Юрий Игнат

Юрий Игнат

Спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины

Когда гибнут пилоты, сжигают фортепиано. О трагедии на Житомирщине и самолетах L-39

28 августа, 15:03
NV Премиум
Поделиться:

Есть различные факторы, которые могут привести к таким последствиям

Был подтвержден факт столкновения двух самолетов L-39. Одним управлял майор Минка, другим — майор Проказин вместе с Джусом, известным украинским пилотом. Во время выполнения боевой задачи эти два самолета столкнулись.

Видео дня

Имеем, к сожалению, такую авиакатастрофу. Не событие, потому что когда гибнут люди, это именно катастрофа. Обстоятельства расследуются, все материалы переданы следственным органам, чтобы были установлены объективные причины случившегося. Идет полное содействие следствию.

К сожалению, небо не прощает никаких ошибок. Что именно произошло, надо разбираться. То ли это была ошибка, то ли были другие факторы. Есть разные факторы, которые могут привести к таким последствиям.

Самолет L-39 — это боевой учебный самолет чешского производства. Может использоваться как учебный, так и как боевой. Эти самолеты есть в каждой бригаде, их используют для того, чтобы восстанавливать навыки пилотирования. В частности, более экономически оправдано использовать, когда есть в тылу и в мирное время полеты. Но все же он может и как боевой использоваться.

Самый молодой самолет у нас — 1991 года

Когда гибнут пилоты, то сжигают сейчас фортепиано. Это делают американские летчики. И этот ритуал уже переняли и украинские пилоты. 26 августа этот ритуал снова, к сожалению, был у нас проведен. На фортепиано делают надписи позывных или фамилий пилотов, бортовые номера самолетов. Сжигают это фортепиано, оно горит, на нем еще играют мелодии. Таким образом душа пилота поднимается в вечный полет.

Так вот: был заголовок на наших ресурсах под названием «Больше F-16, меньше сожженных фортепиано». Это, собственно, говорит о том, что нам действительно нужно менять технику, этот процесс давно уже назрел — еще до войны. У нас техника старого советского производства. И те же чешские самолеты такие же, в конце концов.

Самый молодой самолет у нас — 1991 года. Имею в виду тактическую авиацию, Су-27. Остальные самолеты — еще более старые. Иногда пилот сегодня вдвое моложе по возрасту, чем их самолет. Но продолжает на нем выполнять свои задачи и бить врага с воздуха.

Это говорит о том, что, действительно, нам нужно как можно быстрее проводить обучение пилотов, чтобы как можно больше стран присоединялись к авиационной коалиции, предоставляли свои площадки для переобучения и обучения пилотов, инженерно-авиационного состава, других авиационных специалистов для того, чтобы как можно скорее появился в небе этот самолет, который сможет изменить ход этой войны.

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

На месте авиакатастрофы находились следователи довольно длительное время, соответственно, была оцеплена территория, думаю, первым делом были изъяты бортовые самописцы. Именно там есть вся доступная информация о том непродолжительном полете, который происходил до столкновения. Я думаю, что будет собрано все в единую базу. Есть процедура, надо ее придерживаться.

Расследование авиационной катастрофы — это комплекс мероприятий. Работают различные комиссии, работают следственные комиссии, технические комиссии, которые собирают, по крупицам восстанавливают самолет, смотрят, что именно могло вызвать трагедию. В мирное время больше можно уделять этому внимание. Сейчас, возможно, будет какая-то ускоренная процедура. Я не могу это комментировать, чтобы не влиять ни на какие процессы. Как только будет известно, что стало причиной, я думаю, сразу будет это обнародовано.

Полную версию интервью с Юрием Игнатом слушайте на Radio NV:

Теги:   Авиакатастрофа Житомирская область Радио NV Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат самолет Л-39

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X