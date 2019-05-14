Женщины за решеткой. Что мы о них знаем? 14 мая, 16:11 1929 Цей матеріал також доступний українською

На территории постсоветского пространства только в Украине к пожизненному заключению приговаривают женщин. И в этом мало романтики

Популярный американский сериал «Оранжевый - хит сезона» рассказывает о жизни, отбывающих тюремное наказание. Большинство героинь - со сложной судьбой, некоторые попали за решетку по воле случая. В сериале поднимается тема наркотической зависимости, контрабанды, коррупции и бюрократии в государственных структурах, отмывания денег, сексуальных домогательств и физического насилия со стороны тюремных надзирателей.

Но даже несмотря на это с каждой серией зритель все больше привыкает к образу тюрьмы как нового дома для десятков женщин. Ведь там они могут дружить и влюбляться, читать книги и осваивать новые профессии, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом, смотреть фильмы и даже рожать детей.

Но если вам ни разу не довелось побывать в местах лишения свободы, вы все равно понимаете: романтизированный образ тюрьмы из американского кино кардинально отличается от украинских реалий.

Все заключенные оказываются лицом к лицу с главной проблемой: как выжить

Грибок и плесень на стенах, забиты под завязку камеры, где живет больше людей, чем это предусмотрено, отсутствие связи с внешним миром, сложность в получении надлежащего медобслуживания, свидание с близкими раз в несколько месяцев — к сожалению, это уже не о кино. В этих реалиях все заключенные оказываются лицом к лицу с главной проблемой: как выжить. И, главное, зачем. Ради чего вообще жить дальше, если у тебя — пожизненное заключение?

Сегодня в Украине отбывают пожизненное заключение 22 женщины. Наше законодательство предусматривает, что через двадцать лет каждая из них имеет право просить помилования. И как дожить до этого момента? И двух десятков лет достаточно, чтобы покаяться и исправиться?

Этими и другими вопросами задаются четыре женщины — героини оперы «ПЕНИТА», заключительный показ которой на днях состоялся в Киеве. Главные героини — пожизненно заключенные, которые попали за решетку за убийства. В основу сценария легли четыре реальные истории женщин, которые сейчас пожизненно осужденные и находятся в Качановской колонии в Харькове. Их рассказы для проекта «Пожизненно важно» записала драматург Татьяна Киценко.

Спектакль начинается с шутливых нот и аллегорий о том, что тюрьма — это как санаторий, где можно выспаться, ничего не делать, отдыхать и плевать в потолок. Однако чем дальше, тем более напряженным становится сюжет.

Женщины раскрываются перед зрителем медленно. Сначала вспоминают «нормальное» детство с постоянными ссорами в семье, родителями, употреблявшими алкоголь и недостатком внимания и любви. Затем — первая любовь, ранние беременности и первые роды в 17 лет, веру в «принца на белом коне», фантазии о счастливой супружеской жизни. Далее — ссоры с мужем, давление, насилие, попытки убежать вместе с детьми. И поиск «спасения» — «любовь всей жизни», с которым, казалось бы, можно начать все с новой страницы.

И именно тот, кто должен стать спасательным кругом для этих женщин, затягивает героинь оперы на самое дно. Затем о таких говорят: встала на скользкую дорожку. Но это будет потом.

Сегодня на территории постсоветского пространства только в Украине к пожизненному заключению осуждают не только мужчин, но и женщин. Кроме того, пожизненно заключенные не имеют права на условно-досрочное освобождение, а ходатайство о помиловании может быть отклонено президентом. В таком случае, следующее ходатайство можно подать не ранее, чем через 5 лет. И по состоянию на 2018-й из всех заключенных женщин в Украине на свободу вышла только одна. Правозащитники, привлеченные к созданию оперы, убеждены: не все осужденные пожизненно женщины получили такой приговор заслуженно.

Конечно, попытки привлечь внимание к этой проблеме не означают, что всем пожизненно заключенным женщинам нужно пересмотреть сроки. Однако пересмотреть условия содержания — да, как минимум. Заболеваниями, которыми чаще всего страдают в местах несвободы в Украине, до сих пор являются туберкулез, ВИЧ и вирусные гепатиты. Во многих случаях этого можно было избежать, если бы осужденным обеспечили достойные условия. Чего в Украине пока нет — даже на таком базовом уровне как гигиена, питание и медобслуживание.

Мы не можем пытаться «отбелить» репутацию людей, которые попали за решетку — на то были определенные причины, на которые обращал внимание суд при вынесении приговора. Не следует считать, что каждый заключенный или заключенная раскаются и признают свои ошибки не только в суде, а и перед самим собой. Мы не должны думать, что кто-то обязательно изменится, или не изменится, исправится, или же нет.

Но могли бы дать им то, что должно быть у каждого человека, независимо от того, где он живет, какой у него статус, пол, раса, возраст и здоровье. Это — их права.

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