Государственные сельскохозяйственные земли: почему они не приносят денег в бюджет? 28 июля, 14:07

До семи миллиардов гривень ежегодно теряет госбюджет из-за неэффективного контроля над государственными землями. Как можно исправить эту ситуацию?

«На Львовщине незаконно изъяты земли Национальной академии аграрных наук Украины», «СБУ системно разоблачает коррупционные схемы обогащения чиновников на природных ресурсах: 1600 га земель НААНУ незаконно эксплуатировали коммерсанты в Ровенской области», «ГБР разоблачило незаконную „раздачу“ земель НААН в Одесской области стоимостью более 870 млн грн».

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Это не единственные примеры заголовков новостей от правоохранительных органов о неэффективном использовании государственных сельскохозяйственных земель, которые находятся в пользовании Национальной академии аграрных наук. Уже много лет правоохранители разоблачают преступления с землей академии. Однако этому нет конца-края.

Почему так происходит?

В Украине сотни тысяч государственных сельскохозяйственных земель. Главным образом они сосредоточены в руках Национальной академии аграрных наук Украины. В начале 90-х годов академия получила эти земли, чтобы проводить различные селекционные и генетические работы.

Поскольку это многолетние научные работы на благо всех граждан, государство решило не взимать с академии плату за пользование землей. В то же время предприятия не имели права сдавать землю в официальную аренду или субаренду.

Но много ли вы видели новостей о новых революционных сортах растений? Почти ни одной. Почему так происходит? Потому что на этих землях минимум научных исследований. Они уже много лет сдаются в аренду по «серым» схемам.

Предприятия не имели права сдавать землю в официальную аренду

Как это происходит? Например, сначала директор искусственно доводит госпредприятие до банкротства. Затем он обращается в государственный орган, которому подчиняется его предприятие, с просьбой разрешить обработку этой земли на один год какому-то местному фермеру в обмен на распределение полученной прибыли.

Для этого оформляются договоры обработки земли на один год, по которым фермер или агрохолдинг успешно обрабатывает землю, получает урожай и продает его. Однако потом они занижают «на бумаге» урожайность и прибыль от такого сотрудничества. Это делается для того, чтобы распределить разницу между фактической прибылью и прибылью «на бумаге» с менеджментом госпредприятия.

Как следствие, на государственных землях в течение лет зарабатывали миллиарды гривень нечестные аграрии и менеджмент госпредприятий, а бюджет не получал ни копейки от аренды.

Как это можно исправить?

Государство должно разрешить сдавать землю в аренду государственным предприятиям. Однако такую возможность должны получить только экономически состоятельные и успешные госкомпании. Для этого они должны корпоратизироваться с сохранением 100% государственной доли и создать наблюдательный совет. Только в этом случае такие предприятия смогут автоматически получить на 50 лет в аренду свою землю (с возможностью сдавать в субаренду на открытом конкурсе).

Эта норма заложена в правительственном законопроекте № 7588, который 27 июля принял парламент.

А что делать с госкомпаниями, которые показывают убытки от пользования своей землей? Правительство будет передавать эти предприятия вместе с их участками другим государственным органам управления, которые имеют успешный опыт эффективного земельного менеджмента. Новые управители будут консолидировать землю, чтобы в дальнейшем отдавать ее в аренду на открытом прозрачном аукционе тем, кто предложит более высокую арендную плату. Как результат, госбюджет получит дополнительные доходы. По предварительным расчетам, это может составлять до 7 млрд грн ежегодно.

Каждая государственная сельскохозяйственная земля должна приносить прибыль для госбюджета. Правительственный законопроект предусматривает устранение «серых» схем, махинаций и недобросовестного использования государственных ресурсов. Это особенно важно во времена, когда каждая гривня в бюджете должна быть использована для укрепления Сил обороны.

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