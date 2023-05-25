Интересная российская дипломатия 25 мая, 14:07

Не получилось через ООН — попробуем ультиматум через Африку. Вот такая интересная российская дипломатия

13 апреля 2023 года Россия впервые официально, на бумаге, сформулировала расширенный и детализированный перечень требований для продолжения ее участия в «зерновой инициативе» и сделала это в форме ультиматума в адрес Секретариата ООН.

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Он фактически содержит 6 пунктов, назовем их отдельно:

1. Переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;

2. Возобновление поставок в РФ западной сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

3. Отмена ограничений на страхование и перестрахование;

4. Снятие запрета на доступ к западным портам российских судов;

5. Возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса;

6. Разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

А теперь — хроника недавних событий:

17 мая 2023 года президент Турции объявил, что Россия согласилась на двухмесячное продление соглашения, то есть до 17 июля 2023 года.

А сама договоренность будет прекращена после 17 июля

18 мая 2023 года МИД России официально сообщил, что Россия «в ответ на обращение, прежде всего, турецких партнеров» подтвердила его продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений.

При этом МИД России напомнил все пункты своего ультиматума, приведенные выше, и в очередной раз заявил, что без выполнения предварительных требований «ни о каком расширении „черноморской инициативы“ речь не идет в принципе, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля».

21 мая 2023 года в порты Одесской области прибыли первые суда после 12-дневного перерыва, вызванного отказом российских инспекторов в СКЦ проводить инспекции судов. При этом Россия отказалась согласовывать пропуск судов в порт Южный. Она связывает это со своим требованием возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса, конечный терминал которого расположен в этом порту.

21 мая 2023 года мировые СМИ сообщили, что делегация из президентов ЮАР, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии собирается провести переговоры с Киевом и Москвой, чтобы «инициировать мирный процесс», но также «поднять сложный вопрос о том, как России, которая находится под жесткими санкциями, можно заплатить за экспорт удобрений, в котором отчаянно нуждается Африка».

Сообщалось также, что африканские лидеры обсудят связанный с этим вопрос облегчения транзита большего количества партий зерна из Украины в условиях войны и возможность большего обмена пленными.

Итак, после «политического подарка» Путина Эрдогану перед 2-м туром президентских выборов в Турции, который состоится 28 мая, Россия делает очередную попытку продвинуть через президентов африканских стран те же самые ультимативные условия продления зернового соглашения, которые она выдвигала как безальтернативные в апреле 2023 года в адрес Секретариата ООН.

При этом в повестку дня через африканскую делегацию добавляются намеки на прекращение огня, большой обмен пленными и расширение зернового соглашения — скорее всего намекается о включении в соглашение портов города Николаев. (Видимо для большего веса аргументов добавляются регулярные обстрелы Очаковской общины и акватории — это как раз Днепровский лиман, ведущий к портам Николаева).

Текст опубликован с разрешения автора

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