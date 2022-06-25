Цена победы. Что должна сделать Украина, чтобы уменьшить свои потери на войне — американский генерал
Украинские военные ценой собственных жизней противостоят нашествию российских оккупантов (Фото:Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины / Telegram)
Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ рассказал, что должна сделать Украина, чтобы снизить свои потери на войне.
Генерал Ходжес подчеркнул, что Россия «совершенно не жалеет своих граждан, и изменения этой тенденции мы не видим». В то же время, он выразил уверенность в том, что ВСУ делают все что могут, чтобы минимизировать потери среди украинских военных.
«Только сама нация решает, дорогой или достаточной ценой дается ей победа. Да, это потеря каждого солдата, большие потери для украинских семей, и уверен, что Вооруженные Силы Украины делают все что могут, чтобы эти потери минимизировать… Западные союзники помогают Украине, и украинцы делают все возможное, чтобы потери в этой войне не были действительно огромными. Здесь важны усилия Украины не прекращать обучение и тренировку своей армии, не прекращать привлечение бойцов к ТРО и их постоянный тренинг. Это не менее важно, чем предоставление вам новой артиллерии», — сказал Ходжес.
Потери ВСУ в войне: что известно
1 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно погибают 60—100 украинских военных, еще 500 получают ранения. По его словам, самая сложная ситуация на востоке Украины.
9 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что каждый день в боях Украина теряет до сотни своих бойцов убитыми и до 500 ранеными.
В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк 9 июня сказал, что потери защитников Украины составляют от 100 до 200 человек в день. Он подчеркнул, что одна из главных причин — отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, комментируя уровень украинских потерь, заявил, что их трудно оценить, но предварительные сообщения СМИ об около 100 погибших и до 300 раненых ежедневно были «в основе их оценок».
11 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что с начала полномасштабной войны с РФ Украина потеряла около 10 тысяч военных.
16 июня глава фракции Слуга народа нардеп Давид Арахамия заявил, что потери Украины убитыми и ранеными на Донбассе составляют до тысячи человек в сутки. По словам Арахамии, ежедневно на Донбассе погибают от 200 до 500 украинских военных, а количество получающих ранения «намного больше». Глава фракции отметил, что за последние недели количество раненых и погибших значительно выросло.
Зеленский о потерях оккупантов: Что это вам дало, Россия?
В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг заявление Давида Арахамии о потерях ВСУ.
«Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно [гибнут] 200, 300 и более людей на фронте. Некоторые вообще о 1000 заявили… У них нет возможности получить такую информацию… Нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей», — сказал Данилов в интервью изданию Лига.
По состоянию на 25 июня потери России с начала полномасштабной войны против Украины составили более 34 500 оккупантов.
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