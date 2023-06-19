Зеленский forever 19 июня, 18:49

Чем жила страна 19 июня 2023 года

● Зеленский навсегда. 73% украинцев поддерживают обновление центральной власти в Украине на том или ином уровне после победы в войне с Россией. Однако менее четверти респондентов хотели бы сменить президента Владимира Зеленского. Это результаты опроса КМИС (26 мая — 5 июня, 1029 респондентов).

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Самый больший запрос на обновление касается Верховной Рады — 69% опрошенных хотели бы изменить парламент после победы. В вопросе смены правительства этот показатель держится на уровне 47%. А вот нынешнего президента хотели бы сменить после войны только 23% опрошенных.

Война показала высокую поддержку украинцами действий власти ради победы. Однако это не снимает желания к обновлению власти, к приходу более честных и компетентных управленцев на разных уровнях. «Кроме президента Зеленского запрос на обновление парламента и правительства ощутимый. Украинцы сплотились для отпора врагу, но это не означает „закрыть глаза“ на злоупотребления или некомпетентность политиков или чиновников», — резюмировали социологи.

Кстати, спикер ВР Руслан Стефанчук, один из топовых представителей команды Зеленского, сегодня в интервью УП, заявил: «Мудрое решение — провести выборы сразу после завершения военного положения».

● Президент оценил наступление. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем больше всего говорили по темам фронта и бригад наступления. На встрече докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский, глава ГУР Кирилл Буданов. Речь шла об оперативной ситуации, обеспечении войск боеприпасами и прогнозе действий оккупантов на ближайшее время.

Кстати, о Буданове: он, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, иронично реагирует на фейки российской пропаганды о своей «смерти ».

● Пятихатки освобождены. Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона показали видео из освобожденного накануне села Пятихатки Запорожской области (расположено почти на побережье бывшего Каховского водохранилища, к югу от Запорожья). Его опубликовали Сухопутные войска в Telegram. «Рашисты убегали, бросая технику, боеприпасы и оружие», — заявили военные.

Александр Коваленко, военный эксперт группы Информационное сопротивление, объяснил, чем важно освобождение небольшой Пятихатки — село находится прямо на трассе 0812, которая ведет в Васильевку. Последняя — часть опорного треугольника оккупантов в Запорожской области (Васильевка-Токмак-Мелитополь).

● Контрнаступление охватило уже восемь населенных пунктов на юге. Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими военными Пятихаток.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения группы Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов. Кроме Пятихаток это (к югу от Великой Новоселки, что вблизи админграницы Донецкой и Запорожской области): Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное. «В целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубь противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км²», — заявила Маляр.

Все это — предполье основной линии обороны россиян на юге, которая прикрывает Васильевку и Токмак.

● По меньшей мере на четырех направлениях контрнаступательной операции ВСУ достигли новых территориальных успехов за сутки. Впрочем, возможно, украинское командование возьмет паузу в темпах наступления, чтобы пересмотреть его тактику. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 18 июня.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы достигли ограниченных продвижений в районах на 30 км южнее Кременной, что на Луганщине возле Северодонецка-Лисичанска, — ссылки ISW указывают на кадры в районе сел Берестова и Роздоловка Донецкой области (это примерно между Лисичанском и Соледаром-Бахмутом).

Глава Авдеевской горвоеннойадминистрации Виталий Барабаш сообщил, что за последние две недели украинские силы продвинулись более чем на 1 км к северу от Авдеевки на линии фронта вблизи Донецка.

Российские источники утверждали, что украинские войска проводили контрнаступательные операции южнее, юго-западнее и юго-восточнее от Великой Новоселки на административной границе между западом Донецкой и востоком Запорожской областей и достигли определенных локальных продвижений.

ВСУ также продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области, в районе уже упомянутых ранее Пятихаток.

Тhe Wall Street Journal сообщила 17 июня, что украинские силы «в основном приостановили свое продвижение в последние дни», поскольку украинское командование пересматривает свою тактику. Эти отчеты согласуются с недавними наблюдениями ISW: ранее его аналитики отмечали, что Украина, вероятно, еще не привлекла большинство имеющихся сил к контрнаступательным операциям и не развернула основные усилия. Оперативные паузы являются обычной чертой крупных наступательных мероприятий, и она не означает окончания контрнаступления ВСУ.

● Россия перебрасывает, вероятно, несколько тысяч своих военных из Херсонской области на запорожское и бахмутское направления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании.

Передислокация происходит последние десять дней. Потенциально в ней участвуют несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения воздушно-десантных войск РФ и морской пехоты.

● Партизанская война. Минобороны Германии проанализировало ход боевых действий в Украине, который, в частности, свидетельствует: украинские военные пытаются ослабить армию РФ диверсиями далеко за линией фронта. Отчет немецкого оборонного ведомства обнародовало издание Bild.

А еще ВСУ в ночь на 18 июня нанесли удар по крупному складу боеприпасов в поселке Рыково Херсонской области (вблизи города Геническа и косы Арабатская Стрелка). Впоследствии представитель Воздушных сил Юрий Игнат и командующий ВС Николай Олещук подтвердили, что в результате точного удара украинских сил удалось ликвидировать крупный вражеский склад боеприпасов. Детонация боеприпасов продолжалась весь день.

● Противодействие со стороны РФ. На Лиманском и Купянском направлениях (условно это северо-запад Луганской области на границе с Харьковщиной) продолжаются горячие бои: Россия подтянула свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины. Сейчас для врага это основное направление наступления, пояснила в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что Силы обороны мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают продвигаться.

На севере Луганщины генштаб РФ, похоже, сконцентрировал группировку в несколько десятков тысяч военных, надеясь использовать их для противодействия украинскому контрнаступлению или же отвлечения сил ВСУ с направлений наступления.

● Минус ударный вертолет и 18 артсистем. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 220 450 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3989 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 7735 (+6), артсистем — 3865 (+18), РСЗО — 610 (+0), средств ПВО — 370 (+6), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 305 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3383 (+12) и многое другое.

За последнюю неделю ВСУ уничтожили уже пять российских ударных вертолетов Ка-52.

● Долетались. Ночью 19 июня над Украиной уничтожено четыре ракеты Калибр и столько же шахедов, сообщили Воздушные силы в ТГ. Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, ударных дронов — с восточного побережья Азовского моря.

В ближайшие дни войска РФ снова могут увеличить количество атак дронами-камикадзе — ожидается новая поставка беспилотников. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

● Все ЗРК Patriot (Украина сейчас имеет два таких комплекса), об «уничтожении» которых фантазирует российская пропаганда, находятся в рабочем состоянии и защищают украинское небо. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Все Patriot — в рабочем состоянии, работают, защищают наше небо. И лучшее тому доказательство, что 16 июня уничтожены на подступах к столице Кинжалы, а кроме Patriot никто сейчас не может это делать», — пояснил он.

● Российские компании, несмотря на санкции, покупают сотни тысяч патронов (под видом охотничьих патронов), произведенных американской компанией Hornady. Об этом написало авторитетное американское издание Politico. Однако гендиректор компании Стив Горнади опроверг информацию о продаже боеприпасов России в военное время. «Как только Россия вторглась в Украину, с нами было покончено», — сказал он.

● Не все то оружие, что присылают. Часть оружия, которое партнеры поставили Украине, пригодна только на запчасти. Также страна до сих пор не получила некоторое оружие, которое уже оплатила. Об этом сообщила The New York Times. Газета сослалась на украинские правительственные документы, судя по которым с начала полномасштабного вторжения по состоянию на конец 2022 года Киев оплатил поставщикам оружия более $800 млн за контракты, «не выполненные полностью или частично».

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов подтвердил журналистам, что случаи, когда ВСУ не получали оружие после оплаты, были. По его словам, в 2023-м украинское правительство начало анализировать предыдущие закупки и исключать ненадежных подрядчиков. Как пишет NYT, при таких масштабных закупках оружия «проблемы неизбежны»: западные союзники уже передали Украине оружие на десятки миллиардов долларов.

● США и КНР начинают дружить? Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Пекине, встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Тет-а-тет состоялся в Большом народном зале, где Си часто принимает лидеров других стран. «Это стало сигналом, по крайней мере сейчас, что обе страны не хотят, чтобы их отношения определялись открытой враждебностью, и что они осознают огромные ставки в их соперничестве и дипломатических усилиях», — написала NYT.

Одной из главных целей поездки в Пекин сейчас Блинкен назвал установление «открытого и мощного общения» с должностными лицами КНР. Госсекретарь США уже встретился с главой МИД Цинь Ганом, с которым договорились, что Вашингтон и Пекин будут поддерживать открытые каналы связи, а также топ-дипломатом Китая Ван И. Говорили, в частности, и об Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.

● Госсекретарь США получил от властей Китая заверения: КНР не передавала и не будет передавать России оружие для использования в войне против Украины.

● Попытка ЮАР сохранить лицо. После «миротворческих» визитов в Украину и РФ президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны продолжают настаивать на «урегулировании конфликта» путем переговоров и дипломатии.

Рамафоса рассказал, что представители Африки представили «мирный план» из десяти пунктов. В частности, в нем говорится о: деэскалации боевых действий; немедленном начале переговоров; освобождении военнопленных и возвращении украинских детей; усилении гуманитарной поддержки; приоритете усилий по восстановлению. Лидеры африканских стран подтвердили, что суверенитет стран должен уважаться согласно Уставу ООН и подчеркнули «необходимость обеспечения безопасности обеих стран». «Положительный прием» со стороны Украины и России Рамафоса назвал «одним из ключевых обнадеживающих достижений, которое дает основания для оптимизма, что предложения рассмотрят». ЮАР, сообщил он, договорилась о дальнейшем взаимодействии и с президентом Владимиром Зеленским, и с диктатором Путиным.

Рамафоса добавил, что война оказывает «очень реальное влияние» на африканские страны и экономики, и они «материально» заинтересованы в ее урегулировании. В частности, он упомянул об экспорте зерна, договоренности в рамках которого нарушает Россия.

16 июня президент ЮАР приехал с «миротворческой миссией» в Украину. В нее вошли лидеры Сенегала, Коморских островов, Замбии, Египта, Республики Конго и Уганды. На фоне их визита Россия осуществила массированный обстрел Киева крылатыми и баллистическими ракетами. Однако делегация атаку не осудила, а у президента ЮАР говорили, что «не слышали взрывов». 17 июня африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Рамафоса призвал прекратить войну и вернуться к переговорам с Украиной, а кремлевский диктатор ответил новой порцией пропаганды и лжи.

● НАТО в июле будет таким, как всегда. На саммите НАТО в Вильнюсе (11−12 июля) не будет формального приглашения Украины в Альянс, этот вопрос обсуждаться не будет. Об этом завил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Германию. При этом он подчеркнул, что лидеры стран НАТО обсудят, как приблизить Украину к членству в Альянсе.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией», — резюмировал Столтенберг.

● Доказательства вины РФ. AP обнародовало фото машины со взрывчаткой на Каховской ГЭС, которая стояла в критической зоне станции (где, похоже, и произошел взрыв) более чем за неделю до ее подрыва российскими оккупантами. Фото сделаны украинским беспилотником 28 мая — на них видно машину, припаркованную на ГЭС. У авто заметны большие бочки, одна из которых, возможно, соединена с наземной миной, а кабель идет к берегу реки, захваченному российскими оккупантами.

● Судья-убийца. Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения судье Макаровского райсуда Алексею Тандыру, который 26 мая насмерть сбил на блокпосту нацгвардейца Вадима Бондаренко, — судья будет под стражей без возможности внесения залога до 21 июля.

Между тем:

● Дело дочери депутата ВР. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета Ярине Арьевой (дочери депутата ВР от ЕС Владимира Арьева). Теперь она до 22 июля будет находиться под круглосуточным домашним арестом вместо ночного и будет носить электронный браслет.

27 ноября 2022 года в Оболонском районе Киева Арьева за рулем VW Polo приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, где наехала на женщину-пешехода. Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти, ей выбило зубы, также зафиксированы переломы конечностей, закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения. Арьева признала свою вину, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает это «спланированной дискредитацией».

И напоследок:

● Венгрия скрывает украинских пленных. 11 украинских военнопленных, которых РФ передала Венгрии без ведома Украины, до сих пор находятся на территории этой страны. Дипломаты безуспешно пытались установить с ними прямой контакт в течение последних дней, сообщил Олег Николенко, спикер МИД Украины. По его словам, это, а также полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.