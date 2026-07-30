Зима будет очень сложной
Украинцы удивились, когда Зеленский сказал, что зима будет очень сложной
Не ожидали, что ли? Ничто на это не намекало? Пропустили предыдущую зиму? До сих пор ждете мира через 2−3 недели? Или вдруг подумали, что Путину надоест совершать военные преступления?
Наверное, так же год за годом украинцы удивляются тому, что при выходе на пенсию получают копейки.
А ожидали чего-то другого?
Да, власть, безусловно, несет ответственность. За всё. Но и каждый взрослый человек отвечает за свою жизнь. Жизнь, которая протекает не в вакууме, а в украинских реалиях. И в этих реалиях — неважно, сколько вам сейчас: 22 года, 36 или 51 — у вас не будет достойной пенсии от государства. Экономика и демография говорят сами за себя. Поэтому ваша пенсия — это ваша ответственность. Конечно, выйдя со временем на пенсию, вы можете проклинать власть — Ющенко, Порошенко, Зеленского или кого-то следующего. Но достойной жизни вам это не обеспечит.
То же самое и с зимой. Да, в каком-то идеальном мире Зеленский, Кличко, Трамп и кто угодно еще взялись бы за руки и совместными усилиями за девять месяцев реформировали бы энергетику так, чтобы никакие обстрелы были не страшны. Но вы живете не в идеальном мире. И имеете украинских политиков. Которых избрал мудрый украинский народ. А также реалии войны. Вы знали всё это и 1 марта, и 1 мая, и 1 июля. А значит, как взрослый человек, должны принимать решения ответственно: понимая условия задачи и зная, что вас ждет.
И да, зимой политики с готовностью расскажут вам, кто виноват. И вы сможете проклинать этих персонажей. И это может согреть вас на несколько минут. А всё остальное время?
Зима придёт. И будет тёмной и холодной. И вы знаете это уже летом. И должны быть готовы. Должны готовиться. Уже сейчас. Уже вчера.
Так же и с пенсией. Уже сейчас. Уже вчера. Потому что потом будет поздно.
Текст опубликован с разрешения автора