В чем наибольшая ценность интервью Лины Костенко Жадану

Прослушал все три части интервью Жадана с Линой Костенко.

Получил удовольствие. Важный разговор, который каждые 5 минут хочется углубить дополнительными вопросами, уточнениями или дискуссией. Это супер, живой материал.

Но самая большая его ценность, как по мне, — в диалоге поколений. Лина Васильевна права, когда говорит, что мы 30 лет не общались. Шестидесятники себе, союз себе, сучукрлит себе — и так далее.

Это естественно, когда молодое поколение хочет побунтовать и побороть старших, конфликт поколений — это продуктивная для искусства история. Но до и после конфликта должно быть общение, изучение, обмен. Потому что так формируется традиция, преемственность.

Это то, что ослабляло нас

Одна из самых больших проблем Украины — это интеллектуальные и культурные разрывы между поколениями, перебитая цепями традиция. Голодоморы, сталинские чистки, ссылки и замалчивание — это как раз об этом. Чтобы мы не знали наши 20-е, наше Расстрелянное Возрождение, чтобы не воспринимали шестидесятников, высмеивали соцреалистов, пренебрежительно отзывались о писателях перестройки, которые посвятили львиную долю своего времени политике и привели Украину к Независимости.

Разрывы между нами, отсутствие связи, взаимная борьба — это то, что ослабляло нас. Хейтить есть кого — Пелевин, Акунин и иже с ними. Не Лину Васильевну, не нашу Лину.

В этом ценность интервью. Диалог, связь. Матриархиня, которая делится своей мудростью и опытом с нами, седеющей молодежью. Это же прекрасно!

