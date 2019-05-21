ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд Сегодня, 19:20 1132 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 21 мая 2019 года

ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд. Сегодня с утра президент Владимир Зеленский провел консультации с лидерами фракций парламента, главный итог которых можно описать четырьмя словами: Раде нынешнего (восьмого) созыва — конец.

И конец настал: под вечер появился указ президента о роспуске Верховной Рады. В нем же Зеленский назначил дату выборов парламента девятого созыва — 21 июля.

«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — сказал на встрече с парламентариями Зеленский.

Сами партийные боссы решение Зеленского оценили по-разному. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко назвала роспуск ВР «абсолютно легитимным». Она подчеркнула, что коалиции не существовало с марта 2016 года, когда из нее вышла фракция Радикальной партии.

А вот Ирина Геращенко, вице-спикер и представитель Блока Петра Порошенко, присутствовавшая на совещании, заявила: большинство участников консультаций зафиксировали для протокола позицию, что роспуск ВР и объявление внеочередных выборов будет нарушением Конституции.

Геращенко сообщила, что некоторые политсилы, в частности, Батькивщина, выступают за изменение избирательного законодательства — закрытые списки и императивный мандат, а также за проведение внеочередного заседания ВР для соответствующих законодательных изменений. Но подобные идеи, по словам Геращенко, не поддержали в Центризбиркоме: там считают, что досрочные выборы должны идти по ныне действующим правилам.

Еще один участник встречи — сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник — заявил, что Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую (то есть, будут лишь партийные списки) и снизить проходной барьер в Раду с нынешних 5% до 3%.

Судя по тому, что указ уже обнародован, а никаких изменений в избирательные правила парламент не внес, Рада наполнится по старому принципу: 50% - по партспискам, 50% - по мажоритарке. И проходной барьер остался на уровне 5%.

Однако «є одне але», — уже после публикации указа на сайте Зеленский написал в Twitter: «Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов».

В команде Зеленского — пока что это словосочетание уверенно подменяет понятие «администрация президента» — планируют издать еще один указ…

Зеленский сам себя обуздает. Президент Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства.

Об этом заявил его советник Андрей Богдан. И уточнил, что окончательного текста документа не существует: «Он сегодня разрабатывается учеными, специалистами. Среди них было много потуг, но мы близки к завершению».

Богдан добавил, что сначала готовый документ представят для публичного обсуждения, и лишь после подадут на рассмотрение Рады.

Если верить ряду СМИ, именно Богдан сегодня вечером будет назначен главой Администрации президента Зеленского…

И еще одно — из категории «Жизнь при Зе…» или «мелочь, но…»: улицу Банковую, где находится Администрация президента, со вчерашнего дня открыли для прохода людей. То есть, распахнули ворота как со стороны Лютеранской, так и со стороны Институтской. И убрали кордоны Нацгвардии.

Сам Зеленский по этому поводу в Twitter написал следующее: «Кто еще не был около администрации Президента — приходите! Заграждения сняты, ворота открыты»…

А вот один бывший соратник Виктора Януковича и (если заглянуть в прошлое еще глубже) Юлии Тимошенко считает, что открылись ворота возможностей для осуждения Петра Порошенко…

Портнов взялся за Порошенко. Госбюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование о возможной госизмене экс-президента Петра Порошенко.

Делает это Бюро по заявлению совсем недавно вернувшегося в Украину Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича.

Уголовные производства открыты по трем статьям: захват власти — насильственное изменение или свержение конституционного строя; госизмена; превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

Речь идет о событиях, случившихся 25 ноября 2018 года — переходе корабельной группы ВМС Украины из Черного в Азовское море, закончившемся захватом россиянами всех украинских судов и пленением 24 членов их экипажей.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР «первое заявление о преступлении», которое он усмотрел в действиях Порошенко в ноябре 2018 года.

Сам Портнов вернулся в Украину всего лишь два дня назад. С 2014 года он жил в основном в Вене.

В марте 2014-го ЕС заморозил на один год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении госсобственностью. Под эти санкции попал и Портнов. Однако через год Евросоюз исключил его (и еще троих) из санкционного списка.

Желание вернуться в Украину озвучил, к слову, и Михаил Саакашвили…

Но вернусь к Портнову, для которого не все оказалось масленицей…

Портнова зовут в ГПУ. Андрея Портнова, бывшего первого замглавы Администрации президента Януковича, вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщило агентство Українські новини, сославшееся на Сергея Горбатюка, начальника управления спецрасследований ГПУ.

«Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая», — рассказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, Портнова допросят как свидетеля по делам об убийствах активистов во время Революции Достоинства.

Тем временем по привычным канонам развивается одно дело, которое ведет НАБУ…

Экс-глава Нацгвардии вышел из СИЗО. Юрий Аллеров, экс-глава Нацгвардии, которого НАБУ подозревает в завладении госимуществом на сумму 81,6 млн грн, вышел из СИЗО. Потому что за него внесли залог — 4,8 млн грн.

НАБУ задержало на тот момент только-только уволенного Аллерова 14 мая. В бюро считают, что экс-шеф Нацгвардии может быть замешан в аферу с жильем для своих подчиненных. По делу задержали еще и гендиректора компании-застройщика, а также оценщика.

А в Украину прибыл коллективный оценщик мирового уровня…

МВФ приехал с проверкой. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) 21 мая начала работу в Украине.

Эксперты фонда прибыли в Киев, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества по программе stand-by.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял на прошлой неделе, что миссия проведет в стране две недели. На встречах в Киеве будет, в частности, обсуждаться принятие нового закона об ответственности за незаконное обогащение в связи с отменой Конституционным судом в феврале 2019-го прежней его редакции.

18 декабря 2018 года исполнительный совет МВФ утвердил очередную программу кредитования stand-by для Украины. Общий объем новой 14-месячной программы — $ 3,9 млрд. (будет разбита на два равновеликих транша — весенний и осенний).

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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