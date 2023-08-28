Когда гибнут пилоты, сжигают фортепиано. О трагедии на Житомирщине и самолетах L-39 28 августа, 15:03 NV Премиум

Есть различные факторы, которые могут привести к таким последствиям

Был подтвержден факт столкновения двух самолетов L-39. Одним управлял майор Минка, другим — майор Проказин вместе с Джусом, известным украинским пилотом. Во время выполнения боевой задачи эти два самолета столкнулись.

Видео дня

Имеем, к сожалению, такую авиакатастрофу. Не событие, потому что когда гибнут люди, это именно катастрофа. Обстоятельства расследуются, все материалы переданы следственным органам, чтобы были установлены объективные причины случившегося. Идет полное содействие следствию.

К сожалению, небо не прощает никаких ошибок. Что именно произошло, надо разбираться. То ли это была ошибка, то ли были другие факторы. Есть разные факторы, которые могут привести к таким последствиям.

Самолет L-39 — это боевой учебный самолет чешского производства. Может использоваться как учебный, так и как боевой. Эти самолеты есть в каждой бригаде, их используют для того, чтобы восстанавливать навыки пилотирования. В частности, более экономически оправдано использовать, когда есть в тылу и в мирное время полеты. Но все же он может и как боевой использоваться.

Самый молодой самолет у нас — 1991 года

Когда гибнут пилоты, то сжигают сейчас фортепиано. Это делают американские летчики. И этот ритуал уже переняли и украинские пилоты. 26 августа этот ритуал снова, к сожалению, был у нас проведен. На фортепиано делают надписи позывных или фамилий пилотов, бортовые номера самолетов. Сжигают это фортепиано, оно горит, на нем еще играют мелодии. Таким образом душа пилота поднимается в вечный полет.

Так вот: был заголовок на наших ресурсах под названием «Больше F-16, меньше сожженных фортепиано». Это, собственно, говорит о том, что нам действительно нужно менять технику, этот процесс давно уже назрел — еще до войны. У нас техника старого советского производства. И те же чешские самолеты такие же, в конце концов.

Самый молодой самолет у нас — 1991 года. Имею в виду тактическую авиацию, Су-27. Остальные самолеты — еще более старые. Иногда пилот сегодня вдвое моложе по возрасту, чем их самолет. Но продолжает на нем выполнять свои задачи и бить врага с воздуха.

Это говорит о том, что, действительно, нам нужно как можно быстрее проводить обучение пилотов, чтобы как можно больше стран присоединялись к авиационной коалиции, предоставляли свои площадки для переобучения и обучения пилотов, инженерно-авиационного состава, других авиационных специалистов для того, чтобы как можно скорее появился в небе этот самолет, который сможет изменить ход этой войны.

На месте авиакатастрофы находились следователи довольно длительное время, соответственно, была оцеплена территория, думаю, первым делом были изъяты бортовые самописцы. Именно там есть вся доступная информация о том непродолжительном полете, который происходил до столкновения. Я думаю, что будет собрано все в единую базу. Есть процедура, надо ее придерживаться.

Расследование авиационной катастрофы — это комплекс мероприятий. Работают различные комиссии, работают следственные комиссии, технические комиссии, которые собирают, по крупицам восстанавливают самолет, смотрят, что именно могло вызвать трагедию. В мирное время больше можно уделять этому внимание. Сейчас, возможно, будет какая-то ускоренная процедура. Я не могу это комментировать, чтобы не влиять ни на какие процессы. Как только будет известно, что стало причиной, я думаю, сразу будет это обнародовано.

Полную версию интервью с Юрием Игнатом слушайте на Radio NV: