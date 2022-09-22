Как, сколько и почему теряет и будет терять Россия на рынках нефти и газа 22 сентября, 17:42 Эксклюзив НВ

Россияне сами убили свой рынок

Все санкции могут быть направлены только на то, чтобы уменьшить поступления в российский бюджет, и фактически создать им условия, при которых они не смогут продолжать активно финансировать свою военную кампанию.

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Введение полного эмбарго на поступающую морским путем российскую нефть должно заработать с 5-го декабря. Отказ Германии и Польши от получения нефти через нефтепровод Дружба (через его северную часть), это также на добровольной основе будет происходить в декабре этого года. Европа заместит российскую нефть.

Сейчас уже уменьшаются поставки российской нефти даже в Индию. Вот цифры, которые Bloomberg предоставляет последние недели, подтверждают, что Россия теряет и тот рынок. У них сейчас поставки — это минимум за последние пять месяцев, и тенденция идет к снижению цены на нефть.

А с декабря РФ потеряет 51% своего рынка нефти, что не просто существенно, а головокружительно. Далее, с февраля они должны потерять около 57% своего рынка нефтепродуктов.

Эта тенденция приобретает иное измерение в связи с введением ограничением цены на российскую нефть (price cap), о чем говорит группа «Большой Семерки». Это будет дополнительно бить по российскому бюджету и по российским поступлениям, поскольку нефть является основным источником поступления как в центральный бюджет РФ, так и в местные бюджеты.

Ситуация по российскому газу в Европе тоже достаточно показательна. Россияне сами убили свой рынок. Они потеряли уже 41% своего рынка газа там добровольно. Вместо 50% рынка, на которых они властвовали годами, они сейчас поставляют только 9%.

И это было сделано не в связи с санкциями, а в связи с сознательной политикой России. Она, фактически, самостоятельно ограничила себя в доступе к европейскому рынку и убила доверие к себе, оставив европейцев с необходимостью не только диверсифицировать полностью свои источники поставок, но еще и построить новые возможности приема жидкосжиженного газа и закачать в свои подземные хранилища уже почти 90% необходимого объема газа для прохождения зимнего периода

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