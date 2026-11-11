Три месяца вместо пяти лет. Что Украине стоит взять у немецкого «строительного турбо»

Киев до сих пор живет по генплану, рассчитанному до 2020 года. В нем нет ни слова о переселенцах, укрытиях или современных энергоэффективных кварталах

Представьте себе обычный немецкий город. Между двумя многоэтажками есть пустующий участок, на котором вполне можно было бы возвести еще один жилой дом. Есть инвестор, есть средства, есть и желающие купить или арендовать квартиры. Однако план застройки этого участка не предусматривает возведения жилья, и для его изменения общине пришлось бы пройти процедуру, которая в среднем занимает около пяти лет.

Реклама

Именно эту ситуацию решила изменить Германия. Осенью 2025 года страна, обладающая одной из самых строгих систем градостроительного планирования в Европе, разрешила муниципалитетам согласовывать жилищные проекты без внесения изменений в план застройки или даже вовсе без него. Закон получил неофициальное название Bau-Turbo — «строительное турбо».

Для немецкой административной культуры это почти революция. И для нас, в Украине, эта история весьма поучительна.

Почему немцы на это пошли

Причина проста: страна перестала строить. В 2023 году количество разрешений на строительство новых квартир сократилось на 26,6% — то есть на 94 тысячи за один год. Сыграли свою роль высокие процентные ставки, дороговизна материалов и бесконечные бюрократические процедуры. При этом подготовка плана застройки со всеми согласованиями и обсуждениями могла растягиваться на годы.

Федеральный министр строительства Верена Губерц сформулировала цель закона так: подготовка плана застройки не должна занимать больше времени, чем само строительство. Украине, которой предстоит восстановить сотни тысяч жилых домов, эта мысль очень близка.

Важная деталь, которую часто упускают: это не общая либерализация строительства. «Турбо» работает только для жилья. То есть торговый центр, офис или склад по этим правилам не построишь.

Киев до сих пор живет по генплану, рассчитанному до 2020 года

Государство фактически заявило: ради того, чтобы людям было где жить, мы готовы пойти на уступки, на которые раньше никогда не шли. Но только ради жилья. И именно это сделало закон политически приемлемым: поддержать упрощение процедур для квартир в условиях нехватки жилья гораздо проще, чем упрощение для любых объектов.

Реклама:

Как это работает

Закон вступил в силу 30 октября 2025 года. Он позволяет общине отступить от градостроительных норм, если речь идет о новом жилом доме, надстройке над существующим зданием или переоборудовании нежилого помещения под квартиры.

Например, над одноэтажным супермаркетом можно надстроить два этажа с квартирами, на пустыре или в большом внутреннем дворе — возвести новый дом, а бывшее офисное здание превратить в жилье.

За пределами городов новое жилье может появляться только в привязке к уже существующей застройке, поэтому закон не поощряет расползание поселений на поля.

Читайте также: Денис Казанский Крокодилий апокалипсис

Следует также понимать, что ничего не происходит автоматически. Для каждого такого проекта требуется согласие общины. Если община ответила отказом, этот отказ не может быть отменен или заменен решением какого-либо вышестоящего органа. Однако, если община хранит молчание в течение трех месяцев, согласие считается полученным. То есть инструмент находится в руках местных властей, но бесконечно затягивать принятие решения они не могут.

Упрощается именно процесс планирования, а не требования к самому зданию. Разрешение на строительство по-прежнему необходимо, а нормы безопасности — в частности, пожарной — никто не отменял. Кроме того, общины получили больше свободы в отношении норм допустимого уровня шума, что позволяет строить жилье ближе к дорогам или производственным объектам там, где это обосновано.

И еще один принципиальный момент: это временная норма. Решения по новым правилам можно принимать до конца 2030 года. По оценкам правительства Германии, закон позволит ежегодно экономить более 2,5 млрд евро — для органов власти, граждан и бизнеса.

Реклама:

Масштабная реформа забуксовала, узкая норма прошла

Самое интересное в этой истории — даже не сам закон, а путь к нему. Предшественница Губерц, Клара Гайвиц, пошла по пути масштабной реформы Строительного кодекса. В ее пакет входили и упрощения, и тот самый «турбо-режим», и новые климатические требования, и десятки других изменений. У каждой нормы были свои противники, обсуждение затянулось, а когда в конце 2024 года правительственная коалиция распалась, реформа так и не стала законом.

Новое правительство действовало иначе. Оно взяло из большого пакета несколько важнейших норм и провело их отдельным законом. Правительство одобрило проект в июне 2025 года, а Бундестаг принял его 9 октября. Четыре месяца вместо нескольких лет дискуссий.

К слову, нам в Украине хорошо знаком этот сценарий. Масштабные градостроительные реформы вызывают сильное сопротивление: со стороны застройщиков, активистов и чиновников. Немецкий опыт подсказывает, что иногда один точный шаг дает больше, чем годы переговоров о десяти.

Скорость с предохранителями

В то же время немцы не предоставили застройщикам полной свободы. Упрощение они сопроводили тремя предохранительными механизмами.

Во-первых, последнее слово остается за общиной. Застройщик не может самостоятельно решить построить жилье на участке — для этого требуется согласие местных властей. То есть государство не отбирает у общин полномочия, а предоставляет им еще один инструмент.

Вторым предохранительным механизмом стало то, что закон является временным и действует до конца 2030 года. Если упрощение не принесет результата или повлечет за собой негативные последствия, его не нужно будет отменять отдельным решением — оно просто утратит силу.

Реклама:

И наконец, третий момент — это защита арендаторов. Наряду с мерами по «турбостроительству» Германия продлила до конца 2030 года действие правила для городов, где наблюдается наибольший дефицит жилья. Там владелец многоквартирного дома, предназначенного для сдачи в аренду, не может без разрешения властей распродать его по отдельным квартирам. Так арендаторов защищают от ситуации, когда дом продают по частям, а им приходится съезжать. Логика проста: строить быстрее, но не за счет тех, кто снимает жилье.

Сработал ли закон?

Первый год показывает, что разрешений стало больше, но чуда не произошло. За январь-июль 2026 года в Германии было согласовано строительство примерно 149 тысяч квартир — на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако стране ежегодно требуется не менее 300 тысяч новых квартир. Глава Союза жилищных компаний Германии (GdW) Аксель Гедашко точно подметил: если общины не захотят активно пользоваться новыми возможностями, закон останется лишь на бумаге. Главный урок для Украины здесь таков: само по себе право принимать решения быстрее ничего не изменит — необходима политическая воля для проведения быстрых реформ как на местном, так и на национальном уровне.

Проблема Украины: генпланы из прошлого

В Германии градостроительная документация современная, но процесс её разработки — слишком медленный. У нас же она зачастую просто устарела. И именно это сегодня является одним из главных препятствий для проектирования современного жилья.

Киев до сих пор живет по генплану, рассчитанному до 2020 года и разработанному в начале 2000-х. При этом данный генплан только за время пребывания на посту мэра Киева Леонида Черновецкого меняли около 3900 раз.

Реклама:

Читайте также: Сергей Марченко Что такое бесплатный общественный транспорт в Киеве

Мы видели эту проблему давно. Поэтому парламент при поддержке Всемирного банка еще в 2020 году запустил реформу пространственного планирования и ввел новый документ — комплексный план пространственного развития территории общины. Он объединяет градостроительную и землеустроительную документацию. С 1 января 2025 года план пространственного развития должен был быть у каждой общины, и именно на его основе должны были приниматься решения о выделении земли и застройке.

Впрочем, результат плачевный. К моменту наступления установленного срока из более чем 1400 общин комплексные планы утвердили лишь четыре. Ни одного плана не утвердила ни одна из 32 общин, бюджеты которых превысили миллиард гривен, — то есть даже там, где аргумент «дорого и война» не работает.

На сегодняшний день над планами работает лишь треть общин. Поэтому парламент был вынужден отложить введение обязательного требования о наличии комплексных планов для тыловых общин до 1 января 2028 года. Однако отсрочка — это не решение проблемы. Если темпы не изменятся, в 2028 году мы окажемся в той же точке, а жилье для переселенцев и ветеранов так и не появится там, где оно необходимо.

Как это выглядит на практике? Устаревший генплан не предусматривает ни переселенцев, ни укрытий, ни современных энергоэффективных кварталов. Застройщик, желающий строить честно, сталкивается с документацией, делающей реализацию его проекта невозможной. А тот, кто готов строить что угодно, ищет индивидуальные решения через детальные планы отдельных участков.

И здесь нужно сказать честно: части местных властей отсутствие актуального генплана выгодно. Там, где нет четких правил для всех, есть место для договоренностей с каждым. Пока землю можно «перепрофилировать» точечно, у многих общин просто нет стимула тратить время и деньги на новый генплан. В результате вместо современных кварталов со школами, детскими садами и остановками транспорта появляются отдельные дома там, где удалось договориться.

Реклама:

Жилищная реформа упирается в генпланы

Украине нужно много жилья, и в сжатые сроки. Согласно оценке RDNA5, война повредила или разрушила 14% жилого фонда — это более 3 миллионов домохозяйств. На восстановление жилья требуется почти 90 млрд долларов. Более 60 тысяч сертификатов по программе «єВідновлення» ожидают финансирования. А миллионам переселенцев жилье нужно не там, где они жили раньше, а там, где они живут сейчас.

Чтобы удовлетворить эту потребность, мы запустили жилищную реформу. Закон об основных принципах жилищной политики, подписанный президентом в феврале 2026 года, заменяет советскую логику бесконечных квартирных очередей понятными инструментами: доступной ипотекой, а также социальным и доступным арендным жильем.

Следующий шаг — закон о фонде социального жилья. В проекте бюджета на 2027 год на жилищную политику предусмотрено около 85 млрд гривен — на 38 млрд больше, чем в текущем году.

Но деньги и законы сами по себе жилье не строят. Социальный дом не появится, если для него не предусмотрен участок в актуальной градостроительной документации. Кредит по программе «єОселя» не превратится в новую квартиру, если в городе годами не строятся новые кварталы. Сертификат переселенца мало что значит, если в общине, где живет человек, на рынке просто нечего купить.

Иными словами, жилищная реформа отвечает на вопросы «за что и для кого», а градостроительная документация — на вопросы «где и какое». Без второго первое не сработает. Любая община с устаревшим генпланом рискует остаться такой, где жилищная реформа так и останется на бумаге.

Реклама:

Нужно ли нам свое «турбо»?

Масштаб нашей задачи несопоставим с немецким: там нехватка жилья вызвана рыночными факторами, у нас — войной. Однако логика решения может быть общей. Наши разрешительные процедуры уже в значительной степени переведены в электронную систему, но быстрое получение разрешения ничего не даст, если его не на чем основывать.

Устаревший генплан и отсутствие комплексного плана пространственного развития блокируют проекты современного жилья еще до того, как застройщик подаст заявку на получение градостроительных условий и ограничений.

Поэтому я вижу смысл в собственном украинском «турборежиме», но узкоспециализированном и с предохранителями. Прежде всего, он должен действовать только в отношении социально значимого жилья, а не любой коммерческой застройки. Жилье возвращает людей в общины, удерживает в городах учителей и врачей, обеспечивает работой строительную отрасль. Ради этого стоит упрощать планирование, а ради новых торговых центров — нет.

Читайте также: Александр Харченко Что со светом в Киеве и почему графики часто не соблюдаются

Решение должен принимать совет общины — открыто, с обнародованием причин в градостроительном кадастре и без какого-либо давления «сверху». Упрощение должно иметь четкий срок действия (например, до утверждения комплексного плана общины или на фиксированные пять лет) и завершаться публичным отчетом о результатах. При этом вопросы безопасности остаются неизменными: мы упрощаем планирование, а не строительные нормы, экспертизу или технический надзор, и наличие укрытия остается обязательной частью каждого проекта.

Строить стоит прежде всего там, где уже есть дороги, инженерные сети и транспорт: на месте недостроев, в пустующих административных зданиях. При этом общины должны получить необходимые ресурсы: средства на инженерные сети и специалистов, умеющих применять новый инструмент.

Реклама:

Иначе мы получим того самого бумажного тигра.

И главное: временный «турбо-режим» не может заменить полноценное планирование. Он должен стать мостом к нему. Поэтому упрощенные процедуры для жилищного строительства следует увязать с графиком обновления документации: община пользующаяся ими, обязуется разработать комплексный план в установленный срок. Государство должно софинансировать такие планы прежде всего там, где проживает больше всего переселенцев. А в каждом новом плане необходимо резервировать участки под социальное и доступное жилье, иначе фонду социального жилья просто негде будет строить.

Немецкий опыт ценен не тем, что там упростили правила. Он ценен тем, что показал, как ускорить строительство, не лишая при этом общины права решать, каким будет их город.

В Германии «турбо» стало ответом на рыночный кризис. У нас оно могло бы стать ответом на войну и на ожидания сотен тысяч семей, которые ждут не дискуссий, а ключей от собственного жилья. Главное — не повторить ошибку масштабной реформы, которая хочет всего и сразу, а потому не достигает ничего.