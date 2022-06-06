«Россияне не знают, что такое честность». Как симпатия чешского поэта к России исчезла после года проживания в этой стране 6 июня, 21:52 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською «С таким порывом я переходил границу в Радивилове, что просто рассмеялся», — описал Гавличек свою эйфорию после отъезда из Москвы. Рисунок Гюстава Доре Зарисовка на российской границе, 1854 год (Фото:Gustave Doré et Noël Eugène Sotain, Histoire de la sainte Russie, Париж, J. Bry aîné, 1854)

В середине XIX века чешский поэт Карел Гавличек уехал в Россию с лучшими ожиданиями, а увидел там бесчестных торговцев, женское бесправие, купеческое безвкусицу и зияющую межклассовую бездну.

«Я ехал в Москву славянином, а вернулся чехом», — подытожил разочаровано 18 месяцев своего пребывания в России поэт Карел Гавличек. Еще три года назад его, 19-летнего вольнодумца, выгнали из Пражской семинарии именно за симпатии к русскому языку.

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Силу доброжелательности ко всему русскому среди чешских интеллектуалов начала XIX века сейчас сложно представить.

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