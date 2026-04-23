Фрэнсис Фукуяма

Фрэнсис Фукуяма

Американский философ, политический экономист

Худший президент в истории США. Что будет после Трампа

23 апреля, 20:11
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Важно понять: авторитарный взлет Трампа стал возможен потому, что люди разуверились в способности правительства работать эффективно и решили, что им нужен «сильный лидер»

Сейчас, когда Дональд Трамп заметно сдает свои позиции, самое время всерьез задуматься о том, что ждет нас после него.

Трамп уверенно движется к тому, чтобы войти в историю как худший президент в истории страны: он пренебрегает базовыми демократическими ценностями, он напрочь лишен элементарного достоинства и сочувствия, так необходимых главе государства.

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Не секрет, что я большой поклонник

Теги:   США Дональд Трамп Демократия Фрэнсис Фукуяма

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