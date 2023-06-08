«Потенциальная цель врага». В Воздушных силах ВСУ оценили возможность открытия аэропорта во Львове 8 июня, 15:58 Международный аэропорт Львов перестал принимать самолеты с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Міжнародний аеропорт Львів/Facebook)

Открывать аэропорт во Львове или любом другом городе Украины пока опасно — объекты будут потенциальной целью РФ и их необходимо чем-то защищать.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, если будет принято подобное решение, то это будет «несколько странно», так как непонятно, как аэропорты будет функционировать в условиях войны.

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Игнат отметил, что что перед открытием любого аэропорта следует оценить угрозы и ситуацию с безопасностью. Он подчерпнул, что Россия все еще обстреливает города в западных областях Украины.

«Вот скажите, как давно по Львову прилетали Шахеды, крылатые ракеты, или по Тернополю, или по Хмельницкому. Я думаю, ответ в этом. Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то они будут в нем видеть потенциальную цель, которая может поставлять западное вооружение», — пояснил представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат напомнил, что что фактически все аэродромы в Украине используются исключительно военными для защиты государства, а также для осуществления атак по противнику.

«Поэтому вопрос аэродромов важен. Понятно, что хочется иметь воздушное сообщение, в частности, с нашими партнерами. Но надо его чем-то защищать. Понятно, что системы Patriot, которые могут защитить от баллистики, системы Iris-T, NASAMS — они есть у нас не в достаточном количестве», — резюмировал он.

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов.

7 июня глава Львовской ОВА заявил, что Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого может заработать как гуманитарный коридор.



