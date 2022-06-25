Цена победы. Что должна сделать Украина, чтобы уменьшить свои потери на войне — американский генерал 25 июня, 18:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные ценой собственных жизней противостоят нашествию российских оккупантов (Фото:Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины / Telegram)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ рассказал, что должна сделать Украина, чтобы снизить свои потери на войне.

Генерал Ходжес подчеркнул, что Россия «совершенно не жалеет своих граждан, и изменения этой тенденции мы не видим». В то же время, он выразил уверенность в том, что ВСУ делают все что могут, чтобы минимизировать потери среди украинских военных.



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«Только сама нация решает, дорогой или достаточной ценой дается ей победа. Да, это потеря каждого солдата, большие потери для украинских семей, и уверен, что Вооруженные Силы Украины делают все что могут, чтобы эти потери минимизировать… Западные союзники помогают Украине, и украинцы делают все возможное, чтобы потери в этой войне не были действительно огромными. Здесь важны усилия Украины не прекращать обучение и тренировку своей армии, не прекращать привлечение бойцов к ТРО и их постоянный тренинг. Это не менее важно, чем предоставление вам новой артиллерии», — сказал Ходжес.

Потери ВСУ в войне: что известно

1 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно погибают 60—100 украинских военных, еще 500 получают ранения. По его словам, самая сложная ситуация на востоке Украины.



9 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что каждый день в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк 9 июня сказал, что потери защитников Украины составляют от 100 до 200 человек в день. Он подчеркнул, что одна из главных причин — отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, комментируя уровень украинских потерь, заявил, что их трудно оценить, но предварительные сообщения СМИ об около 100 погибших и до 300 раненых ежедневно были «в основе их оценок».



11 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что с начала полномасштабной войны с РФ Украина потеряла около 10 тысяч военных.

16 июня глава фракции Слуга народа нардеп Давид Арахамия заявил, что потери Украины убитыми и ранеными на Донбассе составляют до тысячи человек в сутки. По словам Арахамии, ежедневно на Донбассе погибают от 200 до 500 украинских военных, а количество получающих ранения «намного больше». Глава фракции отметил, что за последние недели количество раненых и погибших значительно выросло.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг заявление Давида Арахамии о потерях ВСУ.

«Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно [гибнут] 200, 300 и более людей на фронте. Некоторые вообще о 1000 заявили… У них нет возможности получить такую информацию… Нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей», — сказал Данилов в интервью изданию Лига.

По состоянию на 25 июня потери России с начала полномасштабной войны против Украины составили более 34 500 оккупантов.

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