30 городах 17 областей Центры готовности гражданских.

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«Они занимаются базовой подготовкой гражданских лиц, которые никогда не служили, базовым вещам, которые могут понадобиться, если они будут мобилизованы, или они могут воспользоваться этими навыками и вне армии», — рассказал Притула.

Слушателям преподают основы тактической медицины, стрелкового дела, обращения со взрывчатыми предметами, саперное дело, обращение с гранатометами, методы OSINT и ИПСО и тому подобное.

«Мы делаем первые шаги над внедрением той философии, что каждый украинец и каждая украинка на самом деле должны иметь две специальности — гражданская и приближенная к военной. Не хочу употреблять фразу „милитаризация общества“, потому что она очень пугает наших западных партнеров. Но ты можешь быть айтишником, а на параллельном курсе получать навыки инструктора тактической медицины. Ты бухгалтер, но наряду с тем знаешь стрелковое дело. Ты водитель маршрутки, но знаешь, как заложить взрывчатку», — отметил волонтер.

«С таким придурковатым соседом, как у нас, мы должны быть всегда готовы», — добавил он.