Выборы онлайн. Зачем Зеленский заговорил об этом?

В интервью немецкому телеканалу ZDF президент заявил: «Мы можем подумать об онлайн-выборах . Это, возможно, реально, но тогда парламент должен искать и найти решение».

Начать следует с того, что это не заранее подготовленное заявление, а ответ на вопрос интервьюера. И здесь есть интересный нюанс. Журналист, проводивший интервью, — Ян Бёмерманн, один из самых влиятельных представителей политической сатиры в современной Германии. Но он не просто комик: его программы нередко становятся инструментом журналистских расследований и политических провокаций. Он, скорее, сатирик, использующий журналистские инструменты.

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В его послужном списке, помимо прочего, есть скандал с Эрдоганом, вышедший на межгосударственный уровень (тогда он в прямом эфире зачитал весьма нелицеприятное стихотворение об Эрдогане, а Турция выразила протест; после дипломатических дискуссий инцидент удалось замять).

Что касается выборов, то ведущий задал вопрос примерно такого содержания: «Что сказал бы сатирик, которым вы были раньше, о том, что украинцы сейчас не могут голосовать из-за действующего военного законодательства?» Зеленский эту игру не подхватил.

Зеленский игру не подхватил

Среди важных деталей ответа стоит обратить внимание на то, что Зеленский заявил не только о невозможности офлайн-голосования для военных, но и о том, что не могут голосовать беженцы, находящиеся в Европе. С одной стороны, не упомянуть об этом практически невозможно, если даешь интервью в стране, где пребывает не менее миллиона беженцев. С другой — не следует забывать о двух вещах:

а) В политических кругах существует молчаливый, почти полный консенсус относительно невозможности организации полноценных выборов в ЕС;

б) Среди тех, кто остался в Украине, есть значительная (возможно, даже доминирующая) часть людей, считающих, что судьбу выборов должны решать те, кто живет здесь, а не те, кто уехал.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что никто не имеет представления об электоральных настроениях за рубежом. Никаких релевантных социологических опросов не проводилось, а с методологической точки зрения осуществить их крайне сложно. К тому же, это очень дорого.

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Отвечая на вопрос об онлайн-выборах, Зеленский четко переложил ответственность за принятие этого решения на Верховную Раду. Напомню, что в начале года в парламенте начала работу комиссия по новому избирательному законодательству, однако за почти год работы результатов нет. Скорее всего, не будет их и в вопросе онлайн-голосования. Общество не верит в честность такого голосования. А значит, проводить его сейчас — даже при полной технической готовности — означало бы поставить под сомнение легитимность выборов. В конце концов, сам Зеленский заявил, что такие выборы могут расколоть общество.

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В итоге мы наблюдаем простую игру: президент заявляет о готовности рассматривать различные варианты проведения выборов, поскольку понимает, что давление по этому вопросу может усилиться. Однако в то же время ни о каких выборах сейчас речь вообще не идет.

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Текст публикуется с разрешения автора