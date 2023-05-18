Зерновой коридор. Какие «плюшки» пообещал Эрдоган лично Путину? 18 мая, 12:08

По достаточно неожиданному продлению действия зернового коридора

Сработал «фактор Эрдогана». С одной стороны, мы всегда говорили, что зерновое соглашение — это на 99% Эрдоган. С другой — мы не ожидали, что РФ пойдет на это за 11 дней до 2 тура президентских выборов в Турции.

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Итак, Москва считает, что Эрдоган может победить и дает ему еще одну козырную карту в предвыборной агитации. Даже две карты — вторая это согласование вывода из портов Николаевской области турецких судов, застрявших там с 24/02/2022. Таких судов там 7. Правда, еще 7 турецких судов есть в Херсонском порту, о них речь не идет.

Но главный вопрос — какие «плюшки» пообещал Эрдоган лично Путину? Не мешать реэкспорту через Турцию подсанкционных товаров? Все остальное как-то не соответствует — не тот масштаб.

И конечно остается вопрос — а если Эрдоган не выиграет?

А если Эрдоган не выиграет?

Будем продолжать как и сейчас 24/7 мониторить этот процесс (движение судов, а не выборы) и сообщать о нем.

Ну и мы оставляем в силе наши рекомендации: продолжать разрабатывать план «б» по транзиту зерна, а также готовить почву для создания в Черном море военно-морской гуманитарной миссии черноморских стран НАТО, даже 2-х — по разминированию (со штабом в Констанце) и патрульной (эскортной) со штабом в Стамбуле.

Текст опубликован с разрешения автора

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