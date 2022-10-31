Цугцванг Путина. Почему Кремль не справится 31 октября, 19:54

Да, так об Путина ноги давно не вытирали

По пунктам:

1. Россия заявила, что останавливает свое участие в реализации «зернового соглашения».

2. Украина, Турция и ООН согласовали выход 12 судов с зерном из украинских портов 31 октября и уведомили об этом Россию.

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3. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вывоз зерна из Украины по Черному морю стал «рискованным», а обеспечить его безопасность «невозможно».

Мнение России по этому вопросу уже никого не беспокоит

4. В настоящее время из портов Одесса, Черноморск и Південній уже вышли все заявленные корабли с 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Еще четыре судна зайдут в порты Украины.

Мнение России по этому вопросу уже никого не беспокоит. Российская попытка атаки на суда приведет к проблемам, с которыми Кремль не справится. Теперь ситуация выглядит, как цугцванг. Да, Путин всех переиграл. И себя тоже. И даже поимел, сам себя. Но это уже не наши проблемы.

Россияне, а что это у вас с лицом?

Текст опубликован с разрешения автора

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