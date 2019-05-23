Жестко зашел. Что я думаю о первых указах Зеленского Сегодня, 07:13 6

Сами по себе резкие изменения — не есть плохо, важно, правильные ли это изменения

Ну что, жестко зашел новый президент? Сами по себе резкие изменения — не есть плохо, важно, правильные ли это изменения.Давайте разбираться и расставлять акценты. Сразу скажу, что я не был сторонником Владимира Зеленского. Мои ожидания были низкими. Может даже очень. Поэтому все, что выше моих ожиданий и попадает в категорию разумности и адекватности, я уже трактую как приятную неожиданность. Вот мой поверхностный взгляд.Инаугурационная речь? В целом хороша.Увольнение всех силовиков? Давно пора. Правоохранительные органы занимались кошмарингом бизнеса и коммерцией вместо правоохранительной деятельности. Надеюсь, новые будут лучше.Назначение Ивана Баканова, главы партии Слуга Народа, на должность замглавы СБУ, именно ту должность, что занимал Демчина, не внушает оптимизма. Я думал, что Зеленский расчищает высшие должности в силовых структурах под независимых и компетентных людей, а не под своих друзей детства из Кривого Рога. И да — экономический департамент Демчины в СБУ вообще должен быть расформирован. Туда в принципе никого не нужно назначать.

Увольнение всех силовиков? Давно пора

Роспуск парламента. Несколько неожиданно. И несколько незаконно, на мой взгляд. Аргумент о том, что парламенту доверяет 4% украинцев мне не подходит. Не стоит путать законность с уровнем доверия. У нас в Украине вообще никто никому не доверяет, институту президента — тоже, например. Это не означает, что должность президента нужно упразднить. Я был за то, чтобы выборы состоялись тогда, когда должны — в октябре. Не нужно каждое государственное решение подгонять под политическую конъюнктуру и собственные трактовки справедливости. Так мы можем получить огромный люфт для трактовок всего, включая лунный календарь. Все-таки закон стоит соблюдать.

Но уж ладно, черт с этим парламентом. Жалеть там особо нечего. Уверен, что следующий будет лучше и качественнее. Причем, обратите внимание: все хотят в свои списки теперь исключительно новых и молодых людей, незапятнанных политической карьерой. А где же их столько взять на всех? Зеленский, Вакарчук и даже Порошенко. Скоро на улице будут ловить относительно разумных молодых парней и девушек и спрашивать: ты в Раде не был? Значит, будешь!Поехали дальше. Увольнение правительства. Ну что, имеет право. Тут у меня нет особого комментария. В этом правительстве есть очень хорошие министры вроде Супрун и Маркаровой. Надеюсь, они продолжат работу на переходный период. И также надеюсь, что в этом месте Зеленский расчищает дорогу для украинского Кахи Бендукидзе (в этом месте смайл).Назначение Андрея Богдана главой АП. Говорят, что он самый эффективный и действенный в ближайшем окружении Зеленского. Выдает решения быстро и всегда, решает проблемы. Но у Богдана есть еще одна особенность — он бывший (если бывшие в этом деле бывают) юрист Игоря Коломойского. Иностранных инвесторов его кандидатура не впечатлила, от слова совсем, и украинские ценные бумаги на этой новости пошли вниз.В принципе еще вчера я готов был сказать, что новый президент не так плох, как я ожидал, и может даже совсем неплох. Но последние кадровые назначения умерили мой оптимизм и добавили здоровую долю скепсиса.Это взгляд на сейчас, после первых трех дней. Уверен, что через неделю у нас с вами будет намного больше информации для новых оценок.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени