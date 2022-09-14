Зюганов хочет воевать. Что это значит? 14 сентября, 17:52

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов с трибуны Государственной Думы призвал называть «спецоперацию» против Украины войной

И заявил, что в этой войне Россия должна «одержать победу». Эта риторика коммунистического лидера напоминает о роли, которую возглавляемая им партия играла все десятилетия своего владычества в Советской империи. Но даже после краха Советского Союза и запрета КПСС возрожденная Компартия Российской Федерации во главе с все тем же Геннадием Зюгановым стала, думаю, одной из главных великодержавных сил страны, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

Видео дня

Картонный «интернационализм» большевиков был «возрожденными» коммунистами отброшен. Уверен, теперь КПРФ выглядит удивительным симбиозом большевизма и шовинизма, которому уже не нужно больше скрываться. Именно коммунисты еще в 90-е годы выступали против независимости Украины и других бывших советских республик, принимали в Верховном Совете Российской Федерации постановление о «российском статусе» Севастополя, призывали к оккупации Крыма.

Когда меня спрашивают, что было бы, если бы в 1996 году Геннадий Зюганов стал бы президентом Российской Федерации — а он был тогда реальным конкурентом действовавшего президента страны Бориса Ельцина — я неизменно отвечаю, что тогда путинская политика начала бы осуществляться намного раньше.

Разве вы — не такой же, как и Жириновский, как Путин, как Сталин, как Гитлер?

Российской власти, которая утверждалась под демократическими лозунгами и признавала суверенитет соседних стран, необходимо было время, чтобы совершить чудовищный кульбит от демократии к авторитаризму и агрессии. Геннадию Зюганову, думаю, не нужно было бы никакого «дополнительного времени». Он уже тогда эксплуатировал ностальгию по Советскому Союзу, уже тогда готов был к реваншу.

И, возможно, тому же Ельцину очень хотелось обыграть Зюганова на его же поле. Именно отсюда — странные заявления по Крыму, казавшаяся тогда нелепой поддержка Кремлем диктаторских замашек молодого Александра Лукашенко, подписание с белорусским президентом соглашений о «союзном государстве» и экономические преференции, которые помогли Минску отказаться от экономических реформ. Ельцину, видимо, очень хотелось показать российскому избирателю, что его конкурент Зюганов только говорит о восстановлении Советского Союза, а он, Ельцин, уже приступил к построению «союзного государства», пусть и неспешным темпом.

Но в те далекие времена все это могло казаться прежде всего политической борьбой. Сейчас лидер КПРФ — трубадур настоящей войны, он призывает своих соотечественников согласиться с самим фактом военного противостояния, участвовать в ней, финансировать войну собственными налогами и радоваться ей.

Морозным зимним вечером 1993 года мы с Геннадием Зюгановым возвращались из Кремля, где тогда проходили съемки телевизионного шоу, посвященного первым в истории современной России выборам в Государственную. Думу. Триумфатором на этих выборах была партия Владимира Жириновского ЛДПР, именно тогда прозвучали пророческие слова диссидента Юрия Карякина «Россия, ты одурела!».

Зюганов иронически спросил у меня, понял ли я, наконец, что коммунисты — это еще не самое страшное. Я ничего не ответил — был раздавлен победой Жириновского, потому что точно понял, какую катастрофу нам всем еще придется пережить. Да и гололедица была страшная, оставалось только следить, чтобы не упасть и не свернуть шею, а не дискутировать с лидером коммунистов.

Но сейчас я отвечу Вам, Геннадий Андреевич: разве вы — не такой же, как и Жириновский, как Путин, как Сталин, как Гитлер? Как все политики, целью которых было не созидать, а разрушать и уничтожать? Разве ваша мнимая конкуренция с ЛДПР или «Единой Россией» — это не как конкуренция у тела жертвы: кто выстрелит первым, а кто произведет «контрольный» выстрел? Разве своим выступлением с трибуны Государственной Думы вы в очередной раз это не доказали?

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.