Зерновой коридор останавливается. Что делать Украине? 15 мая, 17:58

Итак, краткие выводы нашей Мониторинговой группы по «зерновому коридору»

1. Когда Россия 13 апреля 2023 года предъявила свой санкционно-зерновой ультиматум, ее руководители не могли не понимать, что он не будет принят.

2. В России не могли не понимать, что Секретариат ООН и Генеральный секретарь ООН — это не те институты, которые могут решить вопрос ослабления санкций (они честно пытались, но получили понятную реакцию).

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3. Россия в апреле-мае 2023 года ультимативно инициировала переговорный процесс по «зерновой инициативе» для того, чтобы дотянуть время до президентских выборов в Турции, на которых позиции Эрдогана — основной фигуры в появлении и функционировании «зерновой инициативы» — уже тогда считались неопределенными.

4. Как минимум до окончания избирательной гонки и формирования нового правительства в Турции Секретариату ООН и именно Турции будет трудно стимулировать продолжение «зерновых переговоров». Если это к тому времени станет вообще возможно.

5. Итак, продолжение экспортных перевозок зерна из украинских портов по состоянию на сегодня, 15 мая 2023 года, пока выглядит весьма маловероятным.

6. Что надо делать?

а) Как можно скорее и до конца разбираться с проблемами транзита через ЕС, странно совпавшими во времени с морскими проблемами.

б) Продолжать расширять дунайские порты и устье Быстрое.

в) Договариваться с румынским портом Констанца об увеличении объемов.

с) Инициировать создание военно-морской патрульной миссии ЕС и НАТО в Черном море с участием Турции, Румынии, Болгарии, чтобы самостоятельно без России организовать зерновые морские конвои в украинские порты.

Текст опубликован с разрешения автора

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