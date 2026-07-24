РФ-США-Украина. Почему встреча в формате «троих» до осени возможна
Как и новая «зерновая сделка». Но с расширенным числом участников
Зеленский заявил, что хотел бы проведения встречи в формате РФ — США — Украина до осени. И она может состояться. На ней возможны даже практические результаты. Которые будут очень сильно напоминать нам 2022 год. В чем же суть происходящего?
Смотрим на море.
1. Своими ударами Украина фактически заблокировала вывоз зерна через порты Азовского моря. Экспорт нового урожая из РФ просел.
2. Своими ударами Россия близка к блокированию вывоза зерна из портов Большой Одессы. Экспорт нового урожая — под угрозой.
Далее берем статистику мирового рынка.
Пшеница: РФ 20−22%, Украина — около 8% (2024−2025 годы)
Кукуруза: РФ 2−3%, Украина 12−13%
Ячмень: РФ 12−13%, Украина 8%
Подсолнечное масло — у Украины 35−36%, у РФ — около 30%
На общем рынке продовольствия (в стоимостном выражении) две страны в совокупности занимают небольшую долю — до 5%. Однако, как отмечалось выше, по отдельным позициям этот показатель составляет от 40 до 65%.
Зерно подорожало на мировых рынках, а в Украине и РФ — подешевело
Зерно уже подорожало на мировых рынках, но подешевело как в Украине, так и в РФ. Если экспорт не будет разблокирован, возможны дефицит и рост цен.
То есть повторяется ситуация 2022 года. Но уже не с точки зрения проблем исключительно с украинским экспортом, а с точки зрения проблем с экспортом как из Украины, так и из РФ.
На этом фоне вполне возможно начало разговоров о возвращении к «зерновой сделке». Более того, её могут представить как «первый шаг к миру».
И здесь появляется еще одна заинтересованная сторона. Напомню, что «зерновая сделка» 2022 года сопровождалась выводом всех российских удобрений из-под американских санкций (кстати, Генеральная лицензия № 6 — уже с литерой D, если не ошибаюсь — действует до сих пор).
Но в 2026 году США договорились с Лукашенко по поводу калия. Можно сказать, уравняли условия с РФ. И ближе к осени они будут серьезно рассчитывать на разблокировку экспорта из Беларуси. Особенно если это отвечает интересам американских покупателей.
И здесь возникает вопрос транзита. Я не исключаю активности официального Минска в двух направлениях: железнодорожный транзит украинского зерна в порты Литвы и Латвии и железнодорожный транзит белорусских удобрений через территорию Украины в порты Одессы. По крайней мере, я не удивлюсь, если этот вопрос будет поднят. Его уже поднимали в 2022 году, но тогда РФ сделала все возможное (в частности, полеты Ту-95 и пуски ракет по территории Украины), чтобы продемонстрировать: Минск ничего не может гарантировать. Теперь же есть заинтересованная сторона — Соединенные Штаты.
Поэтому встреча может состояться. Точнее — встречи. На них будут представлены интересы США, которые впервые за многие месяцы будут ссылаться на интересы «программ ООН по продовольственной безопасности». Будут также представлены интересы КНР, на долю которой приходится 49% экспорта украинской кукурузы (18% импорта Китая) и 10% подсолнечного масла (22% импорта Китая). С другой стороны, белорусские калийные удобрения составляют 27% импорта Китая.
И здесь снова — «задача со звездочкой» в коммуникации МИД Украины с КНР. Уже в сфере интересов Пекина.
Но если в этом заинтересованы и Вашингтон, и Пекин (а Рубио проведет переговоры с Ван И) — зерновая сделка возможна. И это действительно может стать репетицией обсуждения новых рамок замораживания войны в Украине.
Текст опубликован с разрешения автора