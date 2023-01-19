Три истории об обезьянах, которые многому вас научат 19 января, 20:13 Эксклюзив NV

Иногда самое большое препятствие между тем, где мы сейчас, и сказочным миром, который мы ищем, находится всего в нескольких футах от нас

Франк Кафка весьма скептически относился к притчам. «Многие жалуются, что слова мудрецов — это всегда просто притчи и бесполезны в повседневной жизни, — писал он. — Когда мудрец говорит: „Перейди“, он не имеет в виду, что мы должны перейти в какое-то реальное место… он имеет в виду некую сказочную даль, которую он не может точнее обозначить, а потому ничем нам в нашей ситуации помочь не может».

Видео дня

Бизнес-эксперты, с другой стороны, склонны отдавать предпочтение притчам, вероятно, потому, что рассказывание простых историй дает им возможность казаться и простыми, и мудрыми одновременно. Когда Уоррен Баффет говорит: «Только когда начинается отлив, можно узнать, кто плавал обнаженным», это не так уж похоже на предостережение.

С годами я заметил, что некоторые из лучших бизнес-притч связаны с обезьянами. Я не уверен, почему это так, но думаю, что это как-то связано с исключением интеллекта из уравнения. Мы часто склонны воображать себя умными героями собственной истории и пренебрегаем простыми истинами. Возможно, поэтому притчи об обезьянах могут так многому нас научить.

1. Создайте #MonkeyFirst

Когда я работаю с руководителями, у них часто возникают прорывные идеи, которые их воодушевляют. Они начинают рассказывать мне, какая это замечательная возможность и как они могут извлечь из нее выгоду. Однако когда я начинаю копать немного глубже, оказывается, что есть какое-то серьезное препятствие на пути к тому, чтобы это произошло. Когда я пытаюсь спросить об этом, они просто закрываются.

Одна из причин этого заключается в фундаментальном противоречии между инновациями и операциями.