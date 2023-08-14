Диверсии на зерне. Чего добиваются от Запада российские террористы 14 августа, 12:41

Российское руководство так действовало всегда — использовало терроризм как форму ведения бизнеса и зарабатывания денег

Между тем, как-то незаметно для всех прошла новость о чрезвычайно масштабном пожаре, случившемся на прошлой неделе вблизи торгового порта Шеф-де-Бей в Ла-Рошели (Франция). Загорелся зерновой силос, огонь распространился на три соседних силоса. Там лежали тысячи тонн пшеницы. Причина возгорания пока не известна.

Видео дня

И здесь стоит вспомнить, что 7 августа возле крупного коммерческого порта Дериндже в Турции прогремел сильный взрыв, повредивший 13 зерновых элеваторов из 60 имеющихся. На тот момент силосы были заполнены, в основном, пшеницей и небольшим количеством ячменя. Причины взрыва в турецком порту также пока еще не установлены.

Все это могло бы не вызвать внимания — пожары случаются постоянно, но как тут не вспомнить о том, что происходит в последнее время на российско-украинской войне. В частности, государство-агрессор объявило о выходе из зернового соглашения, после чего начало системное уничтожение украинской портовой инфраструктуры, а также зерна, которое там находилось. Также россияне объявили о блокаде украинских портов, угрожая уничтожением судов, которые эту блокаду попытаются преодолеть.

Разумеется, все эти действия привели к росту мировых цен на зерно. И вот — пожары и взрывы на зерновых терминалах Франции и Турции, что тоже, очевидно, будут влиять на рост цен.

Вот в такую систему стремится загнать Запад российская власть

Все очень подозрительно напоминает одну систему, которая призвана реализовать несколько задач:

1. Повышать цены на продовольствие в мире, что должно провоцировать инфляцию и нестабильность в самых разных частях мира;

2. Повышение цен на зерно должно приносить сверхприбыли российскому руководству, которое позаботилось, чтобы вытеснить с рынка украинских конкурентов с помощью привычных террористических методов.

Собственно, российское руководство так действовало всегда — использовало терроризм как форму ведения бизнеса и зарабатывания денег.

Кроме того, российская власть может пытаться таким образом побудить коллективный Запад к переговорам и какому-то формату «соглашения», угрожая ползучим расползанием нестабильности по всему миру, и здесь также можно вспомнить ряд военных переворотов, которые в последнее время произошли в Африке под прямым российским влиянием. Самый яркий пример — Нигер, где к власти пришли явные агенты российского влияния, которые теперь перекрывают уран для Франции, что является очень значимым, учитывая развитие ядерной энергетики в этой европейской стране.

Читайте также: Илия Куса Глобальная битва за Нигер и последствия для Украины

Терроризм, дестабилизация, голод и военные хунты — и, как «альтернатива», уступки и «компромиссы». Вот в такую систему стремится загнать Запад российская власть.

Правда, есть одна проблема. Кто может дать гарантии, что эти террористы внезапно прекратят использовать свои методы, если вдруг с ними договорятся? Почему именно те, кто все время влияли с помощью террористических методов, внезапно должны перейти к другим средствам? Возможно, уже пора назвать террористов — террористами? Потому что что-то пока что попытки «ограничить эскалацию» приводили лишь к тому, что Россия успешно разносит эту эскалацию на весь мир.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV