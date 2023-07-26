Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Путин пошел по пути новой эскалации. Что за этим стоит?

26 июля, 20:46
NV Премиум
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Путин пытается проверить единство западного альянса (Фото:REUTERS)

Путин пытается проверить единство западного альянса (Фото:REUTERS)

Зачем Путин сделал этот необратимый шаг

Само решение, объявленное в Москве 17 июля, — выйти из международного соглашения, гарантирующего безопасность экспорта зерна из украинских портов, означает значительные усилия по эскалации несиловых военных действий, чтобы сломать модель ползучего поражения в этой войне на истощение.

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Президент России Владимир Путин неоднократно выражал недовольство по поводу выгод, которые Украина получила от зернового соглашения, якобы за счет российских частей этого соглашения, а мейнстримные московские обозреватели утверждают, что выход из соглашения не был неожиданностью, и что надежды на его восстановление — напрасны. Условия, выдвинутые Путиным, действительно не подлежат выполнению, и, в любом случае, вознаградить Россию смягчением санкций за серию ракетных ударов по зерновым терминалам в Одессе и области — это не тот вариант, который могут рассматривать лидеры западной коалиции.

Намерения Путина, стоящие за этим предполагаемым демаршем, выходят далеко за рамки отказа Украине в источнике экспортных поступлений или торга по стоимости транспортировки российского зерна.

Теги:   Владимир Путин Одесса Реджеп Тайип Эрдоган Эскалация Война России против Украины зерновое соглашение

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