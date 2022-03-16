Что Зеленский скажет миру 16 марта, 14:41 Цей матеріал також доступний українською

Сегодня наш президент будет выступать перед Конгрессом и Сенатом США

И это будет третий раз в истории, когда глава Украинского государства получит возможность обратиться к американскому политикуму и, собственно, ко всему народу США, ведь, без сомнения, яркие фрагменты выступления и комментарии экспертов будут транслироваться во всех новостях на всех континентах мира.

Принципиально, что выступление происходит на фоне военных успехов ВСУ, которые постепенно, но уверенно переходят в контрнаступление, уничтожая все больше элитных и обычных частей врага и оставляя его без высокотехнологичного оружия, пищи, горючего, а главное — без победного боевого настроения. Вторая самая многочисленная армия мира постепенно превращается в одетый в камуфляж сброд, кое-как вооруженный пушками и танками прошлого века, мечтающий любой ценой поскорее сбежать домой, принеся своим женам, девушкам и матерям в подарок украденный в украинском магазине или в разгромленном доме комплект нижнего белья или унитаз, которые так любят воровать российско-фашистская армия и флот.

Замечательно, что президент обратится к Америке и всему миру на фоне беспрецедентной финансовой помощи, получаемой сегодня Украиной, и дефолта, который, скорее всего, сегодня объявит россия.

Это будет речь главы государства, которое сегодня признает весь мир, в то время как враг остается в международной изоляции, а его правитель признан военным преступником.

Невозможно не гордиться тем, что наш президент обратится к миру не как глава государства, которому даже оптимистичные аналитики прочили полное покорение, не как главнокомандующий армии, которой опытнейшие натовские генералы давали не более трех дней на поражение. Наоборот, это будет победоносная речь сплоченных в единое целое миллионов украинцев, которые за последние три недели уверенно продемонстрировали всему миру — как нужно бороться за свою свободу и независимость, побеждая во много раз преобладающего по численности врага.

Узнаем ли мы что-нибудь новое и существенное из речи президента? Не думаю… Такие выступления, на мой взгляд, носят более символический характер. Ющенко говорил после Оранжевой революции, Порошенко — после победы Революции Достоинства, Зеленский, искренне верю, в своей речи объявит о начале новой победной эры в истории Украины.

Безусловно — до формальной победы еще далеко, но согласитесь, побежденных в Конгресс и Сенат США выступать не приглашают.

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