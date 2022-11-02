Путин, Крым и зерновая сделка. Что происходит? 2 ноября, 12:10

Президент России Владимир Путин, похоже, вновь пытается использовать Крым как инструмент для шантажа голодом

Практически с первых дней войны России против Украины Кремль содействует организации искусственного голода в странах глобального юга в качестве действенного инструмента для борьбы с Западом, для того, чтобы, уверен, заставить страны Европы отказаться от поддержки Украины. Ведь голод — это не только смерть миллионов людей, но и бегство миллионов людей. Это глобальный миграционный кризис. И вполне вероятно, именно такой кризис нужен Кремлю, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Российский президент вынужден был согласиться с «зерновой сделкой», думаю, вовсе не потому, что отказался от этих планов. А потому что испугался, что демонстративная организация голода может привести к потере лояльности в странах Африки — ведь многие из лидеров этих стран до сих пор стараются сохранять хорошие отношения с Москвой. Однако Кремль практически с первого дня после подписания соглашения, похоже, искал способ, как бы от него отказаться и свалить ответственность на Украину.

Когда произошел пожар на Керченском мосту, повод, казалось бы, был найден. Владимир Путин заговорил о том, что для перевозки взрывчатки, которая использовалась для подрыва моста, был задействован один из зерновозов, участвовавших в вывозе украинского зерна. И что если эта версия подтвердится, Россия откажется от участия в зерновом соглашении. Но требуемый зерновоз, похоже, так и не нашли — российский президент больше никогда не вспоминал об этой фантастической версии.

Элиты в странах глобального юга прекрасно понимают, кто начал войну

Зато Кремль вернулся к отказу от участия в зерновой сделке после возможной атаки на корабли Черноморского флота России в бухте оккупированного украинского Севастополя. Снова Крым и снова «удобный» повод! Вначале в Москве начали говорить о том, что беспилотники, задействованные в атаке, запускались с зерновоза. Потом, когда поняли, что опять придется искать зерновоз, от этой очередной фантастической версии отказались. Теперь Путин на своей пресс-конференции после саммита руководителей России, Армении и Азербайджана говорит уже о беспилотниках, шедших по маршруту зернового коридора — и именно этим объясняет свое решение о приостановке участия в зерновой сделке.

Уверен: и эту версию Путин не может доказать — но, вероятно, ему кажется, что он наконец-то смог свалить ответственность на Украину. От турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Путин требует расследования происшедшего в Крыму и утверждает, что без такого расследования не вернется к договорённостям. От Украины Путин ожидает «гарантий безопасности», проще говоря — любые возможные военные действия в Крыму, а, возможно, и на юге Украины в целом теперь будут увязываться российским президентом с зерновыми соглашениями.

Но Путин никого не обманет. Он обманет только себя. Еще в первые месяцы войны России против Украины авторитетные африканские политики — бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо и бывшая президент Либерии, нобелевский лауреат Элен Джонсон-Серлиф говорили об африканских жертвах российской войны. Российской, прошу заметить, не украинской.

Элиты в странах глобального юга прекрасно понимают, кто начал войну. Да, они не хотят ссориться с Россией — и это продемонстрировал недавний визит в Москву и Киев президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Но они и не хотят, чтобы их соотечественники погибали от голода и решались на восстания, которые могут привести к дестабилизации многих лояльных Кремлю режимов.

Поэтому, думаю, российскому президенту придется еще не раз задуматься над тем, что для него важнее — попытка устроить новый большой миграционный кризис или уже действительно глобальная изоляция.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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