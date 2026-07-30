Зима будет очень сложной

Не ожидали, что ли? Ничто на это не намекало? Пропустили предыдущую зиму? До сих пор ждете мира через 2−3 недели? Или вдруг подумали, что Путину надоест совершать военные преступления?

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Наверное, так же год за годом украинцы удивляются тому, что при выходе на пенсию получают копейки.

А ожидали чего-то другого?

Да, власть, безусловно, несет ответственность. За всё. Но и каждый взрослый человек отвечает за свою жизнь. Жизнь, которая протекает не в вакууме, а в украинских реалиях. И в этих реалиях — неважно, сколько вам сейчас: 22 года, 36 или 51 — у вас не будет достойной пенсии от государства. Экономика и демография говорят сами за себя. Поэтому ваша пенсия — это ваша ответственность. Конечно, выйдя со временем на пенсию, вы можете проклинать власть — Ющенко, Порошенко, Зеленского или кого-то следующего. Но достойной жизни вам это не обеспечит.

То же самое и с зимой. Да, в каком-то идеальном мире Зеленский, Кличко, Трамп и кто угодно еще взялись бы за руки и совместными усилиями за девять месяцев реформировали бы энергетику так, чтобы никакие обстрелы были не страшны. Но вы живете не в идеальном мире. И имеете украинских политиков. Которых избрал мудрый украинский народ. А также реалии войны. Вы знали всё это и 1 марта, и 1 мая, и 1 июля. А значит, как взрослый человек, должны принимать решения ответственно: понимая условия задачи и зная, что вас ждет.

И да, зимой политики с готовностью расскажут вам, кто виноват. И вы сможете проклинать этих персонажей. И это может согреть вас на несколько минут. А всё остальное время?

Зима придёт. И будет тёмной и холодной. И вы знаете это уже летом. И должны быть готовы. Должны готовиться. Уже сейчас. Уже вчера.

Так же и с пенсией. Уже сейчас. Уже вчера. Потому что потом будет поздно.

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Текст опубликован с разрешения автора