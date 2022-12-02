Зеленский наконец-то взялся за московских попов 2 декабря, 19:01

Чем жила страна 2 декабря 2022 года

● Зеленский наконец-то взялся за московских попов. Президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. Накануне соответствующее решение принял Совбез с подачи СБУ. Конкретные персоналии названы в дополнении, текст которого на сайте президента отсутствует.

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● По данным УП, СНБО ввел санкции против экс-депутата Вадима Новинского (бизнес-партнера Рината Ахметова), наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя) и еще примерно десяти священнослужителей «УПЦ МП», преимущественно с оккупированных Россией территорий.

1 декабря Зеленский заявил: СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении так называемой «УПЦ» (Украинской православной церкви, более известной как «УПЦ МП» — Московский патриархат) на наличие связи с Русской православной церковью (РПЦ) и при необходимости принять меры.

● Сотрудники СБУ сегодня провели контрразведывательные мероприятия на объектах «УПЦ МП» в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь «УПЦ МП» в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, в ходе которого прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли тогда уголовное дело.

● СНБО поручил Кабмину внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

● Украинский епископ, связанный с Кириллом. СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии «УПЦ МП», который оправдывал захват Россией Крыма. Как сообщили в пресс-службе ведомства, есть доказательства, что он участвовал в подрывной деятельности против Украины. Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение пророссийских взглядов в регионе. Он был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение касательно оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности Крыма.

Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории РФ. В церквях общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, ее печатали многотысячными тиражами в российских типографиях.

● Более 90 тыс. «двухсотых» русских. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже свыше 90 тыс. своих военных. За минувшие сутки ликвидировали 650 оккупантов. Такие данные привел Генштаб ВСУ на утро 2 декабря.

Кроме того, оккупанты лишились: танков — 2916 (+1 за сутки), боевых бронированных машин — 5883 (+6), артсистем — 1905 (+1), РСЗО — 395 (+0), средства ПВО — 210 (+0), самолетов — 280 (+0), вертолетов — 262 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1564 (+2) и многого другого.

● В Приморском крае РФ потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Счет подобных эпизодов небоевых потерь российских боевых самолетов за время войны перевалил за десяток.

● До 13 тыс. погибших. Комментируя ставшее резонансным (и удаленное после из-за ошибочности) заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о 100-тысячных потерях Украины, Михаил Подоляк, советник главы ОП, пояснил: «Безусловно, госпожа Урсула ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры — у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5−13 тысяч погибших… Да, у нас больше потерь из-за ранений».

● Готовят отступление? Перемещение россиян в Запорожской области может свидетельствовать о том, что войска РФ не могут защитить критически важные районы на фоне усиливающихся украинских ударов по их сосредоточениям и логистическим целям. Об этом написал в свежем отчете американский Институт изучения войны (ISW). Так там прокомментировали информацию Генштаба ВСУ, который вечером 1 декабря сообщил: войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных «администраций» в ряде населенных пунктов Запорожской области (Михайловка, Пологи, Инженерное).

Особо примечательным ISW называет вероятный уход оккупантов из Пологов, поскольку те находятся «на критически важной развязке дорог», без контроля над которой войскам РФ, вероятно, будет труднее защищать Токмак. «Отход с критической позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут оборонять всю линию фронта в Запорожской области и пытаются приоритизировать сосредоточение сил. Однако столь же вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут перебросить в эти населенные пункты другой персонал», — полагают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: оккупанты продолжают обороняться от украинских контрнаступлений на линии Сватово — Кременная; войска РФ продолжают наращивать атаки в районе Бахмута и вести наступательные операции в районе Авдеевки и окраин Донецка; россияне ведут оборонительные мероприятия и перебрасывают личный состав на восточный берег Днепра в Херсонской области.

● В ближайшее время ВСУ могут возобновить наступление в Луганской области, чему поспособствует морозная погода, считает глава местной ОВА Сергей Гайдай. Он надеется, что вскоре ВСУ освободят Кременную, а за ней и Рубежное.

● Россияне пока не отступают из захваченных населенных пунктов Запорожской области, сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в Мелитопольском районе возросло количество вражеских войск.

● Оккупанты готовы уйти с ЗАЭС? Российские оккупанты готовы уйти с Запорожской АЭС (крупнейшей в Европе), но пока не собираются покидать всю Запорожскую область. Об этом написал российский портал Meduza со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. План Москвы, мол. заключается в том, чтобы передать ЗАЭС под контроль Украины или МАГАТЭ. Об этом также заявил еще один источник, близкий к правительству РФ.

По словам источников Meduza, в обмен на вывод войск с АЭС российские власти якобы рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины. Также утверждается, что в Кремле и правительстве РФ «есть готовность к сделке». Пресс-секретарь российского диктатора Песков в переписке с Meduza отверг возможность такой «сделки» по Запорожской АЭС.

Москва публично отвергала возможность вывода войск с АЭС. 5 октября Путин подписал «указ» о переходе станции в собственность РФ и создании федерального унитарного предприятия «Запорожская АЭС».

● Гросси надеется на конец года. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется достичь соглашения с Украиной и РФ о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года. Об этом он сказал в интервью итальянской La Repubblica: «Мое обязательство — достичь решения как можно скорее. Я надеюсь, что к концу года».

● Граница — $60. Страны Евросоюза договорились о введении предельной цены на российскую нефть в $60 за баррель. Об этом сообщило Reuters. Цена будет пересматриваться каждые два месяца, чтобы быть ниже рыночной. Решение должно быть одобрено в письменной форме всеми правительствами ЕС.

Страны Восточной Европы настаивали на более низкой предельной цене российской нефти.

● Нефть из РФ пугает. Стоимость доставки российской нефти стремительно растет, так как все большее количество владельцев танкеров отказываются от ее перевозки за несколько дней до вступления (5 декабря) в силу европейского эмбарго, сообщило Bloomberg. По словам судовых брокеров, ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией выросли до $15 млн, или $20 за баррель, при погрузке после 5 декабря. Ранее перевозки по этому маршруту стоили в диапазоне $9−11 млн.

«Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправления российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению ставок», — объяснило агентство. Чрезмерные затраты на фрахт, в свою очередь, подрывают стоимость российского сорта нефти Urals, который теряет конкурентоспособность.

● Газпром уже не нужен. Газопровод Baltic Pipe, соединяющий норвежские газовые месторождения через Данию с Польшей, вышел на полную мощность прокачки газа — 10 млрд. кубов в год.

● Нужны деньги на газ, много. НАК Нафтогаз Украины необходимо дополнительно закупить до 3 млрд кубов газа для генерации электроэнергии. По нынешним ценам его стоимость составляет более $4 млрд. Об этом заявил глава правления НАК Алексей Чернышов во время встречи с послами Большой семерки. «В этом нам нужна помощь наших иностранных партнеров», — добавил он.

● Путин осуществил акт насилия над здравым смыслом и разумом Шольца. Канцлер Германии Олаф Шольц и Путин провели телефонные переговоры, во время которых российский диктатор пытался оправдать удары РФ по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту (произошел 8 октября). В пресс-службе Кремля описали такую версию этой беседы: мол, их босс назвал удары по гражданской инфраструктуре «вынужденными и неизбежными». Войска РФ якобы «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», но Киев провел «провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».

Далее Путин обвинил Запад в поставках украинской армии вооружений, — это, мол, «приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров».

● Немецкая версия беседы отличается от той, которую озвучил Кремль. В ведомстве по печати и информации федерального правительства Германии сообщили, что Олаф Шольц «призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск». Там добавили, что переговоры длились около часа и были посвящены продолжающейся войне России против Украины. Во время разговора Шольц также осудил ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре в украинских городах. И подчеркнул «решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии».

● Угроза нового массированного ракетного удара со стороны РФ остается высокой, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

● Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев начал переговоры с Германией о размещении ЗРК Patriot на своей территории (тех, которыми немцы собирались усилить ПВО Польши). В Берлине пока отрицают эту информацию.

● Почтово-дипломатический хоррор. Через несколько дней после взрыва конверта в украинском посольстве в Мадриде диппредставительства Украины в шести странах получили окровавленные посылки. «После теракта в Испании в посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты, — рассказал Олег Николенко, спикер отечественного МИД. — В свертках находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом».

Позднее и в посольство Украины в Испании поступила окровавленная посылка, похожая на те, которые раньше получили другие украинские дипломатически учреждения.

И для финала:

● Стинг согреет Украину. Британский певец Стинг записал видеообращение, в котором призвал помочь украинцам пережить тяжелую зиму. Он подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать энергетические объекты и отметил, что сохранение тепла зимой — важнейшая битва в полномасштабной войне России против Украины.

Стинг объявил сбор средств на инициативу The Renew Democracy, чтобы приобрести для украинцев пищу быстрого приготовления, спальные мешки и обеспечить доступ к питьевой воде.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.