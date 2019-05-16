Желтая зараза для Киева Сегодня, 12:43 1196 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас это тяжело осмыслить, но единственно правильный вариант начать очищать улицы города – это избавиться от грязных маршруток

В Киеве запустился сервис Uber Shuttle. Это сервис коллективных поездок на микроавтобусах – пока по нескольким маршрутам, но в ближайшем будущем их количество будет увеличено. Заказ поездки осуществляется через стандартное приложение Uber, которое ищет других пассажиров, следующих в том же направлении. Киев – третий город в мире, в котором запустился такой сервис.

У меня нет возражений против запуска Uber Shuttle. Я готов дать шанс новеньким микроавтобусам Mercedes и Volkswagen, только очень надеюсь, что всё это не скатится в привычный уже «классический Uber» быдло-стиль реализации модели sharing economy. Когда вместо чистеньких рено с улыбающимися водителями и бутылочками с водой в салоне (помните, как это было в самом начале?) спустя год-полтора стали приезжать убитые ланосы с шансоном и запасками в багажниках.

И я не вижу здесь никаких «глобальных инновационных решений», цитируя мэра Виталия Кличко – просто пилотный сервис огромной американской компании, который по странному стечению обстоятельств решили развернуть у нас.

Иначе город ждёт ещё больший транспортный коллапс

Но у меня все же есть надежда на то, что Uber Shuttle убьет безобразные Богданы, засравшие городской ландшафт.

Ещё в 2016-м Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обещал запустить реформу общественного транспорта, начав с пересмотра и отмены почти двух сотен маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов, в силу их неэффективности. Вместо них обещали запустить «комфортный и безопасный транспорт для киевлян». Что и как – тогда никто так и не понял.

В последний раз комплексные замеры пассажиропотоков в Киеве проводились ещё в 80-е, и на их базе разрабатывалась и утверждалась транспортная схема города. С тех пор население Киева и области увеличилось минимум до 4 млн человек, а количество автомобилей выросло в 10 раз. Появились новые спальные районы, закрылось большинство промышленных предприятий, открылись новые БЦ и ТРЦ. Киев, как вирусной инфекцией, накрыло тысячами нелегальных перевозчиков, которые ездят на Богданах – грязных раздолбанных желтых шалманах на колесах, именуемых «маршрутками». От которых нужно обязательно избавляться.

Сейчас это тяжело осмыслить, но единственно правильный вариант начать очищать улицы города – это избавляться от этой желтой заразы. Это сложно сделать, так как всё-таки для многих киевлян этот вид транспорта является основным. Но решение, каким бы сложным и ответственным оно не было, нужно принимать. И как можно быстрее.

А параллельно с этим строить перехватывающие парковки возле метро, карманы для остановок, вводить скоростные маршруты для общественного транспорта и новые автобусы, трамваи. Всех водителей отправлять на курсы повышения квалификации и пересаживать на городской общественный транспорт, с подъёмом официальной зарплаты и нормальными условиями труда.

Иначе город ждёт ещё больший транспортный коллапс, и никакой Uber Shuttle ситуацию не спасет. Собственно, этот коллапс и так уже начался.

Текст опубликован с разрешения автора

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