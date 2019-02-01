Зураба Аласанию отстранили. Кто и как это сделал? Сегодня, 08:13 4770 Цей матеріал також доступний українською

Это не про нарушение процедур, не про личную неприязнь или отстаивание конкретного человека

Это про угрозу институту, независимость которого мы отстаивали не один год. Я объясню на пальцах, почему это важно.

UA:Перший – единственный телеканал с национальным покрытием, который может себе позволить одновременно говорить о бизнесе Петра Порошенко, офшорах Владимира Зеленского и лоббистах Юлии Тимошенко; показывать расследования об Арсене Авакове, Арсении Яценюке и Владимире Гройсмане. Повторюсь, это единственный телеканал, готовый говорить о всех в одном тоне и открыто. Ни Украина Рината Ахметова, ни 1+1 Игоря Коломойского, ни Интер Дмитрия Фирташа, ни президентские Прямой и 5 канал, ни медведчуковские 112 и NewsOne – вопреки рейтингам и ресурсам – позволить себе такого не могут.

И вот наблюдательный совет канала без каких-либо объяснений отстранил от работы руководителя общественного вещания.

Судя по всему, решение о разрыве контракта с Зурабом Аласанией готовилось заранее.

Сам вопрос был инициирован с голоса двумя членами Набсовета – Вячеславом Козаком и Алексеем Паничем, которые потребовали принять решение в закрытом режиме. Вячеслав Козак вошел в состав совета по квоте Радикальной партии, а недавно был приглашен на съезд партии Батькивщина по выдвижению Юлии Тимошенко кандидатом в президенты. Алексей Панич активно сотрудничает с администрацией президента и системно выступал против журналистских расследований в эфире общественного. На заседании присутствовал и сам Зураб. Но причин разрыва контракта не сообщили даже ему. Очевидно, окончательная формулировка будет выписываться постфактум, вне Наблюдательного совета.

Есть два варианта развития ситуации.

1. Сделать вид, что ничего не произошло, сослаться на какие-то формальности, смириться и ждать следующей атаки, когда из эфиров в принципе пропадут какие-либо расследования.

2. Требовать максимально открытого разъяснения от Набсовета, обратиться в суд и добиться пересмотра этого решения. Даже если это проигрышный сценарий, это единственный способ продолжать отстаивать независимость общественного вещания.

Текст опубликован с разрешения автора

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